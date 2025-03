La cantante Emaflu presenta su nuevo disco en el Espacio del Ángel

Emaflu es uno de los nombres más interesantes de la actual escena chilena adscrita al pop y al neosoul.

Su EP debut de 2022, Agua, cuando ya se constituía como una promesa, demostró que su música marcha sobre detalles bien cuidados y estilizados, propios de la tradición del soul, aunque muchas veces el quiebre se genera por fraseos cogidos del hip hop o la música urbana. Son canciones de personalidad sugerente y sonido reconocible, donde caben los distintos lenguajes de la música negra.

Hoy, después de casi un año desde el primer adelanto, Emaflu termina de lanzar su primer disco de larga duración titulado EMA, aparecido en 2024.

“Cuando le propuse este disco a Cuatrobeats le dije que no quería que nos encasilláramos en un solo ritmo, porque eso la verdad es que no me interpreta. Quiero hacer de todo! Me gusta el funk carioca, el reggaetón, el hip hop, me gusta la guitarra acústica y voz sola, quiero que mi disco sea un viaje por mi playlist favorita: de todo”, dice la instrumentista a través de un comunicado.

Cada canción tiene su historia, y además muchos artistas invitados: el primer track del disco y el primer adelanto fue Sismo junto a la destacada cantante chilena Seamoon, canción que ya acumula más de 100 mil reproducciones en Spotify, siendo la canción más escuchada de la artista.

“Quise poner Sismo como primera canción porque ésta fue la semilla que empezó todo y creo que logra explicar muy bien la música que me gusta hacer… que tenga harto viento, el scratch, la letra romántica, el coro pegajoso… sin duda Sismo es la semilla de muchas más canciones que haré pero no quise hacer otra parecida en este disco, no quiero aprovecharme de ese vuelito, si no que me aproveché del impulso compositivo que me dio la canción para hacer otras con el mismo sentimiento”, recalca.

Otra canción a destacar es Loca, junto al destacado cantante, compositor y productor chileno Pau. “Loca tiene una historia bonita porque fue una canción que vomité, que salió solita, que necesitaba hacer y simplemente salió. Es la canción más orgánica que he compuesto y por lo mismo quise invitar a mi amigo Pau a quien admiro profundamente. Pau hace unas letras y música muy especiales que en el 2022 me cambiaron la percepción del pop y quise invitarlo a la canción más importante de este lanzamiento porque lo que él me enseñó de la música lo sentí en esta canción. La letra habla de ese momento cuando te gusta alguien en donde piensas tanto en esa persona que ya te haces la pregunta: estoy loca? ¿Cómo puedo pensar tanto en esta persona? Cualquier lugar, cosa o situación me recuerda a ti, ¿Qué está pasando? Eso. Quise conectar esa sensación a la canción y quedó hermosa. La letra de Pau dio vuelta el sentido de la palabra loca con una idea que dice: quizás yo igual estoy loco por tenerte. Me encantó”, asegura.

La producción de EMA va de la mano de su ya conocido partner Pablo Ramos, más conocido como Cuatrobeats, con quien lleva trabajando en su música desde el primer single que lanzaron.

Todas las canciones a excepción de una que es VT (producida por SieneMusic) fueron producidas por Pablo. “La forma que tenemos de componer juntos nos acomoda mucho.

Por otro lado, Emaflu acumuló varios logros en 2024, como abrir el memorable show de Tom Jones en el Movistar Arena y en octubre telonear a NAFTA en el Teatro La Cúpula.

El 5 de abril próximo será el lanzamiento en vivo del disco con banda completa en el Teatro El Ángel, las entradas ya están disponibles en Passline. El 2025 además realizará una gira de lanzamiento del disco por regiones.