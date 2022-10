Chile Converge, la plataforma fundada por Horacio Pavez que ayudó a formalizar a más de 20 mil pymes tras su primer año

—Tras un año de operación, el empresario Horacio Pavez está entusiasmado con su último proyecto: Chile Converge. La plataforma sumó en pocos meses más de 35 mil micro y pequeños empresarios que se asociaron a la red colaborativa, que busca escalar los emprendimientos fomentando la formalización y desarrollando mentorías. De hecho, ya el 58% de sus asociados formalizó su actividad o está en vías de hacerlo. Poco más de 20 mil.

Pavez es hijo del cofundador del Grupo Security, Horacio Pavez García, y desde 2016 está dedicado a la inversión con impacto social, tras cofundar The ImPact, una entidad basada en Nueva York y que en Chile conecta a varios family offices locales con emprendimientos. El mismo año también creó Netmentora, junto a su socio Raúl Troncoso, que dio continuidad a la Fundación Emprender tras asociarse con la red francesa Réseau Entreprendre.

Tras la pandemia, y viendo la necesidad de financiamiento que urgía al sector, junto a diversos profesionales dedicados al apoyo del emprendimiento, levantaron Chile Converge. En el directorio lo acompañan Fernanda Vicente, presidenta de Mujeres del Pacífico; Aníbal Pinto, fundador de Acción Emprendedora; María José Guitiérrez, gerente general de Enovus, entre otros.

“Este grupo de profesionales, empresarios y de gente con experiencia de muchos años en esto, ve la oportunidad de montar esta plataforma, de crecer a esta nueva etapa, aprovechando también la tecnología y la oportunidad de digitalización”, comenta sobre las motivaciones.

¿Cómo explican que en este primer año de operación estén alcanzando ya una cifra de 35 mil emprendedores?

La primera razón es que como pyme necesitas ayuda, entender cómo desarrollar tu negocio, saber cómo vender más, cómo desarrollar tu producto o servicio, cómo se financia, cómo se formaliza, cómo se digitaliza. Lo segundo, es que tenemos mucha experiencia, vamos rápido porque no es que partimos de cero, sabemos cómo instalarlo, sabemos qué necesita el mipyme, sabemos que la forma más eficiente de llegar a él, la forma de capturarlo y creo que eso ha quedado en evidencia con la velocidad de crecimiento.

Usted es cofundador de la Fundación Emprender y también cofundador de The ImPact. ¿Cómo influye esa experiencia en su visión sobre las pymes?

La sociedad a nivel mundial está en un cambio de los modelos de desarrollo social y económico, a una nueva perspectiva que incorpora con mucha más fuerza la necesidad de resolver la problemática social y medioambiental. Es un cambio que comparto absolutamente. Vengo muchos años desarrollando una idea de perfeccionar el modelo de libre mercado, a un modelo que genere sostenibilidad económica, pero que a su vez genere mejora en la inclusión social.

¿Qué es lo que lo motiva para focalizarse en la industria de impacto social?

Mi abuelo era un hombre muy culto, pero con recursos limitados, como profesor. Mi padre estudió con una beca en la universidad y logró una educación mejor y logró ser un empresario. Tuve la oportunidad, como tercera generación, de tener mucho más herramientas. Mis dos grandes proyectos son Chile Converge y el grupo Enovus para la educación a distancia, donde hoy educamos 120.000 alumnos en Chile y estamos pensando en América Latina. Entonces, viene de eso, de ser saber quién es uno, saber cómo puede hacer un aporte en la vida, o cómo le puede hacer un aporte a otro.

¿Cómo está mirando la agenda de reformas del Gobierno y su interacción con las pymes, por ejemplo, con iniciativas como la jornada de 40 horas y la reforma tributaria?

Es legítimo y deseable que uno pudiera trabajar 40 horas. Me parece que es lo correcto. El único punto es que, en ese caso, tiene que ir acompañado de grados de flexibilidad para ir viendo cómo va la productividad, para que no termine dañando a la pyme. Diría que es muy deseable que el ingreso per cápita fuera mucho más alto en el país, que la inequidad entre los más ricos y los más pobres, fuera más baja. Cómo uno no va a estar de acuerdo con eso. Pero el punto es cómo tú transitas con la realidad que tienes para que eso ocurra.

Entonces, mi pregunta es si estamos preparados como país en esta etapa para hacer eso, y tengo dudas. Mi pregunta es si va a poder operar en la práctica, si no, al final tú queriendo formalizar, lo que te puede pasar es que formalizas menos. Mientras yo no vea que mejore la productividad y yo no vea dos o tres factores, yo no hago eso.

Para las pymes se propone mantener el sistema integrado, pero para las grandes empresas desintegrar el pago de impuestos personales de los impuestos corporativos, ¿cómo evalúa eso?

Creo que es bueno que se mantenga el sistema integrado para las pymes. Mi idea es que ojalá tuvieran la menor carga tributaria posible, que sea prudente y que sea lo más integrado posible. Mientras más carga, lo que se te produce es más informalidad, o menor crecimiento.

¿Hay algún aspecto que le preocupe de cómo está planteada la reforma?

Es que la reforma es más preocupante en términos macro por el momento, no porque no me parezca que tiene que haber una reforma. Este es un momento en que la economía va camino a una recesión, que las tasas de interés están súper altas, que estamos analizando una nueva Constitución y que todavía no sabemos cómo va a resultar.

Cuando sumas todo eso y le pone adicionalmente la discusión, también hoy día o muy inmediata, te puede sumar tantos factores que traben el tema económico, que traben el crecimiento. Es muy preocupante la fuerza con que vamos a sentir el próximo año la caída económica.P .