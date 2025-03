La cuenta regresiva para el regreso de The Last of Us: “Es como una montaña rusa”

A poco más de un mes para el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO, los creadores y el elenco entregaron nuevos detalles de su retorno en un panel realizado en el festival SXSW. “Es jodidamente desgarrador”, aseguró Pedro Pascal en el evento. La compañía también lanzó un sombrío trailer que puedes ver a continuación.