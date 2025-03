El MTV Unplugged de Kiss: cuando las botas y el maquillaje se desenchufaron

En 1995, Kiss se sumó a la lista de bandas que participaron en el prestigioso MTV Unplugged, un formato que permitía a los artistas reinterpretar su música en versiones acústicas. Hoy se cumplen 30 años del lanzamiento de aquel disco, sin embargo, este episodio fue más que un simple show: se convirtió en un evento histórico tanto para la banda como para el canal musical.

El especial destacó por reunir, después de casi 16 años, a la formación original de Kiss: Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss. Este reencuentro fue un hito que capturó la atención de los fanáticos y la prensa, allanando el camino para la gira de reunión de 1996, una de las más exitosas de la banda.

En una entrevista en el 2017 con Rock N Roll Damnation, Bruce Kulick, quien fuera guitarrista de Kiss, respondió a la pregunta de si era evidente que la reunión de la banda con Peter Criss y Ace Frehley para el Unplugged de MTV en 1995 presagiaba una gira que lo dejaría fuera a él y al baterista Eric Singer.

“No sabía que el destino estaba a punto de desmoronarse, aunque me sentía un poco incómodo, pero Gene (Simmons) y Paul (Stanley) obviamente tenían un plan: si la banda original tenía alguna dificultad para trabajar junta, alguna animosidad entre sí, o si alguien no quería hacerlo, KISS habría continuado con Eric Singer y conmigo. Pero aparentemente, y creo que lo que entendí fue que, poco después o mientras intentaban organizar el “Unplugged”, aunque no era la gira de reunión, era una reunión en el escenario frente al mundo, así que estaban considerando ofertas”, señaló.

El MTV Unplugged permitió a Kiss mostrar una faceta diferente, alejada del maquillaje y los efectos pirotécnicos que los caracterizaban.

En lugar de enfocarse en sus éxitos más conocidos, optaron por revivir canciones menos populares de la banda, con algunas excepciones. El repertorio se basó principalmente en material de los años 70, incluyendo sorpresivamente algunas canciones de los álbumes en solitario de los miembros originales, como See You Tonight de Gene Simmons, y A World Without Heroes del álbum The Elder, una canción que rara vez se escucha en vivo.

Kiss utilizó estratégicamente la reunión de su formación original para reconquistar a sus fans de siempre y atraer a un público más joven. El álbum resultante, grabado en agosto de 1995 y lanzado el 12 de marzo de 1996, fue un éxito comercial, logrando el disco de oro en octubre de ese mismo año al vender 500 mil copias. Luego de esto, el público estaba ansioso por nueva música y la banda enfocada en recuperar su antigua gloria de los 70 y 80.

Un año más tarde, el 16 de abril de 1996, Kiss anunció Alive/Worldwide desde un buque de guerra. Esta gira, que duró un año completo (de junio de 1996 a julio de 1997), llevó a la banda por Estados Unidos, Canadá, Japón, Oceanía, Latinoamérica y Europa, incluyendo tres conciertos en España (Madrid, Zaragoza y Barcelona) a finales de junio de 1997. El tour consistió en 192 conciertos y generó 43.6 millones de dólares en ganancias.

Para el canal, este episodio reforzó el impacto del formato “desenchufado”, ya que podía funcionar incluso con bandas de hard rock y heavy metal. Anteriormente, había tenido éxito con Nirvana y Eric Clapton, pero con Kiss, el programa demostró su capacidad para generar momentos históricos dentro de la industria musical.