Smokey Robinson, la caída en desgracia de una leyenda por acusaciones de agresión sexual

Con una contundente negativa, reaccionó la leyenda del soul, Smokey Robinson (Michigan, 1940), a las graves acusaciones de agresión sexual en su contra. La estrella del Motown, y uno de los nombres claves del género, decidió dejar su punto en claro a través de su abogado.

Fue entonces su abogado, Christopher Frost, quien compareció ante los medios para referirse a la demanda levantada por cuatro extrabajadoras domésticas, que acusan a Robinson de cargos de agresión sexual, encarcelamiento injusto, negligencia y violencia de género.

“La evidencia… mostrará que este es simplemente un método desagradable para intentar sacarle dinero a un ícono estadounidense de 85 años: 50 millones de dólares, para ser exactos”, detalló el jurista.

Asimismo, Frost calificó las acusaciones contra Robinson y su esposa de “viles y falsas”, y agregó que estas contienen “cuestiones relacionadas con supuestos plazos, inconsistencias y relaciones entre los demandantes y otros”.

Las acusaciones contra Robinson abarcan un período de tiempo que corre entre 2007 y 2024, mientras trabajaban en la residencia del músico en Chatsworth, California. Además, aseguran que los presuntos delitos también ocurrieron en casas de Las Vegas y Bell Canyon, California.

En los detalles de la demanda, que fueron revelados por el medio especializado Variety, las mujeres señalan que Robinson buscaba momentos en que estuviera solo, sin su esposa, en su mansión para acometer las agresiones.

Además, las demandantes señalaron una serie de infracciones a las leyes laborales; acusan que Robinson y su esposa no pagaron a las trabajadoras el salario mínimo ni las horas extras, presentaron declaraciones de salario inexactas y crearon un ambiente laboral hostil.

De hecho, se acusa a Frances, la esposa del músico de constante agresión verbal a las mujeres, y de que conocía los detalles de los abusos. “Creemos que ella estaba al tanto de la mala conducta de su esposo, Smokey Robinson, y que se valió de su estatus, así como de la dependencia de nuestros clientes de un salario digno, para mantenerlos bajo control”, declaró el abogado Herbert Hayden.

El escrito de la demanda señala que las mujeres no tomaron medidas contra la pareja en su momento, básicamente por temor a perder su sustento, así como por represalias y vergüenza familiar.

La demanda contra Smokey Robinson llega en un momento particular. El músico, leyenda absoluta del R&B, acaba de lanzar a fines de abril, un nuevo álbum, titulado con la sugerente frase, What the world needs now.

Además, a fines de abril fue homenajeado por Bruce Springsteen, en la ceremonia anual de los Premios a la Música Americana, presentados por los Archivos y Centro de Música Americana, del mismo “The boss”. “Es un honor para mí ser miembro de American Music Honors, Bruce”, dijo Robinson en la ocasión.

Robinson se ha mantenido con una cierta actividad en directo, pese a su edad. Tiene en agenda conciertos en lugares como en Nueva York y California, aunque espaciados entre sí. Para el verano boreal, cruzará el Atlántico para ser cabeza de cartel del Love Supreme Jazz Festival, de East Sussex en Reino Unido.

Hasta ahora, no ha marginado a Robinson de algún evento debido a las denuncias en su contra.

Smokey Robinson es uno de los nombres claves del pop, gracias al éxito que cosechó al frente de su grupo The Miracles, como el hit Tears of a clown, escrita y cantada por él. Por ello, su talento fue requerido por otros, así escribió canciones para Marvin Gaye, Temptations, entre otros. Asimismo, hizo carrera como vicepresidente de Motown, discográfica

Robinson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987 y recibió el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2016.