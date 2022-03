Convención Constitucional y Senado se alinean para acelerar la salida de Rojas Vade ante su eventual regreso

“Regreso a cumplir mis funciones como constituyente el día de mañana”.

Con esa frase, según informó la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), el convencional Rodrigo Rojas Vade (ex Lista del Pueblo) anunció sorpresivamente vía mail su reintegración a las actividades del órgano constituyente tras más de cinco meses sin desempeñar sus funciones, luego de que La Tercera Domingo revelara que no padece de cáncer. Algo que también publicó en sus redes sociales, donde agregó: “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional (...) anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso”.

El anuncio de Rojas Vade causó molestia. Desde distintos sectores, y de forma transversal, se rechazó su eventual retorno y se criticó que desvíe la atención ciudadana de los temas que actualmente son discutidos y votados para integrar el borrador del proyecto de nueva Constitución. Ello, en momentos en que se han levantado cuestionamientos a algunas de las normas debatidas y aprobadas por el pleno.

Aunque la presidenta Quinteros sostuvo que no pueden impedir su retorno, “porque fue electo democráticamente”, según argumentó, desde la mesa fueron enfáticos en que su reintegración en esta etapa de la discusión sería un error. De hecho, a través de sus redes sociales el vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales) lo aludió directamente y le dijo: “Rodrigo, no vuelvas”.

Incluso, la convencional Ingrid Villena (Pueblo Constituyente), con quien compartía lista y la representación del distrito 13, manifestó estar en contra de su retorno. “Quiero expresar mi molestia y pena por el eventual regreso de Rojas Vade. El desprestigio y daño que le realiza a este proceso es desmedido. Iban a pasar cosas tan bonitas esta semana y nada de eso se va a ver reflejado”, publicó en su cuenta de Twitter.

En tanto, algunos de sus convencionales más cercanos de la ex Lista del Pueblo cuando éste asistía a la Convención, como Cristóbal Andrade, Giovanna Grandón y Alejandra Pérez, no quisieron referirse al tema.

¿Por qué no renuncia?

Junto con rechazar su llegada, y en línea a lo que planteó Rojas Vade en sus redes sociales, desde la mesa directiva atribuyeron responsabilidad al Senado por no aprobar una reforma constitucional para que el convencional pueda renunciar al órgano y se pueda nombrar un reemplazante. Quinteros y Domínguez acusaron que la anterior mesa, dirigida por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche), envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado en noviembre luego de que una serie de proyectos en esa línea fueran presentados por parlamentarios. Además, agregaron, en febrero ya como nueva mesa insistieron para que el Senado diera una salida al convencional lo antes posible.

En este mismo sentido, el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, explica a La Tercera: “El comité de Ética (de la Convención) sancionará a Rodrigo Rojas, quien no ha cumplido con su obligación de asistir a la Convención. Entonces, por una parte la Convención lo sanciona por no ir y por otra el Congreso no le permite renunciar. La solución al problema es simple y puede ser rápida si se le da urgencia al proyecto y los parlamentarios avanzan con el proyecto”.

Cabe destacar que el comité de Ética de la Convención -ante la cual se presentó Rojas Vade la semana pasada- no está facultado para permitir la salida del convencional, sino que se limita a hacer descuentos a su remuneración según corresponda.

Sin embargo, la responsabilidad del Senado es materia de debate. Tanto desde sectores de la derecha como parlamentarios del PS argumentaron que el artículo 60 de la actual Constitución, que aplica para el Congreso y la Convención, bastaría para que Rojas quede fuera de forma definitiva del proceso constituyente.

Este, en su inciso final, señala: “Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional (TC)”. Raúl Celis (RN-Evópoli-IND), vicepresidente adjunto de la Convención, explica: “El TC perfectamente podría intervenir en este caso, en la medida que Rojas renuncie y el fundamento de la renuncia sea la enfermedad grave que lo inhabilita para desempeñar el cargo”. Celis, además, argumenta que si Rojas no se ha acercado al Tribunal Constitucional, responde a un problema de voluntad.

Y es que el propio Rojas, a través de redes sociales, ha hecho público que padecería de sífilis, gastroenteritis aguda febril, úlceras genitales recurrentes, síndrome disentérico, hepatitis A, entre otras afecciones.

