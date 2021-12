Comenzó la batalla por el Colegio de Abogados: listas cierran filas por colegiatura obligatoria para ejercer la profesión

Entre el martes y este jueves 16 los abogados colegiados, 7.800 los activos, elegirán a 10 de los 19 consejeros del gremio, los que deberán ejercer su cargo entre 2022 y 2025. La Tercera conversó con los apoderados de cada una de las listas que participan del proceso: Libertades Públicas, Gremiales, Un Nuevo Colegio para un Nuevo Chile y la debutante Apruebo Dignidad. Las votaciones serán en formato virtual y presencial en la sede de Santiago, ubicada en Ahumada 341.

El principal objetivo de cada lista es entregar mayor visibilidad del gremio, donde sea considerado como un ente consultivo ante la toma de decisiones en el área jurídica y legal. Además, otro de los temas sobre la mesa es si hacer o no la colegiatura obligatoria. Ante esta situación, hay un acuerdo transversal y es insistir en la necesidad de la obligatoriedad de facto para poder ejercer en Chile, ante tribunales, la profesión. Los únicos matices es que hay quienes proponen que esto se haga de forma paulatina para que sea un proceso que no afecte las libertades de quienes hoy no pertenecen al gremio.

Ya en mayo de este año el consejo general del Colegio de Abogados sorprendió al acordar, por 17 votos, restablecer la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión, propuesta que fue planteada ante la comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional hace algunas semanas, con el fin de que esto sea plasmado en la nueva Carta Magna. De ahí que los nuevos miembros del consejo deban impulsar la iniciativa y, en eso, según las consultas realizadas, hay acuerdo, independiente del sector que cada candidatura representa.

Roberto Moya, representante de la lista Un nuevo Colegio para un nuevo Chile, dice que hay una amplia mayoría por seguir con la idea de obligatoriedad, pero no es algo que se deba imponer. Por ello, como lista proponen “democratizar los espacios e involucrar a los abogados y abogadas jóvenes, promoviendo colegiaturas sin pago por un tiempo acotado, de afiliación de cuotas diferenciadas según los años de titulación y experiencia”. Esto, con el objetivo de motivar y aumentar la inscripción paulatina.

Agregó que la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones se debería implementar en todas aquellas profesiones en que el interés público esté comprometido.

Pedro Pablo Vergara, representante de la lista Gremiales por el Estado de Derecho, consideran que todo abogado titulado debiese colegiarse. “Es absolutamente necesario que exista un sistema que, de alguna manera, garantice que los abogados ejerzan bien su profesión. Así, dar garantías de un mejor ejercicio de la profesión”. En caso de que esta decisión vaya en contra de la libertad del ejercicio, el profesional dice que “sería un requisito más, como el ser licenciado en ciencias jurídicas o haber jurado ante la Corte Suprema”.

Manuel Luna, representante de Apruebo Dignidad, dice que como lista apoyan la obligatoriedad, pero que esto finalmente depende de lo que se decida en la nueva Constitución. “La idea es que la obligatoriedad asegure un control ético de todos los titulados, pues, a la vez, se radica en el colegio un control directo sobre la actuación de los abogados y abogadas”, dijo. Agregó que la medida no sería limitante al ejercicio, sino un “estándar básico para ejercerla de la forma debida”.

Con algunos matices, el representante de Libertades Públicas, Rodrigo Romero, dice que para ellos la prioridad es generar el estándar ético en el ejercicio de la profesión. Sobre si no estar colegiado, en caso de ser obligatorio, presenta dificultades para ejercer dice que “depende del legislador las condiciones de la obligatoriedad de la colegiatura. Porque podría disponer de que todos los abogados pertenecen al colegio automáticamente y estarán regidos a la competencia disciplinaria”. Agregó que, como propuesta, solo se podría ver afectado en algunos el ejercicios de la profesión, como litigar en tribunales.

Mayor visibilidad

El abogado Pedro Pablo Vergara, profundizando en este proceso eleccionario, sostuvo que “el colegio quiere ser un ente gravitante en todas las materias que tengan relación con lo jurídico”. En esa misma línea, como lista creen que el Estado de Derecho se ha visto en decaimiento y el algo buscarán fortalecer. “Hoy vemos mucho, por ejemplo, que la gente cuestiona los fallos de un tribunal cuando no le gustan, entonces lo atacan. Pero si el fallo les gusta, entonces el tribunal está bien”, lamentó.

Rodrigo Romero, apoderado de la lista Libertades Públicas, menciona que le gustaría que el Colegio de Abogados tuviera más incidencia dentro de la Convención Constitucional. “El colegio tiene una capacidad técnica que puede poner a disposición de esta instancia y también de las instancias legislativas en el Congreso”, apuntó. Junto con esto, agregó que uno de los objetivos es que el gremio “sea visto como un referente social”. En esa misma línea, Manual Luna, representante de la lista de Apruebo Dignidad, agrega que “es importante ser parte de ese proceso”.

Finalmente, Moya expresó que una de sus propuestas es “impulsar la participación de abogadas y abogados en el análisis de reformas legales y de políticas públicas”. Además de celebrar convenios con las distintas facultades de Derecho para evaluar y mejorar la formación ética de los estudiantes.

Mejoras en el gremio

Las listas también tienen propuestas para mejoras internas del gremio, ya sea para beneficiar a los colegiados como a los que no.

Romero cuenta que una de las propuestas en ese sentido es generar comisiones sobre diversos temas, como, por ejemplo, “la sobrecarga o no del sistema de justicia. El colegio bebiera tener una opinión respecto a eso, pero -internamente- el gremio se debe sentir llamado a tener que cumplir un rol en esa materia”.

Por su parte, Moya explica que buscarán integrar una perspectiva feminista al derecho en el funcionamiento del colegio. “Contamos con abogadas destacadas dentro del gremio y es importante tener perspectiva de género en el proceso de enseñanza y de especialización”, asegura. Además, propone que abogados y abogadas participen en el análisis de reformas legales, de políticas públicas, promoviendo el cambio en el sistema de nombramiento de jueces y juezas, ministros y ministras del Poder Judicial.

Para Vergara es crucial unificar todos los colegios de abogados de regiones, con el objetivo de tener mayor representación: “Con esto demostraremos a todos los abogados, de todas las generaciones, la importancia de la existencia de un gremio que aglutine a un número importante de profesionales”.

Finalmente, Luna contó que uno de los objetivos de la lista es crear un fondo de solidaridad gremial, donde los colegiados puedan tener, por ejemplo, beneficios médicos o mortuorios.