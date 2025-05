La nieve mortal: cómo la serie El Eternauta logró cubrir Buenos Aires de blanco

Tres jóvenes disfrutan de la noche a bordo de una embarcación. Cuatro amigos juegan a las cartas en la casa de uno de ellos. Cada uno disfruta a su modo del verano de Buenos Aires. Hasta que una nieve mortal cae sobre la capital de Argentina y mata a miles de personas y aisla a los sobrevivientes.

Como saben todos los conocedores de El Eternauta, la tormenta de nieve tóxica es parte inherente de la novela gráfica escrita por Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. Por tanto, cualquier adaptación audiovisual, en el formato que fuera, tendría que resolver ese dilema.

El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025 Marcos Ludevid / Netflix

Netflix y la productora K&S Films acordaron que el rodaje se desarrollaría íntegramente en Buenos Aires, la ciudad de origen del autor y donde se despliega la historia. ¿El problema? A diferencia de True detective: Tierra Nocturna (filmada en Islandia) o la segunda temporada de The last of us (Vancouver, Canadá), las grabaciones no se realizarían en una ciudad en la que cae nieve con regularidad. De hecho, la última nevada en la urbe data del 9 de julio de 2007.

“No tienes una base de la cual agarrarte y acumular”, apunta Nicanor Enríquez, supervisor del equipo de efectos especiales (SFX). “Todos siempre en algún momento fueron a hacer nieve a un lugar donde había nieve o se acercaban hacia un lugar a hacer nieve. Nosotros era de cero, comenzar nieve de cero. Entonces no teníamos de dónde agarrarnos”.

En octubre de 2023, cuando el equipo ya ha superado las 100 jornadas de rodaje (y Culto visita las filmaciones), ya se han encontrado todas las soluciones a ese problema.

El Eternauta. Ricardo Darín as Juan Salvo in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025 Marcos Ludevid / Netflix

Prácticamente no hay día en que el equipo liderado por el director Bruno Stagnaro no tenga que ocuparse de la nieve. A veces se trata de escenas filmadas en exteriores y a veces se trata de escenas grabadas al interior de un estudio en que se ocupa la misma tecnología de The Mandalorian. Cada secuencia tiene su propia particularidad.

“Como todos sabemos, la nieve de El Eternauta no es nieve de agua, sino que justamente es la primera etapa de una invasión alienígena”, explica Enríquez. “Entonces esa nieve no se comporta como se comportaría la nieve convencional, sino que tiene otra textura, tiene otro color, se mueve de diferente manera, no acumula de la misma manera que la nieve, no se transforma en agua, es volátil, se mueve. Y todo eso tuvimos que transmitirlo y traspasarlo a materiales concisos y prácticos”.

El supervisor del equipo de efectos especiales muestra los diferentes materiales que ocuparon para crear la nieve de la serie. El primero es sal entrefina, que utilizaron en gran parte del rodaje. “Lo que tiene de bueno es que tiene una textura muy parecida a la nieve, copia las huellas y las marcas de todo lo que esté tocándose y a la vez es fácil de resetear”, señala.

También emplearon celulosa, aunque “cuando lo sacas se nota que tiene una textura diferente”. Para las escenas de estudio, un espacio lleno de aparatos tecnológicos, optaron por la perlita, que “tiene el plus de que es una roca volcánica, similar a la ceniza y es muy volátil”.

En tanto, para las escenas en que tenía que verse en cámara la caída de la nieve recurrieron a dos elementos más: jabón espuma seco y ecosnow, que “cuando interactúa con elementos que uno ve que está en el movimiento, no se pega o no se marca y queda muy bien a la cámara justamente”.

Si en el estudio podían trabajar bajo un régimen de ayor control, en exteriores hay otra clase de reto. Enríquez ejemplifica: en un espacio de entre 2 mil y 3 mil m2 tardan entre seis y ocho horas en cubrirlo de blanco. “Al momento de cierre tenemos que, como toda producción, entregar el escenario tal cual nos lo dieron (...) Hay un equipo de limpieza enorme que se encarga de limpiar las escenografías entre cuatro y seis horas”, indica.

El Eternauta. (L to R) César Troncoso, Ricardo Darín in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2024 Marcos Ludevid / Netflix

Todos los esfuerzos apuntan a lo mismo: lograr las condiciones necesarias para que los espectadores crean que Juan Salvo atraviesa un paisaje apolípitico.

Enríquez cree que el logro marca un antes y después para la producción argentina. “Somos pioneros, somos como Juan Salvo saliendo por primera vez en el primer capítulo a un mundo desconocido”, concluye.