Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Denise Levertov

Hombre Caído, de Fernando Aramburu (Tusquets)

Richi perdió la alegría, perdió también el trabajo y, aunque eventualmente no lo sabe, perdió igualmente a Carlota, su mujer: ella tiene una relación con otro. Desde hace unos días, Richi piensa quitarse la vida. Lo dijo en la mesa, también en la calle y en el bar. Ahora está probando nudos con una cuerda, pero no le resulta fácil. “Ni eso sabe hacer el pobre”, le dice Carlota a una amiga. “El otro día le pregunté, con la mejor de las intenciones, si necesitaba dinero y se echó a llorar”, sigue. “¡Pues sí que te lo pone difícil!”, dice la amiga. “¿Difícil? No lo aguanto”. Richi es el protagonista de uno de los cuentos de Hombre caído, el nuevo libro de Fernando Aramburu. Autor de Patria, el escritor español firma un estupendo volumen de relatos, donde la muerte, la vejez, las emociones y las sorpresas se cruzan en cada esquina, a menudo atravesados de absurdo y humor. El libro reúne 14 historias, entre ellas la de una hija que cuida a sus padres y se escapa diariamente a fotografiar ardillas en el parque, o la de una pareja de personas mayores que vive desinfectándose, obsesivamente, cada vez que entran y salen de casa. También la historia de un padre que conduce por la calle y sorpresivamente se le cruza un niño: en un segundo debe decidir si esquiva al escolar y, de paso, mata a un anciano que camina por la vereda, o arrolla al pequeño y salva al viejo. Los niños, piensa, “aportan esperanza y energía”, mientras el viejo puede morir incluso apenas llegue a su casa. Si bien no todos los relatos exhiben el mismo nivel, el conjunto es una gran colección de cuentos de uno de los mejores escritores actuales.

Teselas, Memorias y Suposiciones, de Denise Levertov (UDP)

De niño, en Orsha, el padre de Denise Levertov solía ver a un vendedor ambulante con un gran saco al hombro. Lo veía en las calles de su ciudad y a veces también en Vitepsk, donde vivían sus tíos y abuelos. Para él era evidente lo que el vendedor tenía en el saco: estaba lleno de alas que le permitían a las personas volar como pájaros. En Orsha nació otro niño, diez años menor, que se convirtió en un genio de la pintura: Marc Chagall. Aunque entre ellos no se conocieron, Chagall pintó al mismo hombre volando en uno de sus cuadros. “Sólo tras la muerte de mi padre en 1954 descubrí que Chagall había reconocido, al igual que él, la magia de aquel saco”, escribe ella. Nacida en Essex en 1923, de madre galesa y padre ruso de origen judío, convertido en pastor anglicano, la poeta recrea breves escenas, observaciones y momentos biográficos en estas memorias. Desde su infancia cerca de Londres, sus días de enfermera durante la Segunda Guerra Mundial a su época de activista contra la Guerra de Vietnam, el libro está compuesto de delicados fragmentos, escritos con una prosa contenida y sugerente, que forman un mosaico de luminosos destellos. En estas páginas, la autora reflexiona también en torno al amor y la memoria, la literatura y los libros perdidos.

Popoi y su humano Tomás, de Dannaé Álvarez y Daniela Viviani (Planeta)

Tomás tiene seis años y vive con Jessica, su mamá, y su pequeño hermano Diego. Un día encuentra en la calle un polluelo de gorrión, que pía indefenso. “Mamá, ¿puedo quedarme con él?”, pregunta Tomás. “Quieres ser su papá?”, contrapregunta ella. Y ante la respuesta afirmativa de él, la madre le subraya su principal desafío: “Tienes que ser res-pon-sa-ble”. Además, le pide un compromiso: liberar al pajarito cuando aprenda a volar. De este modo, Tomás comienza su aprendizaje y su relación con el polluelo, al que bautiza Popoi. Aprende cómo cuidarlo y alimentarlo, y en ese proceso, toma conciencia de la energía y el amor que su madre dedica para cuidarlos a su hermano y a él. Popoi crece y un día aprende a volar. Y Tomás debe cumplir su compromiso. La escritora Daniela Viviana y la ilustradora Dannaé Álvarez son las coautoras de este tierno y alegre cómic, que armoniza una sencilla historia de aprendizaje y afecto con dibujos cálidos y alegres que recuerdan los cómics y animaciones japonesas.