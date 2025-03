Christopher Walken: “Es bueno tener trabajo y estar con gente que te agrada, en especial para un actor de mi edad”

Christopher Walken (Nueva York, 1943) cree firmemente en que el trabajo del actor ocurre en la intimidad de su hogar, mientras lee el guión, se aprende las líneas (“lo que para mí es muy difícil y muy tedioso”, asegura) y revisa libros o películas. Luego, por supuesto, llega al set y se reúne con el director y el resto del elenco para iniciar las filmaciones, pero eso no ocupa el lugar primordial que todo el mundo piensa.

“De hecho, el trabajo de un actor ocurre principalmente en casa”, dice a Culto a través de videollamada. “Lo que haces en el set es importante, pero prepararte, alistarte, ocurre prácticamente por tu cuenta. Por lo tanto, creo que un actor tiene una vida fragmentada en primer lugar. Así es como lo veo. Hay un lugar donde haces una cosa y otro donde haces la otra”.

Christopher Walken y John Turturro en la primera temporada. Foto: Apple TV+

Esa reflexión sería pertinente en cualquier circunstancia, pero tiene un marco específico: el lanzamiento de la segunda temporada de Severance, la serie de Apple TV+ que plantea que los trabajadores de una misteriosa compañía dividen su vida en el trabajo de sus experiencias fuera de la oficina. La fragmentación y sus consecuencias son parte esencial de la historia creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller.

“Esa expresión de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda… Nunca he conocido a nadie así, pero creo que esa es la situación en Severance, donde tienes esta vida laboral y tu vida personal, y un lado no sabe qué es el otro. Y eso es lo que hace que Severance sea misteriosa”, agrega, soltando una risa.

En el segundo ciclo de la ficción, que este viernes liberará su décimo y último capítulo, Walken reapareció como Burt. Fuera de Lumon Industries, está casado con Fields (John Noble), su pareja de años. Si no fuera por la irrupción de Irving (John Turturro) al final de la primera entrega, jamás se habría enterado de que al interior de la empresa tuvo un amorío que terminó abruptamente cuando se forzó su jubilación. En una de las líneas argumentales más agridulces de la nueva temporada, Irving, Burt y Fields interactúan e incluso comparten una cena. Luego, en el episodio más reciente, protagonizaron una despedida al parecer definitiva.

Foto: Apple TV+

En la previa al estreno, en diciembre, el actor de películas como El francotirador (1978) y Atrápame si puedes (2002) es más bien cauto con adelantar demasiado: “Lo vemos fuera del trabajo. Lo vemos en casa con su pareja. Se viste diferente. Lo vemos personalmente. No puedo decirte mucho más al respecto. Lumon está observando”.

-La primera temporada fue muy exitosa. ¿Qué fue lo más estimulante de regresar al set e interpretar a su personaje en la configuración que introduce el segundo ciclo?

En la segunda temporada pude volver a casa. Eso estuvo bien. Pero regresar fue un placer. Por Ben Stiller, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y por John Turturro, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Y por los demás actores, a quienes no conozco tan bien, pero me agradan mucho. Ya sabes, ir a un set, ir a trabajar todos los días, eso es lo que hago.

-La relación de Irving y Burt fue uno de los puntos altos de la primera temporada. ¿Cómo fue crear esa intimidad en medio de la frialdad del mundo de Lumon?

John Turturro y yo nos conocimos cuando éramos actores muy jóvenes. Éramos dos actores en Nueva York luchando por conseguir un papel en una obra de Off-Broadway, nos reuníamos, nos tomábamos un café. Es como un hermano. La oportunidad de ser su pareja en esta serie tuvo muchas ventajas. Creo que los actores traen su historia consigo cuando llegan a trabajar, y el público no sólo ve a los actores y lo que están haciendo en ese momento. También ven lo que ya saben de ellos: las otras películas en las que los han visto, las cosas que han oído sobre ellos, las cosas que quizá hayan leído sobre ellos. Y todo eso se ve sin que nadie tenga que decir nada. Por lo tanto, creo ese aspecto de John Turturro y Chris Walken es muy útil para interpretar a Irving y Burt.

Foto: Apple TV+

-La serie plantea una división entre la vida personal y la vida profesional. ¿Cómo lidia con eso en su día a día?

Bueno, como Severance, es algo un poco misterioso, pero tengo un buen equilibrio entre mi vida personal y profesional. A medida que me hago mayor es muy difícil estar fuera de casa por mucho tiempo y vivir en hoteles en algún lugar. Eso fue otra cosa maravillosa; estaban los guiones, estaban Ben Stiller y John Turturro, todo el resto de los buenos actores, y además todo sucedió en la zona de Nueva York. Muchas veces podía irme a casa por la noche. Así que, en general, fue un buen trabajo.

-Transcurrieron algunos años entre la primera y la segunda temporada de Severance. ¿Fue difícil retomar su personaje?

Fue fácil, fue un placer. Es bueno tener un trabajo y estar con gente que te agrada, en especial para un actor de mi edad. E ir a trabajar y ganar dinero. Así que no fue difícil.

Foto: Apple TV+

-¿Desde el principio supo qué pasaría en la historia de Severance o, por el contrario, ha experimentado el misterio?

Bueno, sabes lo que va a pasar porque tienes el guion, pero lo mejor del mundo del espectáculo y lo mejor de actuar son las cosas que no están en el guión. Cuando haces cosas en el set, ocurren accidentes, ocurre algo que no esperabas y la escena cambia. Siempre que veo algo que he hecho digo: esto es diferente de lo que pensaba. Y es debido a todo lo anterior. Cuando eres actor, sabes lo que va a pasar, pero en realidad no lo sabes, porque si es bueno, te sorprenderá. Y si no puedes sorprenderte a ti mismo, no puedes sorprender al público.

-¿Cómo ha evolucionado su visión de la actuación con el paso del tiempo?

Antes solía preocuparme mucho más por las cosas. Creo que a medida que el tiempo pasa, pienso menos, lo que es muy bueno para un actor. Pensar demasiado es muy inhibidor.