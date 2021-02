“Separar el dinero de la política”: el último intento del dueño de Felices y Forrados para ser Constituyente ante el Tricel

Gino Lorenzini Barrios, el dueño de Felices y Forrados (FyF) -empresa de asesoría financiera de carácter general-, afina una nueva arremetida en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para ser candidato en la próxima elección de convencionales constituyentes, que se realizará el domingo 11 de abril de 2021.

El conflicto comenzó cuando un grupo de candidatos independientes, que no cuentan con el apoyo de partidos políticos -en tres semanas con pandemia y estado de catástrofe de por medio- reunió los patrocinios suficientes para postular a los comicios que buscan cambiar la Carta Magna.

El 11 de enero recién pasado, el empresario junto a un grupo de candidatos inscribió la lista denominada “Futuro Feliz”. El Servel no sólo aceptó la candidatura, sino que además los incluyó en el corte a nivel nacional de la letra que llevaría cada pacto o lista en la cédula, correspondiendo la letra “B”.

Todo era alegría para la “comunidad” de afiliados a la plataforma que recomienda cambios en los fondos de AFP. Sin embargo, 13 días después comenzó la pesadilla para el fundador de FyF y sus fieles seguidores. Esto luego que el 23 de enero, el Servel declarara “inadmisible” 15 listas de candidatos independientes a lo largo del país. Todos tenían como denominador común el uso de la palabra “Feliz” o “Felices” y con ello comenzaría la disputa que mañana tomará vuelo.

¿La razón? Este jueves, la defensa de Gino Lorenzini -encabezada por el abogado Epiro San Martín- presentará una reclamación ante el Tricel, solicitando declarar la nulidad de la resolución que dejó fuera de competencia a las 15 listas.

Las fuentes vinculadas al proceso explicaron que es probable que el lunes sean los alegatos de la causa y mientras más día se prolongue el conflicto, más perjudicial resulta para los candidatos cuestionados, ya que hoy comenzó el periodo de propaganda para las elecciones. Por lo mismo, están en una carrera contra el tiempo, al estar impedidos de promover sus candidaturas sin resolver antes si podrán estar o no en las papeletas. Más aún, si se considera que el Tricel es el máximo órgano de justicia electoral en Chile y sus fallos son inapelables.

Se trata de una nueva arremetida que surge luego que el propio tribunal ordenara el pasado 6 de febrero archivar el primer litigio en el que no hubo ni alegatos ni tampoco mayor divergencia. En efecto, el Tricel sólo se limitó a oficiar al Servel y no manifestó reparos a su resolución.

“Estamos demostrando corrupción. El proceso constituyente está completamente viciado. El Servel no está aplicando la ley, porque inventa la figura de inadmisibilidad. Luego dice que las listas van contra el espíritu de la norma, pero no nos dictan ningún argumento o razón. La ley rige desde el 5 de diciembre y permitía listas independientes”, cuestionó Lorenzini en FyF Live.

“Nosotros levantamos las firmas, cumplimos con todos los requisitos, entonces vamos, obviamente, a hacer los reclamos pertinentes al Tricel y después presentaremos recurso de protección. Estamos viendo lo peor de esta dictadura económica, donde grupos económicos dictan las normas, sino que ahora también quieren dictar la Constitución”, agregó.

Si anteriormente el líder de FyF levantó en redes sociales el hashtag #TriangulacionesDePiñera -acusación que fue desestimada por la Superintendencia de Pensiones en dos ocasiones-, hoy el empresario impulsa #dictaduraeconómica, acusando una supuesta intervención del Grupo Luksic detrás del revés de las listas ligadas a FyF.

Entre las listas rechazadas también están: Felices Sin Partido (D26); FyF Democracia Digital (D23); Independientes Felices (D21); Felices e Independientes (D9) e Independientes por una Atacama Feliz (D4) y Feliz Democracia (D12). Esta última lista el pasado jueves, presentó la primera reclamación a raíz del caso. En su presentación, los candidatos aseguraron no tener “ninguna vinculación contractual, de acciones, ni patrocinio político y económico con ninguna empresa que ostente la palabra feliz en su nombre”.

