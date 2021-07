¿Afectará el feriado la participación en las primarias? MOP estima que más de 200 mil vehículos dejarán la capital

El día de la Virgen del Carmen, con su correspondiente feriado, ha puesto a más de un chileno en el dilema: dirigirse a las urnas el domingo 18 o salir de su comuna para descansar un par de días, justo ahora que se han flexibilizado las restricciones para viajar.

Este año las escapadas han ido de menos a más. Cifras de Carabineros señalan que el último fin de semana, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno de los escolares, 190 mil vehículos salieron de la capital, principalmente hacia el sur y en dirección a Valparaíso.

Mientras, de acuerdo a la proyección de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, a contar de hoy saldrían de la capital cerca de 213 mil vehículos, superando a todos los fines de semanas largos este año. De hecho, solo hasta el mediodía, 54 mil autos ya habían abandonado la Región Metropolitana.

Una elección “menos llamativa”

Frente a este panorama, expertos plantean que la abstención, ya alta en una elección como esta, podría elevarse por la gente que, de plano, no vota por desinterés, a la que se sumarían las personas que no llegarían a las urnas porque salieron de su respectiva ciudad.

Víctor Parra, cientista político e investigador del Observatorio Político Electoral de la U. Diego Portales, asegura que ya se parte desde una vara baja por el tipo de elección: “El total de personas que va a votar en una elección de primarias presidenciales, en general, no es muy alto, debido a que no se elige directamente un cargo, sino que un representante de ciertos partidos, coaliciones, pactos, lo que, entre comillas, no motiva en demasía al votante independiente a dirigirse a la urna”, comenta.

Como referencia, hay que considerar que en las primarias de 2013 y 2017, ambas con voto voluntario, registraron tres millones de electores y 1,8 millones de votantes, respectivamente.

Pero el analista político Gonzalo Cordero -cercano a la UDI- opina que el contexto actual podría favorecer la participación: “Un fin de semana largo no hay duda que afecta la participación en cualquier elección. Y más aún, afecta en una elección de naturaleza tan voluntaria como lo es una primaria. Sin embargo, viendo la politización del país, lo extremo de las alternativas de la extrema izquierda y la desaparición de la centroizquierda, creo que va a incidir en que mucha gente vuelva de la playa o de donde se haya ido para votar. En ese sentido, la merma va a ser menor de lo que habría sido en otro contexto político”, opina.

Los datos estadísticos señalan que la participación aumenta cuando hay mayor incertidumbre respecto del resultado. Pablo Toro, analista de datos e investigador de Tresquintos.cl, señala que “cuando las elecciones son más competitivas, la gente tiene más incentivos para votar, ya que piensan que su voto puede ser más decisivo. En ese caso, la elección que parece ser más competitiva es la primaria de Apruebo Dignidad, y no queda tan claro eso en Chile Vamos”.

Refuerzo al statu quo

Respecto de la abstención que intuye por el fin de semana largo, Toro comenta que uno de los efectos que pueda tener es la mantención de lo que ya hay: “El factor relevante acá, considerando el fin de semana largo, es que siempre al candidato que se mantiene liderando le conviene mantener el statu quo, y en este contexto a Daniel Jadue le convendría que cierto electorado no fuese a votar, ya que es él quien se encuentra mejor posicionado en las encuestas. A diferencia de Boric, que es el llamado a convocar mucho más a la elección para ganar el día domingo”, indicó.

Para la primaria en el pacto Apruebo Dignidad, Cordero indica que quizás el feriado perjudique al Frente Amplio, que es un elector joven y menos disciplinado que el militante comunista. Ahora bien, la primaria está lejos de estar decidida: “Esa elección a estas alturas se ve bastante incierta. Boric ha ido de menos a más, y Jadue de más a menos, y creo que Boric ha logrado levantar una mística en un electorado joven partidario de él, que efectivamente va a ir a votar”, comenta.

En Chile Vamos, en tanto, Parra apunta que el éxodo viajero podría beneficiar a Lavín: “Sichel deberá no solo buscar un apoyo en votantes que no le aseguran una cantidad de votos estable (una cosa es firmar para que pueda ir a primarias y otra es votar por el candidato en la elección), sino que, como sus apoyos provienen de una derecha más joven, cercana al centro y enfocada en la RM, le presentan un escenario complicado para que sus apoyos se conviertan en votos el día de la elección”.

Cordero, mientras, acota que “en el caso de Chile Vamos creo que lo más importante será la votación que obtenga el pacto, el resultado global de participación. No creo que sea particularmente el feriado en perjuicio o beneficio de alguien en particular. Sí creo que Chile Vamos tiene una participación importante, y no concentrada ni en la RM ni en el distrito 11, sino que hay una participación nacional buena para ser una primaria, y eso favorecería mucho a Lavín”.