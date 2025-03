Entre clásicos y los discos nuevos: cómo es el show que presentará Suede en Chile

Este jueves 12 de marzo, Suede volverá a presentarse en nuestro país, en el Movistar Arena. Será su segundo concierto en Chile tras su recordado debut de 2012. Además, en este paso también se presentarán en Concepción, en el marco del Festival REC, el próximo sábado 15 de marzo.

Además, con el recital en el Movistar Arena el quinteto británico abre su agenda de conciertos 2025. En el segundo semestre del 2024, Suede estuvo de gira por el Asia oriental pasando por Hong Kong, China, Malasia, Tailandia, Corea del sur, Indonesia, además de fechas en Inglaterra y el Reino Unido.

“Asumí que volveríamos a Chile cada tres años después de nuestra presentación del 2012, pero con la pandemia, discos y otras cosas, no lo habíamos podido concretar hasta ahora, así que estoy muy emocionado”, explicó el bajista Mat Osman (57) en charla con Culto. Amén de la gran fanaticada que tienen en Chile, y del arrastre de la Cool Britania en estas tierras, un regreso de Suede estaba en los pendientes de la agenda de conciertos.

Suede by Dean Chalkley

En esta gira, Suede ha estado tocando un set más bien equilibrado, pero con mayor presencia de las canciones de su último disco, el muy celebrado Autofiction (2022). Un disco algo oscuro y crudo, que marcó el regreso de las guitarras filosas que los hicieron célebres en los 90 con sus discos Suede (1993), Dog Man Star (1994) y Coming Up (1996). De alguna manera, con este disco buscaron volver a crear música como en sus primeros tiempos.

Así lo reconoció Mat Osman en charla con el sitio Mondo Sonoro. “A menudo, después de haber grabado un disco más extenso y cerebral como Dog Man Star (Nude, 94) o The Blue Hour (Warner, 18), intentamos reiniciarnos con un disco que capture aquel espíritu de la banda en sus inicios. Es sólo una forma de asegurar que mantenemos siempre ese espíritu juvenil inherente al hecho de estar cinco tíos en una habitación, montando un jaleo mayúsculo. La pandemia ayudó. Hicimos el disco en una sala de ensayo desierta (ni siquiera los propietarios vinieron) y sin equipo, por lo que tuvimos que hacer las cosas más sencillas. Llevamos eso al estudio de grabación e intentamos registrarlo lo más en directo posible”.

De hecho, Osman confesó que en el regreso de la agrupación en 2011 (tras su receso de 2002) el espíritu del conjunto es hacer buenos discos. “Creo que sentíamos que teníamos asuntos pendientes. Los dos últimos discos que hicimos antes de separarnos (N de la R: Head Music y A New Morning), comúnmente considerados los álbumes más flojos en la trayectoria de Suede) no fueron los mejores. Habíamos perdido buena parte del ímpetu y el hambre que siempre habíamos tenido. Así que, cuando volvimos a estar juntos, queríamos reescribir esa historia. Siempre ha sido un estímulo para nosotros intentar convertirnos en el tipo de banda que insinuaban aquellos primeros discos”.

De este álbum (el décimo de su carrera y el cuarto desde el regreso de la agrupación) han venido sonando en vivo Turn Off Your Brain and Yell (con la que han venido abriendo sus últimos conciertos), Personality Disorder, Shadow Self, She Still Leads Me On y The Only Way I Can Love You. De esta manera, demuestran que no pretenden quedarse solo como una banda de museo viviendo de sus glorias pasadas. Les importa mostrar el nuevo material que han publicado.

Aunque también Suede cumple con sus fans e incluye parte de las canciones más reconocibles del grupo. Pasan revista a sus discos más clásicos, y así pasan temas de su álbum debut como Animal Nitrate, Metal Mickey, So Young (incluso, en su último show en China sumaron The Drowners); también pasan New Generation y The Wild Ones, de Dog Man Star; Beautiful Ones, Filmstar, Saturday Night y Trash, del Coming up, acaso el disco que los lanzó al estrellato (en Asia a veces sumaban también Lazy); y unos pocos temas de Head Music, donde repasan Can’t Get Enough y Everything Will Flow, pero en algunos shows de Asia también tocaron She’s in Fashion. Asimismo, en Asia tocaron solo una canción de The blue hour (2018): Life Is Golden.

Eso sí, Suede suele hacer cambios en los setlist en cada concierto, por lo que puede que esta exploración se quede corta ante alguna sorpresa. Así lo reconoció Mat Osman en charla con Culto. “Siempre cambia la lista de gira a gira y nos gusta ir variando las canciones. Nos gusta llevar a la gente al borde de estar exhaustos, partir con cinco o seis canciones al hilo que los dejen así y luego bajamos la intensidad. Me encanta que funcionemos tan bien en los extremos, ser capaces de poder pasar del ruido a la calma. Pero siempre se trata de la audiencia, de reaccionar a ellos”.

“Esto no es el teatro, no es el cine, es una conexión, y no hay cómo hacer un buen show con un mal público, pero puedes hacer un mal show con un buen público. No importa qué tan bien toques o qué genial sea la presentación, si él público acaba con eso, no pasa nada. Un buen show es intercambio de energía, intercambio de emoción”.

Para la presentación de Suede en el Movistar Arena este jueves 13 de marzo aún quedan entradas, en cancha y platea baja, y se pueden conseguir por PuntoTicket. En tanto, el show en el REC del sábado 15 es gratuito, como todo el festival.