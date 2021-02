Comenzó la campaña, pero muchos siguen abajo: Los candidatos rechazados para las elecciones de abril

Los candidatos a convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, hoy comenzaron la campaña legal para la carrera en búsqueda de un puesto de representación pública. De los 17.814 postulantes que se inscribieron ante el órgano electoral para ocupar los 2.768 cargos públicos, un total de 2.388 fueron rechazados por el Servel producto del incumplimiento de alguna normativa al momento de presentar los papeles. Estas pueden ser por no respetar la paridad de género en las listas, errores de tipeo o administrativos, la renuncia fuera del plazo de partidos en los que militaban, entre otras.

Gino Lorenzini y las 15 listas relacionadas a Felices y Forrados, la lista de Independientes No Neutrales que incluye a la directora ejecutiva de Comunidad Mujer Alejandra Sepúlveda, el caso de la directora de Espacio Público Verónica Undurraga, y una serie de problemas que tienen algunos candidatos a alcaldes a lo largo del territorio. ¿En qué están cada uno de ellos?

La lista que peligra en Independientes No Neutrales

De las 1.463 candidaturas que intentan llegar al Palacio Pereira, 1.191 fueron aceptadas, 177 rechazadas y 95 declaradas inadmisibles, según los registros del Servel.

Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, era una de las principales cartas de Independientes No Neutrales para el D11. Sin embargo, fue rechazada por una supuesta militancia en RN. Figuró como militante del partido durante 32 años hasta marzo de 2020, momento en que fue eliminada del registro junto a otras 70 mil personas. Esto, complicaría su candidatura ya que no cumpliría con las reglas.

El 5 de febrero, a través de su cuenta personal de Twitter, publicó una declaración en la que afirmó haber presentado, en el proceso de apelación ante el Tricel, los argumentos jurídicos y los documentos que acreditaban su calidad de independiente emitidos por el Servel. Sin embargo, recibió como respuesta que las pruebas no eran suficientes. Dos días después, Comunidad Mujer escribió una carta al director en la que manifestaban su preocupación y rechazo ante la no aceptación de la candidatura de Sepúlveda. Ante esta situación, Raúl García, director nacional del SERVEL, respondió y explicó que, según los registros, la independencia de Sepúlveda no figuraba entre el “26 de octubre de 2019 y el 11 de enero de este año”.

La directora ejecutiva de Comunidad Mujer decidió responder hoy ante las declaraciones de García, nuevamente en una carta al director, y afirma que “jamás me he afiliado a un partido y la incorporación de mis datos al registro de afiliados de Renovación Nacional no contó con mi consentimiento ni conocimiento”.

Esto significó un problema para la lista de Independientes No Neutrales, ya que, al no contar con Sepúlveda, no se respetó la paridad exigida en el proceso constituyente, por lo que las candidaturas tuvieron que ser rechazadas. La lista Independientes por la Nueva Constitución figuraba con siete candidatos y candidatas, entre ellos, Milán Ivelic, exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, desde INN aún están evaluando qué acciones seguir para poder oficializar la lista por uno de los distritos más codiciados de la Región Metropolitana.

Caso similar ocurrió con la lista de Vamos por Chile en el D3, luego de que la candidatura de Magdalena Ortega, directora del Área Constitucional de Idea País, fuese rechazada por haber renunciado a la militancia de un partido fuera de los plazos estipulados. Esto, significaba el fin para la lista del oficialismo, ya que no cumplían con la cuota de género. Sin embargo, lograron sustituir el cupo de Ortega por Tamara Aguilera, exseremi de Bienes Nacionales.

El Servel la rechazó por ser “declarada como independiente, pero registra afiliación en partido político dentro del plazo legal”. Verónica Undurraga, directora de Espacio Público, doctora en Derecho y académica UAI, fue rechazada por haber sido militante del PPD, partido del cual renunció el 2 de enero de 2020. Ante el dictamen del órgano dijo que es “un fallo inesperado, dada la jurisprudencia anterior del Tribunal. Es muy frustrante porque teníamos un equipo con mística y compromiso de hacer las cosas bien”.

En el caso de los pueblos originarios que postulaban para escaños reservados, de los 194 que lograron inscribirse, 182 fueron aceptados y 12 rechazados. La principal razón del rechazo de las candidaturas fue que los postulantes no lograron alcanzar los patrocinios suficientes.

¿Felices? Gino Lorenzini y las 15 listas rechazadas

El 23 de enero el Servel declaró inadmisible 15 de las 21 listas ligadas a Felices y Forrados dentro de las que se incluye a la del fundador de la firma, Gino Lorenzini, candidato que iba por el D10. El órgano electoral basó su argumentación en el incumplimiento de normas constitucionales y legales referidas al financiamiento de la política.

