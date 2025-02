Quién es Nicole Row, la bajista de Incubus que deslumbró a los integrantes del grupo y que está en Viña 2025

Incubus , la banda encargada de abrir la jornada anglo del Festival de Viña del Mar , esta vez regresó al país con una nueva integrante: Nicole Row, su bajista.

Nicole Row es una músico y bajista estadounidense y tiene una larga trayectoria en la música. Se crió en una casa sin instrumentos, así que su primer acercamiento a la música lo hizo en el canto.

Antes de salir de gira con Incubus, la bajista tocó con Miley Cyrus en 2017 y ese mismo año salió de gira con Panic! At The Disco. Además también ha trabajado con Dua Lipa, Troye Sivan, Ty Dolla Sign, Remy Ma, Daya y Fat Joe.

La bajista comenzó a girar con Incubus en 2023 y en 2024 se convirtió en miembro oficial de la banda.

Cómo llego a Incubus

Cuando Panic! At The Disco concluyó su último concierto el 10 de marzo de 2023 en Manchester, Inglaterra, Nicole Row sintió una mezcla agridulce de emociones al finalizar sus cinco años tocando en la banda, según ha dicho.

“Lamenté un poco -el final de Panic-, pero me sentí positiva. He tomado algunos riesgos extraños en mi carrera en cuanto a seguir adelante sin que surja nada nuevo y ver qué sucede. Obviamente, esta vez funcionó muy bien”, dijo la bajista a Bass Magazine.

Así que luego de finalizar su trabajo como bajista en Panic!, decidió que disfrutaría de un poco de tiempo libre y se concentraría en su propia forma de tocar. Pero cuando se levantó a la mañana siguiente, antes de tomar un vuelo de regreso a su casa, un amigo le avisó a Row que Mike Einziger estaba tratando de comunicarse con ella.

Einziger quería preguntarle si estaba interesada en tocar con la banda. “Pedí un día para recuperarme del jet lag después de regresar de esa larga gira. Unos días después, estaba volando hacia California para reunirme y tocar con ellos. Fue bastante surrealista”, rememoró Row.

En enero de 2023, Kenney anunció que le habían extirpado un tumor cerebral, por lo que la banda tuvo que buscar un reemplazo porque se estaba recuperando de la cirugía. Row comenzó a trabajar con Incubus reemplazando al bajista Ben Kenney temporalmente.

Si bien el primer reemplazo temporal del bajista Kenney fue Tal Wilkenfeld, quien estuvo de gira con Incubus durante dos meses, luego se integró Row y comenzó a ensayar con la banda para reemplazar a Wilkenfeld.

27 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Presentación de Incubus, durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara. FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Según Bass Magazine, Nicole causó una impresión positiva inmediata en el guitarrista Einziger, el vocalista Brandon Boyd, el baterista José Pasillas y DJ Kilmore, por lo que le pidieron que se uniera como bajista a tiempo completo.

Row no solo ha participado en las giras de la banda, sino que en 2023 también fue parte de la regrabación de Morning View XXIII, la nueva versión del disco lanzado en 2001.

Boyd elogió a Nicole diciendo que le puso su propio sello a las canciones del Morning View. En Nice To Know You, la bajista añadió su toque a la canción.

Así, llegó a su show de esta noche de jueves 27 en el Festival de Viña, su debut en la Quinta Vergara.