Martín Benavides y Carmen Ruiz, una amistad musical forjada en el Unplugged de Los Bunkers llega al escenario

Uno es chileno, la otra mexicana, pero la música los une. Martín Benavides y Carmen Ruiz han forjado una amistad, al conocerse trabajando como músicos de apoyo para Los Bunkers, en su MTV Unplugged y la posterior gira acústica.

Benavides, es un talentoso multiinstrumentista que despliega una asombrosa musicalidad en el theremin y el vibráfono (entre muchos otros), mientras Ruiz se concentra en las teclas; el piano, el órgano Fender Rhodes y el acordeón.

Además, la oriunda de Chiapas protagoniza uno de los momentos claves del final del show, cuando, vestida con un elegante sombrero, pasa el frente para cantar Heart of Glass, el hit de Blondie, tocado como una extensión de Bailando Solo. Durante la gira acústica, el momento es coronado con la irrupción de una bola de disco y la entrada de todos los músicos que participan en el espectáculo.

Pero entre show y show, Ruiz y Benavides han afinado una complicidad musical. Eso los llevó a presentarse en conjunto, donde interpretaron música propia, el pasado 17 de marzo en el Foro del Tejedor, en Ciudad de México.

En rigor, se encontraban en la capital azteca precisamente para los shows de la gira acústica de Los Bunkers. Fue entonces que vieron una oportunidad. “Martín me dijo ¿oye, y si tocamos allá? Yo tenía dos años de no tocar con mi proyecto en México, porque me cuesta reunir fuerzas para armar la banda", recuerda Ruiz a Culto.

Fue entonces que ella recordó un detalle. “Justo un par de días antes me escribieron de un lugar donde he tocado varias veces para preguntar si yo quería una fecha, había denegado. En el momento en que Martín me dice eso, yo les vuelvo a escribir y les pregunto ‘oye, qué onda ¿todavía tienes disponibilidad de fechas? Me gustaría hacer una fecha con un amigo".

Para Benavides, aquella era una gran experiencia. “Había ido mucho con otra gente, pero nunca solo a tocar mi música. La Carmen se consiguió el sitio para tocar, un sitio buenísimo, la verdad”, comenta a Culto. “Fue un concierto doble, música de ambos, no es que tengamos un proyecto”, aclara.

En principio, hablaron un formato más tradicional en que uno le abría al otro, pero Carmen puso otra idea en la mesa. “Le dije que más bien deberíamos hacer una dinámica en donde tú toques algunas canciones, luego yo subo al escenario, tú me acompañas en algunas canciones, luego tú te bajas, me quedo un rato, luego subes y yo me vuelvo parte de tu banda, así vamos compartiendo y se hace dinámico”.

Así comenzaron a probar y notaron que los repertorios de ambos se acomodaban bien en el formato. “Las canciones del Martín son instrumentales, las canciones mías tienen letra, entonces se hace un buen balance. En mi música también hay cosas más oscuras y medias experimentales. A los dos nos gusta la música tradicional, entonces metemos algunos covers de música tradicional chilena y mexicana; es un balance que es entretenido para la gente”, agrega la artista.

Por ello es que repetirán la experiencia el próximo miércoles 14 de mayo, en el Bar Liguria del Barrio Lastarria (Merced 298). “Se nos ocurrió a partir de lo que habíamos hecho en México, ahí Tabaré (Couto, mánager de Los Bunkers), nos ayudó”, detalla Benavides. Los últimos tickets están disponibles vía Portaldisc.

No es el único evento que tendrá a los dos músicos en escena. Este sábado 10, en el marco del Bierfest Santiago, en el Parque Padre Hurtado, debutarán con otra aventura, el grupo Jenny Tabasco and the Jalapeños, un espacio en que interpretan cumbias tradicionales de Latinoamérica.

Un día mientras viajaban en carretera en México, Benavides, quien recién había adquirido un acordeón eléctrico, lanzó el desafío. “Estábamos escuchando cumbias y Martín me dice ‘deberíamos hacer una banda de cumbias con el acordeón’, yo dije ‘uy estaría buenísimo, hagámoslo, me muero de tener una banda para bailar’”, recuerda Carmen.

Luego de trazar a los músicos que invitarían, sumaron al guitarrista de Los Bunkers, Mauricio Durán. “Se prendió y fue todavía más chido, a él se le ocurrió el nombre. Todo fluyó muy bien, en el primer ensayo fue canción, tras canción”, agrega Ruiz.

Las entradas para el Bierfest Santiago están disponibles vía Tickeplus.