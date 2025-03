“Lo notábamos cansado”: los últimos días de Tommy Rey y la gira de despedida con alfombra roja que dejó pendiente

Cuando escuchó la propuesta, el “sí” fue inmediato. Desde el joven conjunto La Descendencia le propusieron a Tommy Rey entrar al estudio para grabar junto a ellos una nueva versión de El Telegrama, una canción original de Gregorio y Alfredo García, popularizada a fines de los cincuenta, en la era dorada de la cumbia.

“Le propusimos hacer una canción que se llama El Telegrama. Él viajó a San Vicente de Tagua Tagua, de donde son los músicos de La Descendencia, y se grabó esta canción“, explica el mánager del grupo, Paulo Morales, al teléfono con Culto.

Morales recuerda cómo fue esa sesión junto al hombre leyenda de la cumbia chilena. “Él, con una disposición increíble, una humildad increíble, llegó hasta nuestros estudios. Le gustaba mucho la canción. Nos contaba que hace mucho tiempo que él no grababa un tema”.

Así, Tommy Rey comenzó a cantar, tal como lo hizo durante años. “Antes de que tus labios me confirmaran/que me querías/¡ya lo sabía!/¡ya lo sabía!”. Lanzada el pasado 27 de diciembre, a días del Año nuevo, esa fue la última canción que grabó antes de su muerte. Asimismo, fue la última que interpretó en un escenario.

Ocurrió el pasado viernes 21 de marzo en el Gran Arena Monticello. El grupo La Descendencia invitó a Tommy Rey a su presentación. “Nosotros terminamos el concierto en Monticello con la canción El Telegrama y la gente lo recibió con muchísimo cariño. Fue una tremenda sorpresa para la gente que fue al show”, agrega Morales.

Eso sí, a los músicos les llamó la atención un detalle. “La verdad que nosotros lo notábamos muy cansado, tanto en la grabación de la canción como en las conversaciones posteriores”, recuerda Morales.

“Nosotros sabíamos, sí, que él estaba un poco con síntomas un poco depresivos, pero esta nueva gira le llamaba mucho la atención. Él se subía al escenario y cambiaba, se le quitaba todo el cansancio. La verdad es que jamás pensamos que podía pasarle algo, porque el viernes nosotros lo vimos bien. Sí con los movimientos propios de una persona de 80 años, algo lógico, pero sí, siempre él en nuestras conversaciones decía que estaba cansado”, agrega Morales.

Aquella presentación marcó además el final de La Sonora de Tommy Rey. Así lo señaló esta mañana Leo Soto, timablista y mánager del grupo, desde el velorio del artista en el Teatro Caupolicán.

“Esto se termina, no podemos ser tan sinvergüenzas de mentirle a la gente y seguir con el mismo nombre cuando ya Tommy no está, la sonora terminó hoy día, murió hoy día”, dijo en declaraciones a TVN, y agregó: “Aquí se acaba el ciclo de La Sonora de Tommy Rey, empezaremos los músicos brindándole un tributo, haciendo otra orquesta con otro nombre, interpretando los temas que él cantaba y siguiendo con la senda de la música”.

09.12.2012 - SONORA TOMMY REY - GRUPO MUSICAL - TROPICAL - PLANO AMERICANO - ESCENARIO - QUINTA VERGARA - FESTIVAL DE LA CANCION DE VIA DEL MAR 2013 / LA CUARTA ESPECTACULAR - PAGINA 7 - CREDITO CAROLINA REYES M. - VIA DEL MAR - V REGION - CHILE / PUBLICADA - - -

La intempestiva muerte de Tommy Rey resultó un remezón para Soto. “Si fue una sorpresa cuando me llamó su señora diciendo que Tommy estaba en el suelo infartado, llorando. Y estaba la ambulancia en camino, los llevaron al hospital, y a los 20 minutos me llaman diciendo que había fallecido. Todavía no lo puedo asumir”.

Ya a sus 80 años, la muerte era un tema que Tommy Rey había tratado con su círculo más íntimo. Así lo detalló su viuda, Gloria Sáez, en declaraciones al matinal Buenos Días a Todos, de TVN, durante el velorio del cantante. “Él siempre me decía que tenía miedo a morirse, pero no de la muerte, tenía miedo a dejarme sola. Yo le decía que no se preocupara, porque no sabíamos si él iba a partir primero, o si iba a partir yo. Siempre tenía esa preocupación”.

Una gira que no se realizó

Lo ocurrido truncó los planes más inmediatos. Como informó Culto, estaba en agenda una gira de despedida que incluía un homenaje en Gran Arena Monticello. Este era un tour en conjunto de La Sonora de Tommy Rey con La Descendencia. Este sábado tenía un matrimonio, mientras que en abril lucía espectáculos agendados en Victoria y Cerro Navia.

“Uno de nuestros planes era efectivamente hacer una gira en conjunto -confirma Paulo Morales-. Estaba planificado para hacerla por Chile, en distintos lugares. Había conversado con Leo Soto y teníamos planificada esa en conjunto. La idea era hacerla desde mayo hacia adelante y teníamos un show homenaje en Monticello”.

Tommy Rey en TV+.

A estas alturas, incluso ya estaban cerrando algunos detalles de ese show homenaje en el Gran Arena Monticello “Iban a haber muchos artistas y invitados, iba a haber una alfombra roja, estaba planificado con muchos artistas y invitados. Entonces se veía todo bien. Para nosotros como La Descendencia todo esto es un dolor tremendo, pero también con la alegría de haber estado junto con él en el último show que fue la última canción del concierto, además”.

Y por cierto, los músicos de La Descendencia se harán presentes en el último adiós de Tommy Rey. “Aunque justo después del concierto los integrantes tomaron vacaciones, van a volver para poder acompañarlos, obviamente”, confirma Paulo Morales.

Como se informó desde La Sonora, el velorio de Tommy Rey continuará durante este jueves hasta las 21.00 horas en el Teatro Caupolicán. Luego, sus restos serán trasladados hasta el auditorio Valentín Trujillo (Bernarda Morín 435, Providencia).

Este viernes corresponde la misa fúnebre en la catedral de Santiago, a las 11.00 de la mañana, previo paso por la Pérgola de las flores para el tradicional homenaje popular. Tras la ceremonia, el cortejo se trasladará al Cementerio Manantial de Maipú.

Pese al cansancio y los años de carretera, Tommy Rey había tomado una decisión. “Yo de repente cuando lo veía medio enfermo, cansado, le decía que ya no cante más -detalló su viuda, Gloria Sáez al matinal-. Me decía, ‘no, yo tengo que seguir cantando. Hasta que me muera’”.