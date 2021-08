Castillo desiste de pedir la renuncia a su primer ministro, aunque persiste incertidumbre sobre cambio de gabinete en Perú

En la víspera de que el gabinete del Presidente peruano, Pedro Castillo, se presente ante el Congreso para pedir un voto de confianza, el mandatario desistió ayer en su intención de cambiar al primer ministro, Guido Bellido, con el fin de evitar una división en la bancada oficialista de Perú Libre. Los medios peruanos sostienen, sin embargo, que de todas formas se podría producir un cambio en los nombramientos de los ministros.

Según la prensa peruana, en la reunión que Castillo y Bellido sostuvieron durante el fin de semana, el presidente le habría comunicado al primer ministro su intención de hacer cambios al gabinete. Al respecto, el diario La República asegura que el jefe del Estado señaló que se encontraba “evaluando” la permanencia, incluso del mismo premier.

El motivo por el que le gustaría hacer estos cambios, dice el periódico, se relaciona con el malestar que a Castillo le ha generado una serie de hechos. Por ejemplo, los tuits del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en los que manifestó su desacuerdo por el nombramiento de Óscar Maúrtua como canciller, en reemplazo de Héctor Béjar. “No representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida, independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, escribió.

Sin embargo, ya el lunes Castillo indicó que el gabinete ministerial, liderado por Bellido, iba a ir este jueves al Parlamento “a recibir una respuesta” a la solicitud de voto de confianza. El inicio de la sesión está programado para las 9.00.

En la misma línea, Bellido afirmó que “definitivamente” estará hoy en el Congreso, pero no descartó que antes de solicitar el voto de confianza pueda haber algunos ajustes en el gabinete que preside. “Los cambios en cualquier momento se pueden dar valorando los hechos y también tomando en cuenta lo mejor para el país, siempre con justicia y con informaciones que tengan asidero. No se ha visto hasta el momento alguna decisión. Eso no significa que en unas horas pueda cambiar, el escenario político siempre es lo más sensible”, dijo. El premier añadió que el Ejecutivo actuará “con mesura y responsabilidad”, “no con desesperación”.

La República sostiene que la razón por la que Castillo habría decidido retractarse de su decisión de apartar a Bellido del gabinete o de hacer cambios es porque no quiere gatillar un posible quiebre en la bancada de Perú Libre. Esto, porque el ala más cercana a Cerrón no solo tiene la mayoría, sino que respalda a Bellido.

“(Castillo) sabe que necesita un mínimo de apoyo legislativo, no solo para promover sus políticas de gobierno, sino también para evitar cualquier iniciativa de vacancia. Hay parlamentarios que insisten en que se trata de una opción viable”, indicó el periódico.

Los parlamentarios de Perú Libre al jurar sus cargos insistieron en un cambio a la Constitución.

Se estima que el pleno del Congreso le otorgue la confianza a Bellido, incluso con la composición actual del gabinete. Esto, porque el premier ha tenido una buena acogida entre las bancadas, afirma La República.

La parlamentaria Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, comentó que “van a respaldar el voto de confianza”. Ello, afirmó, porque apuestan “por la gobernabilidad del país”.

En todo caso, persiste la incertidumbre. Según el diario El Comercio, la continuidad de los ministros Iber Maraví, de Trabajo y Promoción del Empleo; Rubén Ramírez Mateo, de Ambiente; Ciro Gálvez, de Cultura, y Walter Ayala, de Defensa, continúan en evaluación.

En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que es “inviable” otorgar el voto de confianza al gabinete de Bellido, porque Maraví se encuentra mencionado en testimonios policiales de ataques terroristas en los años 1980 y 1981. En la misma línea, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha exigido la “inmediata renuncia” del ministro.

Si el gabinete no recibe la confianza, se produce la salida inmediata de Bellido y de todos los miembros del gabinete. Castillo, ante ese escenario, tiene 72 horas para nombrar un nuevo equipo ministerial. Además, puede designar a los mismos ministros, excepto al mismo premier.

Un informe de la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Comercio indicó que en caso de que predominen los votos en abstención, el Congreso debe volver a votar la cuestión de confianza hasta que se alcance un resultado a favor o en contra.

“Cuando ganan las abstenciones, se entiende que no se ha rechazado la cuestión de confianza, pero tampoco que se ha aprobado”, indicó al periódico el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

Bellido sostuvo que hoy presentará ante el pleno del Congreso propuestas en beneficio de todo el país. Indicó también que el equipo ministerial está preparando un paquete de acciones que se van a implementar en las próximas semanas.