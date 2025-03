Por alta demanda de entradas: Incubus anuncia un tercer concierto en el Movistar Arena

Luego de su exitoso paso por el Festival de Viña con un show que encantó al “Monstruo” en la noche anglo y rockera, Incubus agenda su tercer show debido a la alta demanda de entradas. En el concierto interpretaran su icónico álbum Morning View, que fue reeditado en 2024.

La nueva fecha anunciada será el 3 de abril en Movistar Arena. Las otras dos ya anunciadas y vendidas quedan para después, ya que serán el 4 y 5 de abril en el mismo reducto.

Antes del Festival, la banda californiana ha visitado Chile en tres oportunidades.

La banda publicó Morning View el 23 de octubre de 2001. El álbum fue aclamado por la crítica y recibió una gran acogida por parte de sus seguidores. El disco que es considerado uno de los más populares de Incubus a la fecha, recibió la certificación de doble platino de la RIAA y estuvo 60 semanas en la lista de Billboard 200, llegando al puesto #2.

En octubre de 2023 la banda anunció la reedición del álbum, que finalmente fue lanzada el 10 de mayo de 2024, bajo el nombre Morning View XXIII . En el disco participaron todos los integrantes originales de la banda, excepto Ben Kenney quien tuvo que dejar la agrupación por asuntos médicos. En su reemplazo se sumó Nicole Row, quien fue elogiada por Brandon Boyd por darle su propio sello a las canciones del disco y destacó especialmente su participación en el track Nice To Know You.

Brandon Boyd, en su newsletter, escribió en 2024: “Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado Incubus hasta convertirlo en una forma de vida y aquí estamos hoy, unos 23 años después, a punto de presentar una nueva/próxima fase de su existencia. Morning View XXIII es una regrabación/reinterpretación del álbum de 2001 y es el resultado de nuestro deseo de honrar este legado floreciente, pero también de reimaginarlo como músicos que han estado interpretando estas canciones con amor noche tras noche durante los últimos 23 años. ¡Nos vemos pronto en la carretera!”.

Su presentación en el Festival de Viña

El paso de Incubus por el festival más importante de Latinoamérica fue exitoso. En su presentación hicieron un repaso en su carrera y tocaron temas como Drive, Pardon Me y Stellar del disco Make Yourself; y además deleitaron con Are You In, Nice To Know You y Wish You Were Here de su disco insigne, Morning View.

También aprovecharon de homenajear a The Beatles, haciendo un cover de Come Together.

Sin duda su paso fue exitoso y el “Monstruo” los premió con Gaviotas de Plata y Oro.

Venta de entradas para el 3 de abril

Entradas disponibles en Puntoticket.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comienza el jueves 13 de marzo a las 12.00 PM.

20% de descuento pagando con tarjetas del Chile 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente.

Paga hasta un 25% del valor total con dólares-Premio.

Hasta agotar el stock de descuentos de 3 mil entradas.

La venta general comenzará el sábado 15 de marzo a las 12.00 PM, o cuando se agote la preventa, lo que ocurra primero.

20% de descuento para Clientes Movistar. Ingresa a la APP Mi Movistar, sección Club, solicita tu código e ingrésalo al momento de realizar la compra. Máximo 2 entradas por código. Stock limitado distribuido en todas las localidades.