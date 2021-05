Cómo Bill y Melinda Gates pueden dividir su fortuna de US$146 mil millones

Como pareja casada, Bill y Melinda Gates prometieron regalar la gran mayoría de su fortuna. Ahora que se están divorciando, US$146 mil millones podrían dirigirse en dos direcciones diferentes.

La forma en que se distribuye esa riqueza está destinada a sacudir a los rangos más altos de las personas más ricas del mundo y podría tener implicancias de miles de millones de dólares sobre las causas filantrópicas que reciben atención.

Al anunciar la separación, la pareja prometió que ambos seguirán involucrados en la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha contribuido con grandes sumas a los ámbitos de la salud global, la política del cambio climático y los problemas sociales. Pero la operación de US$50 mil millones, con miles de millones más por entregar, depende de la cooperación de dos ex.

“Por muy incómoda que sea, su relación personal va a tener enormes consecuencias sobre a dónde va el dinero”, dijo Benjamin Soskis, investigador asociado principal del Centro de Organizaciones sin Fines de Lucro y Filantropía del Urban Institute. “La Fundación Gates es la organización filantrópica más influyente e importante del mundo, no solo en términos de sus activos y donaciones. Bill y Melinda se han convertido cada uno en figuras públicas increíblemente influyentes por sus propios derechos“.

La separación, después de 27 años de matrimonio, se produce solo dos años después del anuncio de separación en 2019 de Jeff Bezos y MacKenzie Scott, otra pareja tecnológica multimillonaria en el estado de Washington. Ese divorcio llevó a una división de 75% a 25% de la participación del 16% de la pareja en Amazon.com Inc. para Bezos y Scott, respectivamente.

Convirtió a Scott en la cuarta mujer más rica del mundo y se extendió por el panorama filantrópico mundial al convertirse en una de las donantes más prolíficas de 2020, contribuyendo a las causas de la igualdad de género junto con Melinda Gates. La riqueza de Gates podría resultar más compleja de repartir que la fortuna de Bezos, que se concentraba principalmente en acciones de Amazon.

Múltiples activos

El patrimonio neto de la pareja se compone de una amplia gama de activos. Se originó con la participación de Bill en Microsoft Corp., pero las acciones del fabricante de software ahora probablemente representan menos del 20% de sus activos.

Han trasladado gran parte de su participación a la Fundación Gates a lo largo de los años y no se ha revelado su participación exacta desde que dejó la junta de Microsoft el año pasado.

Su mayor activo es Cascade Investment, una sociedad de cartera que Bill creó con las ganancias de las ventas de acciones de Microsoft y los dividendos gestionados por Michael Larson. A través de Cascade, Gates tiene participaciones en bienes raíces, energía y hotelería, así como participaciones en docenas de empresas públicas, incluidas Canadian National Railway Co. y Deere & Co.

La pareja también se encuentra entre los propietarios de tierras más grandes de Estados Unidos. Los abogados de divorcio dicen que es probable que los Gates hayan llegado a un acuerdo sobre cómo dividir todo eso incluso antes de su anuncio sorpresa el lunes.

“Me imagino que casi todo está hecho”, dijo Jacqueline Newman, abogada de divorcios y socia gerente de Berkman Bottger Newman & Schein LLP. “Para que emitan este tipo de declaración, probablemente hayan resuelto el 90%-95% del divorcio. De lo contrario, no publicarán algo como esto“. Parece que ya han hecho la mayor parte del trabajo preliminar, según una petición de divorcio publicada por el sitio web TMZ. La presentación del lunes ante el Tribunal Superior del condado de King dice que la pareja ya ha redactado un contrato de separación.

Estado de propiedad comunitaria

Los Gates viven en Washington, que es un estado de propiedad comunitaria. Eso significa que todo lo adquirido durante el matrimonio se considera propiedad de ambos cónyuges por igual. Pero eso no significa necesariamente que su fortuna se dividirá en partes iguales. “No es un 50-50 obligatorio”, dijo Janet George, abogada de familia en Washington de la firma McKinley Irvin.

“Los tribunales pueden otorgar más o menos, dependiendo de lo que sea justo y equitativo”. Es posible que los detalles de su separación nunca se revelen públicamente porque probablemente estén ocultos detrás de los contratos privados de la pareja, dijo George.

