Tras un trepidante final de temporada: Severance anuncia su tercer ciclo

Severance despidió su segunda temporada con Cold Harbor, un extenso y trepidante episodio en que la producción de Apple TV+ desplegó sus mayores virtudes. Como sus fanáticos sospechaban, el final otorgó un buen número de respuestas, pero la historia sigue abierta.

La confirmación de su tercer ciclo se concretó después del lanzamiento del décimo y último capitulo. “Estoy deseando seguir sembrando tristeza, alegría, miedo y malicia con estas personas realmente increíbles”, declaró Dan Erickson, showrunner y creador de la serie de ciencia ficción y misterio.

“Hacer Severance ha sido una de las experiencias creativas más emocionantes de las que he formado parte. Si bien no recuerdo nada de esto, me han dicho que hacer la tercera temporada será igual de placentero, aunque cualquier recuerdo de estos eventos futuros también se borrará de mi memoria para siempre e irrevocablemente”, planteó Ben Stiller, productor ejecutivo y director.

“Estoy muy emocionado de volver a trabajar con Ben, Dan, el increíble elenco y equipo, Apple y todo el equipo de Severance. Ah, bueno, no es para tanto, pero si ves a mi innie, por favor, no le digas nada de esto. Gracias”, indicó Adam Scott, el encargado de interpretar a Mark Scout en la historia.

Foto: Apple TV+

Los realizadores han enfatizado que no se existirá un receso tan largo entre temporadas (entre la primera y la segunda transcurrieron dos años y nueve meses). “No, el plan no es (esperar casi tres años). Ojalá anunciemos el plan muy pronto”, señaló Stiller en el podcast New Heights.

Durante el desarrollo del segundo ciclo se convirtió en la serie más vista de Apple TV+, superando a la comedia Ted Lasso.