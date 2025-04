Por qué Franco Zeffirelli cortó la escena final de Jesús de Nazareth

Una historia curiosa rodea a Jesús de Nazareth, la clásica miniserie de Franco Zeffirelli, protagonizada por el actor inglés Robert Powell en el rol del Mesías.

Resulta que en el tramo final del largometraje, en la versión que los chilenos hemos visto desde 1982, Jesús se aparece resucitado a unos temerosos apóstoles. Para llegar a esta escena hay una secuencia: desde el momento en que se encuentra abierta la tumba y Zerah dice resignado: “Ahora empieza todo” se pasa directamente al Maestro hablándole a sus seguidores.

“Estaba escrito que el Hijo del Hombre sufrirá y al tercer día resucitará entre los muertos”, dice Cristo mientras la cámara enfoca a un reconfortado Pedro (James Farentino). Ahí es donde Jesús envía a sus apóstoles a dar cuenta de su Palabra. “Id como ovejas entre lobos”.

En realidad, la escena era un poco más extensa. El Mesías hace su entrada vestido de blanco, mostrando las heridas de la crucifixión en su palma, abre su túnica y lleva la mano de un incrédulo Tomás hacia su costado, el mismo que recibió un lanzazo. Este, al darse cuenta de que efectivamente era su Maestro, se arroja a sus pies abrazándolo.

Luego, toma de la mano a un par de miembros del grupo y se sienta con ellos. Ahí es cuando la cámara enfoca a Pedro y Jesús comienza a decir “Estaba escrito”. Eso sí, en esa parte el Mesías aparece vestido con otros ropajes. Con el total, ahí la escena se entiende con claridad.

¿Por qué la primera parte de la escena no quedó en el corte final? Años después el mismo Franco Zeffirelli lo explicó. La decisión pasó por el enfoque más bien realista que le quiso imprimir a su cinta, lo que hace que elementos que se alojan en lo supraterrenal, como los milagros, o la anunciación a María, estén más bien insinuados antes que mostrados.

“El cine muestra la realidad, los hechos; no hay misterio en el cine; el cine no ayuda en absoluto a comunicarlo”, comenzó diciendo. En este sentido, con la convicción de no poder mostrar lo insondable, optó por dejarlo en manos de los espectadores. Por lo demás, el misterio de la Resurrección de Cristo es acaso la piedra angular del cristianismo en todas sus variantes, así que se entiende dicha aprensión.

Por ello, el cineasta se hizo muchas interrogantes a la hora de armar la escena: “¿Qué traje debería llevar Jesús? ¿Roto o andrajoso? ¿La capa roja de la Pasión? ¿Una túnica nueva? ¿Parece muerto o vivo? ¿Un cadáver pero vivo, saliendo de la tumba con las vendas caídas? ¿Regresa vestido de muerto o desnudo? Estas preguntas surgen inmediatamente al hacer una película".

Jesús de Nazaret

Incluso, Zeffirelli -amén de su formación como director teatral- se mostró crítico de lo primero que se filmó, porque como decíamos, Jesús aparece de blanco y luego viste con ropas color café: “En esta toma, el vestuario de Powell no es el adecuado; se parece a Maria Callas en Lucia di Lamermoor con una toga. No se sabe cómo vestir a un hombre resucitado. Entonces pensé en otro enfoque poético: Jesús regresa como amigo; Dios necesita a la humanidad; Jesús regresa como hombre, angustiado como en tentaciones, pobre, desgarrado por su propia confusión interior; necesita el amor de los discípulos; necesita hombres que crean en él".

Pero ese enfoque de Jesús como amigo no terminó de convencer a Zeffirelli. “Bueno, en otro tipo de películas funcionaría bien, pero no en esta. Queríamos hacer una película histórica y estrictamente objetiva, una crónica. Este enfoque, Jesús regresa como amigo, no concluye la película por completo”.

Por eso, decidió simplemente retirar esa primera parte de la escena, y dejar que los espectadores completaran lo que faltaba, Jesús arribando donde sus apóstoles. Para ello, se basó en un concepto central en una película religiosa: “Creo que lo más hermoso es que la fe hace que Jesús regrese; la fe de los hombres que creen en él; eso es lo que importa... la fe”.

“Lo he intentamos varias veces. Rodé dos versiones de la escena de la resurrección, pero al final preferí dejarla a la imaginación del público, a la fe y a los sentimientos más profundos sobre este misterio. ¿Sabes?, cuando intentas retratarlo o escribirlo como si fuera realidad, el misterio se destruye. Piensa en el regreso de Jesús resucitado en su cuerpo; cinematográficamente es peligroso, podrías perder la sensación de misterio que hay al leer el Evangelio“.