Sin embargo, tal como informó La Tercera PM, Lorenzini presentará mañana una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). “Nosotros levantamos las firmas, cumplimos con todos los requisitos, entonces vamos, obviamente, a hacer los reclamos pertinentes al Tricel y después presentaremos recurso de protección. Estamos viendo lo peor de esta dictadura económica, (...)”, afirmó Lorenzini en uno de sus programas en vivo que transmite a través de la cuenta de Facebook “Felices y Forrados” que cuenta con más de 797 mil seguidores.

El drama resuelto y los pendientes del Partido Humanista

“Revisado el cumplimiento de la disposición cuadragésima séptima de la Constitución Política de la República, se estableció que el Partido Humanista no declaró candidatos que cumplieran con el requisito constitucional exigido en dicha norma”, decía el documento del Servel, basándose en la exigencia de contar con mínimo un 5% de candidatos en situación de discapacidad en la totalidad de sus cartas presentadas. Dicha situación dejaba, hasta ese entonces, al PH con su lista completa abajo de la elección para la Convención.

Consultada la presidenta del PH Catalina Valenzuela al respecto, indicó que “tanto para los constituyentes como cualquier otra candidatura de alcaldía o concejalía estamos en el proceso regular con mucha fe, porque además son situaciones simples y entendibles y hasta aquí nos ha ido bastante bien”. El 2 de febrero el Servel publicó un documento en el que se indica que se aceptó la subsanación efectuada por el PH en cuanto a la inclusión de candidatos con discapacidad.

Sin embargo, aún hay dos candidatos a constituyentes que están pendientes y a la espera de la resolución del Servel, lo que según cuenta la timonel, “tiene que ver con equilibrio de género directamente en un par de distritos, y eso es algo bastante subsanable, por eso estamos en el proceso muy atentos suponiendo que va a haber alguna reversibilidad al respecto”.

Las carreras edilicias que aún no se pueden oficializar

En cuanto a las candidaturas para alcaldes, se registraron 1.461 inscripciones, de las cuales 1.332 se aceptaron en primera instancia y 129 fueron rechazadas. Tal fue el caso de Paola Becker, candidata para la comuna de Chillán.

Hasta mediados del año pasado, todos asumían que Sergio Zarzar iría a la reelección por Chillán, sin embargo, no contaban con la promulgación de la ley que no permitiría la reelección tras 12 años en el cargo. Esto dio un vuelco en la postulación de Paola Becker, quien iba como candidata a gobernadora regional y ya había renunciado a su cargo al mando de la Gobernación de la Provincia de Diguillín.

Los problemas para la candidatura de Becker a la alcaldía comenzaron cuando renunció a RN en mayo del año pasado, fuera del plazo estipulado por la ley para quienes se quisieran inscribir como independientes. La decisión de la exgobernadora fue repentina y con la intención de demostrar “transparencia”, luego de que, a su marido y exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, se le declarara prisión preventiva por el caso LED.

Quien también tuvo problemas tras renunciar fuera de plazo a RN fue Sergio Vega, actual alcalde de Mejillones que buscaba la reelección. El 6 de noviembre de 2019, el edil oficializó su salida del partido por su lejana relación con el bando político. Tras este hecho, el consejo regional decidió no apoyarlo en su candidatura y, por ende, no concederle un cupo por RN. De esta manera, el Servel lo rechazó al igual que a Becker, por emitir su renuncia del partido fuera del plazo.

Otro caso es el del candidato de Revolución Democrática al sillón edilicio de Linares, Francisco Pinochet, quien fue rechazado en dos oportunidades por el Servel. El problema habría estado en una declaración jurada no suscrita ante el notario correspondiente. A través de sus redes sociales, el candidato que está a la espera de los resultados del proceso de apelación, dijo que “llegaremos a la papeleta sí o sí”. Desde RD afirman que están confiados en que el Tricel fallará a su favor, ya que es una cuestión de formalidad.

Con todo, en el caso de las candidaturas a constituyentes, había un plazo de 5 días, luego de la publicación de la resolución de aceptación o rechazo del Servel (23 de enero), para que los partidos políticos y los candidatos independientes presentaran un reclamo ante el Tricel. Este, desde la interposición del reclamo, tenía 10 días para presentar su decisión. Para las inscripciones de los candidatos a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, el derecho a reclamo podía hacerse dentro de los cinco días siguientes a la publicación del Servel, ante el Tribunal Electoral Regional (TER) respectivo, el que deberá pronunciarse dentro del quinto día. En caso de querer presentar una apelación a la resolución del reclamo, se podía acudir al Tricel.