No obstante, la aplicabilidad del artículo 60 de la Constitución también es cuestionada dentro de la Convención. El vicepresidente Domínguez explica que en el artículo 136 sobre la modificación Constitucional se establece que ningún órgano del Estado podrá conocer reclamaciones solicitudes ni otras cuestiones sobre el órgano constituyente, salvo la Corte Suprema. “Hay una contradicción que el legislador no vio, que es que el artículo 60 no puede ser aplicable, porque implicaría que el TC reconozca o se haga cargo de una situación que es de los convencionales”, justifica Domínguez.

Frente a esta inconsistencia, Domínguez afirma: “Nuestra interpretación, de la mesa anterior y de la secretaría técnica, es que no se puede hacer uso del artículo 60 para que él pueda suspender su cargo (...)”. Por eso, el vicepresidente insistió en su llamado al Senado en acelerar la reforma constitucional que permita su salida.

En esta misma línea, la exministra del TC y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Marisol Peña, argumenta que, si bien en materia de renuncia los convencionales se rigen por el artículo 60 de la Constitución, existe un vacío normativo. “No se modificó el listado de competencias del TC, que no está en el artículo 60, está en el artículo 93. Ahí se ve que es competencia del TC pronunciarse sobre la renuncia de los parlamentarios en caso de enfermedades graves, pero no dice ‘y convencionales constituyentes’”, explica Peña.

La respuesta del Senado

Lo cierto es que el proyecto en cuestión está hoy en trámite en la comisión de Gobierno Interior del Senado, que presidente el independiente Carlos Bianchi. La iniciativa ingresó el 21 de septiembre, y en ésta se refundieron dos proyectos: uno, firmado por los senadores Biacnhi, Francisco Huenchumilla (DC), Carlos Montes (PS), Ximena Rincón (DC) y David Sandoval; y el otro, por los PS Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza y Juan Pablo Letelier.

“Los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”, establece. Respecto de la vacancia, para quienes participaron en listas electorales conformadas por independientes, el reemplazo “se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo”, plantea.

Bianchi atribuyó responsabilidad de la demora en la tramitación a los senadores de derecha por oponerse al proyecto. “Cuando presentamos el proyecto de ley, la derecha siempre se negó a dar los votos. Esto es una reforma constitucional, por lo que requiere efectivamente de la mayoría de los votos en el Senado”, cuenta Bianchi.

Sin embargo, según se lee en la página web del Senado, el informe del proyecto fue despachado de la comisión de Gobierno el 12 de enero, con el apoyo unánime de sus senadores, por lo que está listo para ser visto por la sala.

Frente a las recriminaciones hacia la derecha, la senadora UDI Luz Ebensperger, quien también integra la comisión de Gobierno del Senado, argumenta: “El constituyente siempre ha podido renunciar, no requiere de la reforma para hacerlo. El engañó respecto a la enfermedad que le aquejaba, pero ha señalado que tiene otra y la Constitución le permite renunciar cuando sufre de alguna enfermedad que le impide ejercer su cargo”. Pero agrega que lo que no se permite es su reemplazo.

Sobre el proyecto presentado por Bianchi, Ebensperger señala que este fue despachado “hace bastante rato” y que debe ponerse en tabla. No obstante, advierte: “Ello no debe ser un pretexto para que el señor Rojas no renuncie, porque hoy ya puede hacerlo de acuerdo al texto vigente y de acuerdo a sus propias declaraciones sobre la verdadera enfermedad que lo afecta”. Además, la senadora agregó que está de acuerdo con la posibilidad de que pueda renunciar vía reforma constitucional, aunque sin posibilidad de reemplazo.

El correo de Rojas y las reacciones que generó derivaron en que la tarde de ayer la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), anunciara que el proyecto sería puesto en tabla el miércoles de esta semana, decisión que fue valorada por la mesa de la Convención.

Sobre la puesta en tabla de este miércoles, Bianchi señala: “Ahí el país entero va a ver cuál es el actuar de la derecha, si está dispuesta a dar los votos para que este personaje lo antes posible no tenga ninguna aparición pública, política ni de seguir desprestigiando los procesos democráticos”. Además, el senador adelantó que es posible que solo se apruebe la renuncia, sin posibilidad de reemplazo.

Además, tras su reunión con la mesa directiva durante esta tarde, el futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (Revolución Democrática) anunció: “Desde el Ejecutivo está toda la disposición para que el proyecto que está en tabla el miércoles (...) no solamente pueda tramitarse en el Senado ahora, sino que desde el 11 de marzo el Ejecutivo le ponga discusión inmediata para que pueda despacharse con la mayor celeridad posible”.