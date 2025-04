Una tienda de electrodomésticos y un encuentro con Sting en la playa: la historia de Money for nothing de Dire Straits

Fue una sensación eléctrica la que recorrió al músico Mark Knopfler, cuando entró una tienda en Nueva York. Unas cuantas frases lanzadas por el joven dependiente, le gatillaron de inmediato la idea de una canción. Aquel fue el origen de Money for Nothing.

Knopfler, integraba Dire Straits. Un grupo que se había logrado hacer un nombre, pero que tenía una tumultosa interna. De hecho el guitarrista había salido y vuelto al grupo.

Ocurrió que durante un viaje, entonces, entró en un local. “Estaba en una tienda de electrodomésticos en Nueva York y había un imbécil repartiendo aparatos. Todos los televisores estaban sintonizados en MTV y escuché a un tipo hablando de las estrellas de rock que salían en las pantallas. Tenía solo una persona en la tienda —el joven— y algunas de sus frases eran demasiado buenas para ser verdad", contó a The Guardian.

“Cosas como: “¡Ese cabrón tiene su propio avión a reacción!” Y: “¡Está tocando los bongós como un chimpancé!” Y: “¡Eso no funciona!” Así era como hablaba, y además con ese acento neoyorquino. Me estaba dando vueltas en la cabeza, pero no tenía bolígrafo, así que pedí prestado uno, cogí un papel y me senté en el escaparate de la tienda y empecé a escribir las líneas de Money for Nothing mientras las decía", agregó.

Respecto al clásico riff de la canción, Knopfler detalló: “Es simplemente un pisotón, un boogie de dos dedos. Viene del estilo clawhammer y tiene su propio ritmo. Fue simplemente divertido”.

Sin dudas uno de los momentos claves del tema, es la aparición de Sting cantando la línea “I want my MTV”. Una idea que salió directamente desde la televisión. “Había visto a The Police en el canal MTV diciendo la frase: ‘Quiero mi MTV’. Pero también tenían una canción llamada Don’t stand so close to me, así que le puse ‘Quiero mi MTV’ a esa melodía y la incluí al principio".

Tiempo después, Dire Straits estaba en el estudio de grabación. “Mientras grabábamos el álbum Brothers in Arms (1985) en Air Studios en Montserrat, recuerdo que pensé: ‘¿No sería genial si pudiera pedirle a Sting que cantara esa línea?’”, recordó Knopfler.

“Estábamos en un pequeño punto en medio del océano, pero de repente alguien dijo: ‘¡Sting está de vacaciones! ¡Está en la playa!‘. Así que vino al estudio y, al entrar, lo primero que dijo fue: ‘¿Qué pasa?‘. Le pregunté: ¿Qué quieres decir?. Y él dijo: ‘Nadie está peleando... [a diferencia de The Police]‘“.

Money for Nothing logró un éxito rotundo que impulsó al disco Brothers in Arms. Por ello, el grupo fue invitado a participar en el Live Aid de 1985, donde la tocaron con Sting en el escenario. Uno de los momentos claves de la memorabilia pop.

Mira a Dire Straits tocar Money for Nothing junto a Sting