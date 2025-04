Javiera Mena lanza su mejor disco y Thompson Twins reluce su legado

*Javiera Mena - Inmersión

Cierta melancolía invade este sexto episodio de Javiera Mena (41), con suficientes argumentos para reclamar el título a lo mejor de su carrera, un disco labrado de comienzo a fin. En Inmersión convergen sus distintas personalidades musicales e influencias bajo filtro propio, mediante canciones cinceladas que reflejan casi 20 años de lanzamientos, decantando en una obra encariñada con el formato álbum. Sin necesidad de conceptos excepto el romance como motor, Inmersión cumple las reglas escritas desde Los Beatles, donde cada canción contiene un propósito.

Promovido como el inicio de una nueva etapa, el álbum fluye en un espectro de pop indie y sintetizado, que transita dúctil entre distintas épocas y géneros, desde el bossa nova de Pez en el agua agitado con dream pop, a Mar de coral junto a Santiago Motorizado (Él mató a un policía motorizado), una pieza coqueta en torno a la balada latina de los 70 y 80. “Yo se que no es fácil enfrentar la verdad, tengas 15 o 51, el amor duele igual”, canta en Absurda, enlazada al pop trágico de los 60, en otro desvío temporal traducido a su lenguaje con propiedad, sin recurrir al revivalismo oportunista sino por genuina pasión. Entropía cierra con nota máxima: un piano taciturno rápidamente envuelto en una base que despega con ritmo bailable, mientras Javiera Mena urde distintas melodías y armonías de resonancia sideral.

*Thompson Twins - Into the gap live

Pocas bandas retratan con mejor resolución que Thompson Twins la moral y la estética pop de los 80. El trío británico, algo rezagado cuando se repasan los grandes nombres de la década, fue una máquina de éxitos en ambos lados del Atlántico, aplicando una serie de mandamientos definitorios de una era deseosa de sacudir la modorra rock de los 70: una fe ciega en la tecnología con los sintetizadores y programaciones al frente, disminuir el rol de las guitarras, y la búsqueda de un sabor exótico, efervescente y bailable lejos de los márgenes europeos, combinando percusión análoga y electrónica, en un empaque sónico saltarín y fosforescente.

Into the gap live reproduce una fecha en Del Mar race track en EEUU en 1984, parte de la gira del exitoso álbum homónimo del año anterior gracias a sencillos rotundos como Hold me now y Doctor! Doctor!, en el momento en que Thompson Twins estaba en la misma liga de Culture Club y Duran Duran. Entre 14 cortes, se suman otros éxitos inapelables como In the name of love, Lies, y Love on your side, interpretados con extraordinaria fidelidad en torno a los originales, de puntillosa producción. La voz de fríos contornos de Tom Bailey, el falsete del percusionista Joe Leeway, y las armonías y coloridos multi instrumentales de Alannah Currie, aún resuenan modernos y singulares a más de 40 años de distancia.

*Tunde Adebimpe - Thee black boltz

En su debut como solista, el cantante de los neoyorquinos TV On The Radio compite, quiéralo o no, con la obra de su banda, una de las mejores de este siglo, garantía de originalidad y alturas creativas en un marco de rock inquieto, en pos de un mundo sin paralelos. Nada ni nadie se parece a la alineación de Brooklyn, y parte importante de ese sello responde a la voz de Tunde Adebimpe, de líneas generosas, caleidoscópicas y dinámicas, como un actor de amplio rango. Puede ser un predicador, un crooner soul y funk, un callejero o un melancólico.

Publicado por el sello Sub Pop, Thee black boltz fue grabado en Los Ángeles y funciona en la medida que se explaya en el mismo ancho de banda de TVOTR. Cuando el material se suscribe a la electrónica bajo tratamiento vintage sin caer en el revivalismo -canciones como el single Magnetic, The Most y Somebody new-, o al rock de transfusiones hip hop y ácidas -Ate the moon, Pinstack, la afilada Blue-, el álbum funciona. No brilla exactamente, pero se desliza sin apelación. Pero también hay trabajo a medias asomando en Drop, que se diluye en un insípido silbido. O la balada acústica ILY, con el mismo destino anodino. Thee black boltz refleja claramente los contornos del universo musical del cual proviene Adebimpe, pero carece de la profundidad emotiva de TVOTR. Asoma el esqueleto, no así la musculatura.