Lo que la pareja posee es una cosa, pero gran parte de su enfoque durante las últimas dos décadas se ha centrado en qué regalar.

Fundación Gates

La fundación es una de las fundaciones benéficas privadas más grandes del mundo, habiendo realizado casi US$55 mil millones en pagos de subvenciones hasta fines de 2019. Ex gerente general de Microsoft, Melinda ayuda a impulsar la estrategia en la organización, con un enfoque particular en la equidad de género. Bill se ha centrado más en la ciencia y la salud global de sus donaciones.

“Bill y Melinda seguirán siendo copresidentes y fideicomisarios de la Fundación Bill y Melinda Gates”, escribió un portavoz de la fundación en un comunicado enviado por correo electrónico. “No se planean cambios en sus roles ni en la organización. Continuarán trabajando juntos para dar forma y aprobar las estrategias de la fundación, defender los problemas de la fundación y establecer la dirección general de la organización“.

Tanto Bill como Melinda Gates “no eran solo actores detrás de escena. Fueron tomadores de decisiones“, dijo Soskis del Urban Institute, cuyo propio trabajo ha sido apoyado por la Fundación Gates. En los casos en que una pareja filantrópica adinerada se separa, sus fundamentos a veces también se dividen, dijo Mela Garber, directora de impuestos de la firma de asesoría y contabilidad Anchin en Nueva York que se especializa en asuntos matrimoniales. Incluso cuando los divorcios son amistosos, dijo Garber, “es posible que no quieran estar juntos en ciertas reuniones y recaudaciones de fondos, y tener el mismo nivel de participación con la gente que los rodea”.

Las complejidades de dos ex trabajando juntas pueden volverse más claras a medida que pasa el tiempo, dijo. “La creación de dos nuevos cimientos elimina una gran área de tensión”.

La división de la Fundación Gates es difícil de imaginar para muchos expertos en filantrópicos. Sin embargo, “podrían perseguir objetivos separados dentro de los límites de la propia fundación”, dijo Brian Mittendorf, profesor de la Universidad Estatal de Ohio que estudia organizaciones sin fines de lucro.

Nombres famosos

Bill Gates, ya un nombre familiar gracias a su estatus anterior como el hombre más rico del mundo, se hizo aún más famoso cuando emergió como un experto en la pandemia en un momento en que la orientación oficial a menudo era confusa y contradictoria.

Su trabajo lo ha convertido en un blanco de teorías de conspiración, así como de controversias sobre patentes y cómo abrir el acceso global a las vacunas.

Por su parte, Melinda Gates ha elevado su propio perfil con la publicación de un libro, “The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World”, en 2019. En los últimos años, ha ayudado a cambiar la estrategia de la fundación, con “el enfoque hacia abajo, tecnocrático” para volverla más sensible a las “necesidades de la comunidad y las aportaciones de la comunidad”, dijo Soskis.

A pesar de su tamaño, la junta de la Fundación Gates solo tiene tres miembros: Bill, Melinda y Warren Buffett, quien ha prometido dedicar la mayor parte de su considerable fortuna a la fundación de sus amigos. Eso significa que los desacuerdos entre los dos ex deben ser resueltos por el multimillonario de 90 años. “En la medida en que surjan grandes intereses divergentes, Buffett jugaría un papel importante”, dijo Mittendorf de la Universidad Estatal de Ohio. La pareja también podría perseguir sus intereses separados fuera de la fundación, en sus inversiones y filantropía personal.

Bill Gates, por ejemplo, fundó Breakthrough Energy Ventures, un fondo que lucha contra el cambio climático invirtiendo en nuevas empresas con el potencial de reducir las emisiones globales anuales hasta en 500 millones de toneladas cada año. Otros patrocinadores incluyen a Bezos y Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP.

En 2015, Melinda Gates fundó Pivotal Ventures, una empresa de inversión e incubación, “como una organización separada e independiente para identificar, ayudar a desarrollar e implementar soluciones innovadoras a los problemas que afectan a las mujeres y las familias estadounidenses”. En 2019, Melinda comprometió mil millones de dólares para acelerar el ritmo al que las mujeres ganaban poder e influencia en EE.UU. Un año después, Pivotal anunció que se asociaría con MacKenzie Scott para iniciar el Desafío Equality Can’t Wait, un premio de US$30 millones a organizaciones que encuentren formas de promover el poder de las mujeres para 2030.