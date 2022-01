Comercio exterior cierra 2021 con fuerte rebote postpandemia: Las importaciones escalaron 57% y las exportaciones 30%

Las heridas que dejó la pandemia en el comercio internacional chileno durante el difícil año 2020, cuando retrocedió 8,3%, se fueron sanando mes a mes durante el año que recién terminó, el cual cerró con el balance de un descomunal rebote de 40%, al totalizar un intercambio de US$ 171.904 millones.

Esto lo logró sobre la base de progresos importantes en sus dos componentes. Las exportaciones, que ya había recuperado algo de terreno a fines del año antes pasado, en 2021 avanzaron 30% hasta US$ 92.154 millones en lo que diciembre contribuyó con US$ 8.592,9 millones, un alza interanual de 15.9%. La cifra del conjunto del año, no solo se repone de 2020, sino que también se impone fácilmente a los US$ 71.183,5 millones anotados en 2019, previo a la crisis sanitaria.

Pero no cabe duda que fueron las importaciones las que se lucieron más, anotando una expansión de 57% con US$ 87.511 millones, que superan con creces los US$ 64.625,30 millones de 2019 y los US$ 55.851 de 2020. En ello, diciembre aportó con US$ 8.878,5 millones, un salto interanual de 57,2%

“Cerramos el 2021 con cifras de comercio exterior muy positivas para Chile, tanto en importaciones como en exportaciones. El intercambio comercial de nuestro país con el mundo genera y aporta de manera significativa a la reactivación económica del país”, señala a la luz de las cifras Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda.

Respecto a esto último, precisa que gracias a la recuperación del comercio con el resto del mundo la recaudación de impuestos aduaneros aumentó 51% en doce meses, llegando a los US$ 17.957 millones en 2021, destacando que esto “permite a nuestro país seguir financiando las políticas sociales en beneficio de la ciudadanía”.

Todas las importaciones al alza

Parte del éxito respaldado por “los esfuerzos para dar continuidad al comercio exterior, reforzando las medidas de contingencia tanto normativas como operativas”, según destaca el director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, fueron los avances de dos dígitos en prácticamente todos los ítems de importaciones.

Partiendo por los combustibles, su componente más importante, los cambios son notorios y muestran los ciclos por los que se atravesaron los últimos tres año. En 2019, en la era prepandémica se importaron US$ 10.834,8 millones en combustibles, la cifra cayó a US$ 7.209,50 en medio de la emergencia en 2020, para recuperarse con un salto de 84,50% hasta los US$ 13.301,2 millones.

En el detalle del último año destacan los aumentos del petróleo crudo en 84,3%, del petróleo diésel en 56,9% y del gas natural licuado en 114,9%. En estas alzas, diciembre contribuyó con incrementos interanuales de 24,8%, 32,2% y 89,8%, respectivamente, de manera con los combustibles en su conjunto subieron en ese periodo 57,2%.

Niveles similares a los mostrados por el gas licuado, se observan en otros bienes importados que dan cuenta del boom del consumo que se experimentó en el país. Por ejemplo, los ingresos de automóviles totalizaron US$ 4.051,30 millones, imponiéndose a los US$ 3.758,10 millones de 20191 y 1.923,70 millones de 2020, frente al cual se anota un incremento de 110,60%.

En el caso de los televisores, se pasó desde US$ 475,1 millones en 2019 a US$ 436,8 millones en 2020, para anotar un salto anual de 114% hasta US$ 934,6 millones en el ejercicio que acaba de finalizar. A tres dígitos avanzaron también los vehículos para el transporte de bienes y tractores.

Minería protagoniza avance en exportaciones

Los envíos de cobre y de la minería en general fueron superiores a los de otros ítems de nuestra cartera exportadora.

En el ámbito de los envíos al exterior, en el marco de una recuperación económica global generalizada, la escalada observada en 2021 se explica mayormente por el buen desempeño de la minería, cuyas exportaciones pasaron de US$ 39.656,8 millones en 2020 a US$ 56.754,5 millones en el año que recién terminó, lo que representa un incremento de 43,1%. A ese avance, diciembre aportó con 5.125,8 millones, un aumento interanual de 17,5%.

En este apartado, destacan las exportaciones de cobre, que pasaron de US$ 14.660,40 millones en 2019 a US$ 15.756,3 millones en 2020, para anotar un relevante salto hasta los US$23.095,2 millones, que dan cuanta de un aumento anual de 46,6%.

Todavía en minería, en 2021 también se observaron incrementos de minerales de cobre y sus concentrados en 43,6%, de minerales de hierro y sus concentrados en 48,40% y litio en 46,20%. Este último alcanzó envíos por US$ 981,5 millones, recuperándose del bajón de US$ 671,2 millones que se había registrado en 2020 y que siguió a los US$ 954,4 millones de 2019.

Por sección, en el ámbito de los embarques al exterior durante el año pasado, después de la minería destaca el aumento de 21,9% de productos forestales y sus derivados, seguidos por el de 14,4% de los productos del mar. Más acotados fueron los avances de vitivinícolas, otros alimentos y frutas y frutos de 7,8%, 5,8% y 0,9%.

Destino y Origen

Puerto de Tianjin en China.

En tanto, las tendencias referentes a los destinos de las exportaciones nacionales, la fotografía no varió mayormente, de manera que China siguió acaparando la mayor parte de estas, quedándose con un 38,4% del total, hasta los US$ 35.422,6 millones.

Lo anterior, pese a que los envíos al gigante asiático aumentaron más lento que aquellos que se dirigen a nuestro segundo socio comercial: Estados Unidos. En el primer caso el avance fue de 31%, mientras que en el segundo de 55,2%. Así, los estadounidenses se quedan con un 16,3% del conjunto de los envíos, con US$ 15.014,7 millones.

El top 5 lo completan Japón con US$ 7.153,60 millones, Corea del Sur con US$ 4.736,6 millones y Brasil con US$4.536,2 millones.

Por el lado del origen de las importaciones, se repiten los primeros dos protagonistas. China queda en primer lugar, abarcando el 29,2% del total con un crecimiento de 68% hasta US$ 25.562 millones, mientras que Estados Unidos acapara el 17,4% gracias a un incremento de 51,3% hasta US$ 15.249,2 millones. Más atrás quedan Brasil con US$ 7.691,2 millones, Argentina con US$ 4.874,5 millones y Alemania con US$ 3.342,8 millones.

Con todo, el intercambio comercial general de Chile sigue siendo más activo con Asia, que representó el 47,8% del conjunto al llegar a US$ 82.245,7 millones. El podio lo completaron América con US$ 62.924,3 millones y Europa con US$ 23.257,2 millones.