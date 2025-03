Las claves de F1, la nueva película de Brad Pitt: “No la podríamos haber hecho sin Lewis Hamilton”

Aunque la posibilidad de realizar una tercera Top Gun sigue abierta, la siguiente película del director Joseph Kosinski y el productor Jerry Bruckheimer se aleja del mundo de la aviación naval. Esta vez la dupla detrás de Top Gun: Maverick (2022) se interna en la Fórmula 1 y aspira a lograr el mismo nivel de espectáculo que en su anterior colaboración.

Titulada F1 y con fecha de estreno en los cines para junio, la cinta sigue a los dos pilotos del equipo APXGP: Sonny Hayes (Brad Pitt), un veterano que regresa a la principal competición de automovilismo, y Joshua Pearce (Damson Idris), su joven compañero. Como adelanta el trailer revelado esta tarde, la relación entre ambos está salpicada por la tensión.

Joseph Kosinski. Foto: Courtesy of Apple/Scott Garfield

El origen del proyecto se remonta a la pandemia, cuando Kosinski vio Fórmula 1: Drive to survive, la exitosa serie de Netflix que se interna en la trastienda del campeonato que disputan diez escuderías. El programa le pareció fascinante.

“Descubrí que es un deporte increíblemente único, ya que tu compañero de equipo también es, en muchos sentidos, tu mayor rival. Y para mí eso forma un gran drama”, explica en una conferencia virtual a la que asiste Culto.

Le gustó en particular que la primera temporada, en vez de centrarse en los equipos más poderosos, se enfocó en aquellos menos aventajados. “Pensé que había una historia interesante que contar sobre un equipo cenicienta que intentaba no ganar el campeonato, sino simplemente ganar una carrera contra estos titanes del deporte. Así que ahí empezó todo. Y por suerte para mí tenía un contacto en la Fórmula 1 con el que me podía comunicar, así que lo hice”, agrega.

Con el fin de sumar como aliado a una persona que experimenta semana a semana lo mismo que sus protagonistas, el cineasta se acercó a Lewis Hamilton, el piloto multicampeón. Él, a su vez, lo puso en diálogo con Toto Wolff, director ejecutivo y copropietario de Mercedes-AMG. El empresario fue quien les sugirió la idea de ocupar como base un auto de carreras de Fórmula 2 y hacerlo parecer de Fórmula 1. Según detalla, en total compraron seis y conservaron el motor y el chasis.

Lewis Hamilton. Foto: Reuters/Hamad I Mohammed/File Photo

“Trabajamos con Mercedes AMG, el equipo de Fórmula 1, y sus ingenieros para construir autos de carreras reales que pudieran transportar nuestro equipo de cámaras, grabadoras y transmisores para hacer este filme. Así que cada vez que vean a Brad o a Damson conduciendo en esta película, ellos lo están haciendo por su cuenta en uno de estos autos de carreras reales en una pista de Fórmula 1 real”, cuenta Kosinski.

Brad Pitt y Damson Idris se sometieron a un riguroso entrenamiento antes de registrar cualquier escena que implicara subirse a un auto de carreras. Hamilton, quien se involucró como productor ejecutivo mediante su propia productora (Dawn Apollo Films), actuó como una especie de instructor de los actores.

“Lo que a Lewis realmente le interesaba era ver si Brad sabía conducir bien. Porque si Brad no sabía conducir, el filme no iba a funcionar. Y lo que Lewis descubrió con mucha alegría fue que desde el principio Brad demostró una gran habilidad natural. No sé de dónde la sacó o si nació con ella. Él conduce motos, lo que creo tiene algo que ver. Pero él es un piloto con mucho talento y un don natural. Luego de esa primera reunión, eso le dio a Lewis mucha confianza en que podríamos tener una oportunidad de lograrlo”, indica.

El director destaca que el rol de Hamilton también influyó en la capa creativa del largometraje. Un punto que sustenta en que durante su carrera ha estado en la posición de los dos personajes principales, el veterano y el novato.

Brad Pitt y Damson Idris en Silverstone en 2023. Foto: Reuters/Andrew Boyers

“Él lo ha visto todo. Así que su perspectiva al dar forma a la narrativa de estos dos personajes y, de alguna manera, darme una idea real de lo que los motiva, de lo que los impulsa a hacer esto día tras día, fue realmente útil. No podríamos haber hecho este filme sin él”, sostiene.

El realizador y su equipo tomaron como base la tecnología que desarrollaron para Top Gun: Maverick –que les permitió instalar cámaras dentro de los aviones–, pero esta vez dando un paso adelante. Parte de una colaboración con Sony, redujeron el tamaño de las cámaras a cerca de una cuarta parte y las ubicaron al interior de cada vehículo. En vez de estar restringidos a posiciones fijas, en esta ocasión pudieron operar y controlar su movimiento a distancia. En esa labor lo acompañó el chileno Claudio Miranda, su director de fotografía en Tron: El legado (2010 y en la secuela de Top Gun.

“Estoy sentado en la estación base con Claudio, nuestro director de fotografía, mirando 16 pantallas. Hay operadores de cámara en los controles de las cámaras, y todo está en orden. La cámara se mueve como un programa de televisión en vivo mientras filman. Se invirtió mucha investigación, tecnología y desarrollo para poder filmar un solo fotograma”, detalla.

Gracias a un acuerdo con la Fórmula Uno, la FIA y todas las escuderías participantes, el rodaje se extendió por todo el planeta, siguiendo el recorrido que tiene la competencia en la vida real. Además, Hamilton y los pilotos que participaron en las temporadas de 2023 y 2024 aparecen interpretándose a sí mismos en la historia.

“Algo que me encanta de la Fórmula 1 es que cada carrera tiene su propia personalidad, cada fin de semana es muy diferente. Me refiero a Silverstone, la cuna de la Fórmula 1, donde empezó todo, versus Spa, una pista increíble que atraviesa el bosque hasta Las Vegas, que es totalmente diferente. Terminamos el filme en Abu Dabi, una pista increíble que es una forma espectacular de finalizarlo. Pero cada pista tiene su propia personalidad, su propio carácter, y debido a que visitamos todos estos lugares de verdad, al ver la película sientes que has dado la vuelta al mundo”.

Kosinski tiene la certeza de que F1 –que se estrenará en Chile el próximo 26 de junio– no es sólo para fanáticos del deporte, sino que puede conquistar a un público amplio. “Esta es una película sobre la amistad, el trabajo en equipo, el sacrificio y la redención. Creo que la historia es universal”. Y promete: “Te enseñaremos todo lo necesario para disfrutar de esta historia”.

Revisa su nuevo trailer a continuación: