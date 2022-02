Autora del libro que inspiró el corto Bestia: “Era una persona sin sentimientos de arrepentimiento ni de vergüenza por sus actos y sus hechos”

Con la llegada de los nominados a los premios Oscar 2022, Chile vuelve a estar dentro de la conversación. Esto, porque el corto Bestia, dirigido por Hugo Covarrubias, logró quedar seleccionado en la categoría Mejor Cortometraje Animado.

El producto audiovisual está inspirado en la historia de Íngrid Olderöck, la exagente de la Dina que cometió vejámenes en centros de tortura como Venda Sexy. La obra, en este sentido, se nutre del libro Íngrid Olderöck: la mujer de los perros, realizado por la periodista Nancy Guzmán, en el cual se relata en detalle cómo era esta persona. Olderöck fue una oficial de Carabineros que se integró a la Dina en 1973, ocasión en que junto a otras 70 mujeres fue instruida para cometer torturas y realizar tácticas represivas contra opositores a la dictadura militar. A mediados de 1981 fue el blanco de un ataque del MIR, y falleció en 2001, producto de una hemorragia digestiva aguda.

En el contexto de la nominación a los Oscar, Nancy Guzmán comentó con La Tercera lo complejo que fue abordar las entrevistas para la novela, debido a la actitud desafiante y violenta de la exmayor de Carabineros, y que se encuentra contenta de que su libro haya inspirado un cortometraje que ahora está seleccionado para participar del Premio de la Academia de Estados Unidos.

¿Cómo era Íngrid Olderöck?

Era una persona rígida, muy rígida. Cuando uno la sacaba de su contexto, rápidamente reaccionaba con violencia, agresiva, pero también inteligente. Tenía algo que los psicólogos le llaman “frío de ánimo”, una persona sin sentimientos de arrepentimiento ni de vergüenza por sus actos y sus hechos. Cualquier cosa la volvía un ser temible, pasé bastante susto con ella en la entrevista.

¿Qué hizo para construir a este personaje y su historia?

Tuve tres o cuatro entrevistas con ella -no me acuerdo bien-, sesiones largas. Ahí la conocí, porque ella se manifestó en todas sus dimensiones. Era una persona que de repente trataba de intimidar y de provocar para ver cómo reaccionaba yo, era alguien con quien había que estar permanentemente en alerta, pues era muy difícil manejar la entrevista. A veces uno no sabía si estábamos jugando al gato y al ratón, y quién era el gato y quién el ratón. Ponerse en el lugar del primero era complicado. Me daban ganas de salir, de irme y no estar más en esas conversaciones.

¿Fue difícil lograr hablar con ella?

O sea, la verdad no hubo dificultad, porque ella aceptó tácitamente. Al principio negó la posibilidad de entrevista, diciendo lo que dicen todos los culpables: “no voy a dar entrevistas, porque los periodistas siempre mienten. El mensajero siempre es el malo, al que hay que matar”. No quería hablar porque los periodistas éramos perversos y a ella le iban a ocasionar mucho daño, era esa la tónica. Pero después aceptó por alguna loca razón, me terminó invitando a su casa, sirvió tecito y se fue entregando un poco, con sus arrebatos de vez en cuando. Fueron tres o cuatro sesiones muy agotadoras, la verdad, extremadamente agotadoras.

¿Con quién conversó para realizar el libro?

Para construirlo hablé con todas las personas que de alguna manera estaban vinculadas a ella. Por ejemplo, con quienes hicieron el atentado, donde la balearon en el pecho y la cabeza (integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, en 1981). También conversé con psiquiatras, porque ella frecuentemente recurría, cuando no quería contestar, a decir que tenía amnesia producto de la bala, o producto de esto y lo otro, pero, sin embargo, recordaba nítidamente ciertas situaciones. Por eso hablé con los psiquiatras, para que me fueran guiando en cómo tratarla y llevarla a las respuestas.

¿Por qué cree que Íngrid Olderöck era de esa forma, después de conocerla y hablar con los psiquiatras?

De base, ella tenía una formación y educación familiar violenta. Era hija de unos padres alemanes, pero no solamente eso, nazis, y, por lo tanto, desde pequeña fue educada a golpes. Ella me relató que sus padres eran extremadamente violentos, le impedían hablar castellano y solo la dejaban comunicarse en alemán. Le enseñaron a odiar todo lo que fuera distinto y eso, obviamente, genera estos personajes. Persona violenta, con bajos niveles de afecto.

¿Pudo ver el cortometraje Bestia, nominado al Oscar?

Lo vi hace mucho tiempo, cuando recién iban a presentarlo en Francia. Me llamaron, hablaron conmigo y lo único que yo pedí es que me dieran los créditos a la obra de base, que era el libro.

¿No le pidieron ningún tipo de asesoramiento?

No, yo no hice ningún asesoramiento para nada. Ellos tomaron el libro y basado en él hicieron el corto.

¿Durante el proceso del corto habló con el director?

Sólo lo hice cuando ya lo habían terminado.

¿Qué le pareció el proyecto?

Lo encontré interesante, un buen trabajo y me sigue pareciendo algo formidable la nominación. Me da mucha alegría que un trabajo de periodismo, porque lo que yo escribí es un libro de investigación periodística, se transforme en una plataforma distinta, de otra tonalidad, que es lo que yo siempre he pensado. Los libros, sobre todo de memoria, que este país está en deuda con ella, no sirven para recrear solamente cortometrajes o documentales, es algo muy bueno.

¿Cree que el cortometraje es una buena adaptación de la historia del libro?

Sí, es una buena adaptación, inteligente, tanto así que logró conmover a Hollywood. Entonces, reconocerle el mérito y que la memoria sí le importa a la humanidad, y al único que no le importa es a nuestro país, es relevante.

¿Tiene posibilidades de ganar el Oscar?

Yo sí creo que puede ganar, existen condiciones ideales para que así sea.