La lista cuenta con siete candidatos por el Distrito Nº 12, y acusan al Servel de actuar de manera “arbitraria” y “discriminatoria”. “Se presentará el certificado histórico de cotizaciones de los candidatos donde se identifica el RUT del empleador”, señaló el documento al que tuvo acceso La Tercera PM.

Mientras, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente explicó que “las personas que participaron en este esquema de Felices y Forrados, aunque sea de buena fe, no puede significar la apertura a que las empresas se involucren en campañas políticas”. “Esto no tiene nada que ver en particular con Felices y Forrados, porque podría haber sido otra compañía. Lo que queremos es que las empresas estén bien lejos de la acción política, porque ya sabemos lo que ocurrió en nuestro país con el financiamiento ilegal”, remató.

El ex fiscal de los casos Penta y SQM, Carlos Gajardo -socio de Gajardo y Norambuena Abogados- coincidió con Precht y dijo que “que el tema va más allá del nombre, de la palabra feliz en la lista. Esta fue una lista que se armó al amparo y promoción de una empresa y ello es inadmisible. La lista completa debió ser excluida de la papeleta”.

“Separar el dinero de la política”

Por medio de un oficio, el Servel contestó al requerimiento del Tricel señalando las razones de su negativa a aceptar las listas vinculadas a FyF. En el documento fechado el 3 de febrero y que consta en el expediente público de la causa, la autoridad explicó que: “es de público conocimiento que una empresa comercial o con fines de lucro, mediante una página web anexa, organizó un sistema para alentar, propiciar, promover y obtener la declaración de candidaturas de personas independientes que adscribiera a los intereses promocionados por la compañía en el mismo sitio para ser inscritos en el sistema”.

“Las y los interesados debían poseer una membresía pagada con la empresa, presentar su precandidatura, invitándolos a generar una identidad común”, sostuvo Servel.

“En los últimos años se ha ido avanzando en separar el dinero de la política prohibiendo aportes de dinero o en especies y, en general de cualquier naturaleza, particularmente de empresas o personas jurídicas con fines de lucro”. De hecho, entre las últimas modificaciones se cuentan ajustes a las normas de la Ley Nº 19.884 Orgánica Constitucional sobre Transparencia, límite y control de Gasto Electora. Además de la normativa que reguló los límites de aportes y gastos en el plebiscito del 25 de octubre de 2020.

La empresa (FyF) utilizó su sitio web, sus redes sociales, su imagen corporativa y a sus socios-clientes-miembros para difundir y alentar la inscripción de precandidatas y precandidatos, para los efectos de conformar las listas. Se les sugirió, en un primer momento, utilizar en el lemaque exige la ley, las menciones FF o la palabra Felices u otra similar para generar una cierta identidad entre las listas”, añadió.

Por otro lado, el Servel sostuvo que días antes del cierre del plazo de la declaración de candidaturas en el Servel, “se llevaron a cabo acciones de ocultamiento tales como, cambio de propiedad del portal desde una persona jurídica a una persona natural”. Asimismo, se instruyó, contrariamente a lo que se había planteado inicialmente, que las listas no usaran en su identificación palabras como “feliz” o “felices” para evitar su vinculación con dicha compañía y evitar el rechazo de dichas listas, algo que ya se venía planteando en la opinión pública.

“La acción de ocultamiento más evidente es la eliminación de todo rastro de la campaña que llevaron a efecto durante semanas, tanto en el sitio web www.felicesyforrados.cl, como en www.fyfvotafeliz.cl. En este último sitio hoy solo constan los resultados de las inscripciones de todas las listas independientes en todo el país, generando de paso la impresión de que estos totales corresponden a los resultados de su trabajo. Esto refuerza la idea de que existe un fin de ocultamiento el que en diferentes buscadores de internet se pueden encontrar resultados relativos a la campaña recolección de patrocinios para los precandidatos miembros de Felices y Forrados, con link directo al sitio Felices y Forrados. No obstante, al intentar usar dicho link, el sitio entrega un mensaje de error y sus contenidos han sido eliminados”, agregó.