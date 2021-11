Comisión mixta por cuarto retiro se reunirá este miércoles para resolver los temas donde hay menos discrepancias

Luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este fin de semana, ya hay fecha para que el Parlamento continúe tramitando el cuarto retiro de AFP. En concreto, el presidente de la comisión mixta que está viendo la iniciativa, el reelecto senador Pedro Araya (Ind-PPD), señaló que citará a una sesión para el miércoles a las 15.00 horas.

Araya agregó que “en estos días hemos mantenido una ronda de conversaciones con distintos senadores y diputados, con el objeto de ir acercando posiciones y de esta forma consensuar un texto que le dé viabilidad al proyecto de cuarto retiro, y pueda tener los votos para ser aprobado en ambas Cámaras del Congreso”.

Así la cosas, el senador detalló que para el miércoles esperan “poder despachar aquellas normas respecto de las cuales hay un mayor consenso y presentan un menor grado de dificultad, y dejar las más complejas, que son rentas vitalicias así como también la que se ha denominado la norma del candado, para al final de la sesión, o una sesión posterior”.

Cabe recodar que hay nueve puntos que deberá resolver esta comisión mixta, algunos temas son formales y otros de fondo.

Entre los primeros, está que el proyecto no se enmarca en el estado de excepción constitucional como está planteado, y que hay que hacer correcciones formales al tema de pensiones alimenticias, aunque habría consenso en este punto.

En temas de fondo respecto al retiro de AFP, hay una propuesta que va desde mantener las actuales UF150 que se permiten retirar, a rebajarlas a UF120 como máximo. También se propone que se tribute al retirar, y que los fondos se depositen en dos cuotas de al menos 30 días cada una, salvo que el retiro sea inferior a UF35, en cuyo caso se puede pagar en una cuota a 30 días.

Otro planteamiento es que las rentas altas no puedan retirar, pero no se ha definido qué se entiende por rentas altas. Por otro lado, hay senadores que creen que el tema de enfermedades catastróficas no debería estar en este proyecto, sino más bien en la ley que ya aprobó el Congreso sobre este tema.

Pero hay otros dos nudos que son los más difíciles de resolver. Uno es respecto a las rentas vitalicias, donde hay quienes han dicho que debe suprimirse lo propuesto por la Cámara de Diputados, o incorporar mecanismos para que los pensionados de renta vitalicia puedan retirar, pero con fórmulas distintas a la propuesta.

El segundo tema complejo es la regla de clausura para que no haya más retiros como este hacia adelante, donde se ha planteado que sea con un quórum distinto de aprobación, por ejemplo.

Gabriel Boric

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien avanzó a la segunda vuelta, se refirió este lunes al cuarto retiro, y sostuvo que el nuevo rescate desde los fondos de las AFP será aprobado en el Congreso.

Yo creo que el cuarto retiro va a salir, porque justamente las propuestas que nosotros hicimos para darle viabilidad son las que se está discutiendo en la Comisión Mixta. Y varios senadores y parlamentarios que votaron en contra en su momento están dispuestos -con ciertas condiciones- para que constituya renta, en particular para los más ricos del país, que tenga un tope en algunos casos específicos, y pueda llegarle a la gente que más lo necesita”, dijo Boric en el matinal Contigo en la Mañana de CHV.

También comentó que se tendrá que conversar con todos aquellos parlamentarios con los que sea necesario para que el proyecto salga adelante, proponiendo límites para evitar, dijo, los temores que existen en materia económica.