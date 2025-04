La desgarradora escena que marcó el tercer capítulo de The Last of Us

El tercer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, sigue en la senda de la venganza. Estrenado en la noche del domingo, dejó algunos momentos memorables, en particular con Ellie (Bella Ramsey).

A continuación, vienen algunos spoilers de lo ocurrido en el episodio.

El capítulo se concentró en las consecuencias de los sucesos del anterior. El pueblo de Jackson se está levantando de la espeluznante batalla en que lucharon contra una horda de infectados.

Mientras, Ellie se recupera de sus heridas e intenta asimilar la violenta muerte de Joel (Pedro Pascal) a manos de Abby (Kaitlyn Dever). Lanza un grito de dolor en el hospital, porque aún tiene muy fresco el momento.

Todavía confundida y dolida, camina hasta la casa de Joel para vivir el duelo en total soledad. Allí se encuentra con el armario y nota sus chaquetas colgadas. Se acerca a una y al contacto, rompe en llanto.

Pese a que no es una escena de acción, fue difícil de rodar. Así lo detalló la misma Bella Ramsey al medio especializado The Hollywood Reporter.

“Dios mío, en el armario, esa fue la escena más difícil”, dijo actriz de 21 años. “Me cuesta mucho llorar en las escenas. Se me sale una lágrima, pero es diferente a llorar. E incluso llorar, no me resulta fácil. No lloro delante de la gente en mi vida diaria. Muy pocas personas en mi vida me verán llorar. Así que tener que hacerlo en un set lleno de gente con el monitor y luego más gente mirando los monitores... es prácticamente imposible para mí. Así que estaba muy preocupada por esa escena, y fue la más difícil de rodar para mí”.

En el método habitual, los actores tienden a evocar momentos tristes de su vida, para meterse en el mismo sentimiento. “He intentado [en otras escenas de llanto] pensar en algo muy triste de mi vida y tratar de evocar emociones de esa manera”, señaló la intérprete.

Pero a Ramsey aquel método más tradicional no le funciona. “Porque me aleja de la realidad de la situación de Ellie. Así que estaba recordando los recuerdos más felices que tengo con Pedro”.

“Lo que siempre me entristece es recordar las cosas felices”, detalló. “Recordaba las primeras veces que nos vimos y todo el rodaje de la primera temporada juntos, y los momentos más divertidos. Recordaba todo eso, incluso desde la perspectiva de perderlo —no solo a Joel y Ellie, sino también a Pedro y a mí— porque los recuerdos de Pedro, Joel, Ellie y yo están tan entrelazados para mí”.

En esa misma casa, ocurre el movimiento clave: Ellie decide tomar venganza de Abby. Gracias a Dina (Isabela Merced), quien la visita allí, obtiene la información que necesita: los nombres del equipo y que pertenecen a una organización asentada en Seattle.

Así, pide a Tommy organizar una partida para ir en cacería de la asesina, pero el concejo de Jackson lo rechaza. Eso no la detiene y junto a Dina se organizan para viajar. Antes, pasa a visitar a Joel en su tumba, en las afueras de la ciudad. Es la primera vez que lo ve ahí. Entonces ocurre otro momento íntimo en que Ellie mastica el dolor y la da un sentido a su expedición.