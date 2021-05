Desde el apoyo al uso de armas por la fuerza pública al llamado al diálogo: la actuación de los expresidentes de Colombia durante la crisis que golpea al país

Mientras continúan las fuertes protestas en Colombia, desatadas por la propuesta de reforma tributaria del gobierno y exacerbadas por las denuncias de abusos de la fuerza pública, el Presidente Iván Duque informó que no descarta decretar el estado de conmoción interior para buscar ponerle fin a la compleja situación de orden público que atraviesa el país, que hasta ahora deja 24 muertos y 89 desaparecidos, según reveló este miércoles la Defensoría del Pueblo.

“Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta de si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, dijo Duque.

La afirmación de Duque se da tras la petición de varios miembros de su partido, el Centro Democrático (CD), de recurrir a esta drástica herramienta para combatir lo que ellos interpretan como acciones criminales, destacó el diario bogotano El Tiempo.

De hecho, señala la revista Semana, Duque dijo que “el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, y por tanto anunció que ofrece hasta 10 millones de pesos colombianos (US$ 2.600) por “la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos”.

Manifestantes participan en una protesta contra la pobreza y la violencia policial en Cali, Colombia, este miércoles. Foto: Reuters

“Y se publicará, por parte de la Policía Nacional, el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades”, agregó el jefe de Estado, y sostuvo que para quienes cometen este tipo de delitos “no habrá tregua”.

El expresidente de Colombia (2002-2010) y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, también ha apelado a la aplicación de mano dura, generando polémica en el país. El viernes pasado, a través de su cuenta de Twitter, el exsenador desató una ola de críticas luego de que se mostrara de acuerdo con el uso de las armas por parte de la fuerza pública.

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, escribió en la red social.

Una de las reacciones más fuertes al tuit de Uribe fue la del senador izquierdista Iván Cepeda Castro, quien anunció que denunciaría penalmente al expresidente “por incitar a la violencia”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se manifestó y pidió a Twitter censurar la cuenta del exmandatario. “En medio de las protestas contra la reforma tributaria, expresidente Álvaro Uribe Vélez incita de forma peligrosa al uso de las armas por parte de Ejército y policía. Como alcalde de Medellín y en aras de proteger a la población civil pido a TwitterLatAm suspender esta cuenta”.

Tras la polémica generada por el mensaje de Uribe, ese mismo día Twitter decidió eliminar el tuit del líder del partido de Duque. “Después de una revisión del tuit en la cuenta de @AlvaroUribeVel y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese tuit, por violación a las Reglas de Twitter”, detalló la cuenta Twitter Seguro, haciéndose eco de las acusaciones de numerosos usuarios contra Uribe de incitar a la violencia policial.

Pero Uribe volvió a hacer noticia este martes, luego de que protagonizara una fuerte discusión mientras era entrevistado en vivo por el periodista Fernando del Rincón, de CNN en Español. El exsenador señaló sobre la compleja situación de orden público que vive el país que “una cosa es la reforma tributaria, otra cosa es la protesta, otra cosa es la violencia”, y agregó: “La tragedia de violencia ha sido enorme en Colombia; a la protesta, respeto; a la violencia, autoridad”.

“Aquí no estamos pidiendo que les disparen a los manifestantes. Nunca. Aquí lo que estamos pidiendo es que se respete a la policía”, dijo Uribe, quien insistió que “el policía también debe ser protegido por los derechos humanos”.

Pero quizá el momento más polémico se dio cuando Rincón iba a dar una pausa en la entrevista y le adelantó al exmandatario lo que le iba a preguntar una vez que volvieran al aire. “Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez”, dijo el periodista. A lo que inmediatamente el expresidente interrumpió y aseguró que no podía aceptar eso. “Yo no le puedo aceptar ese trato, usted no me está llamando a mí como periodista, sino como político”, dijo molesto Uribe.

Mesa de diálogo nacional

Ante la situación que atraviesa el país por el descontento ciudadano, los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018) y César Gaviria (1990-1994), en tanto, llamaron a un diálogo para avanzar en una pronta solución.

Aunque en sus últimos meses en la presidencia reiteró que no ejercería un papel activo en la política después de terminar su período, Santos manifestó este martes a través de redes sociales su disposición para reunirse con Duque y así ayudar a buscar salidas a la crisis por las protestas sociales y la violencia policial.

“Presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento”, manifestó Santos, antecesor de Duque, en un mensaje vía su cuenta de Twitter.

Santos, que firmó el acuerdo de paz en octubre de 2016 con la guerrilla de las Farc, expresó su preocupación por la ola de violencia que sacude al país desde el pasado miércoles, cuando comenzaron las manifestaciones contra un proyecto de reforma tributaria finalmente retirado por Duque. “Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino”, afirmó el premio Nobel de Paz 2016 y miembro del Partido Social de Unidad Nacional, que mantiene con Duque una distancia política por sus diferencias en torno al acuerdo de paz.

Por otro lado, para Gaviria, del Partido Liberal, la salida a la crisis económica no es mandar soldados ni policías contra quienes reclaman mejores oportunidades. “A la gente se le debe llamar al diálogo y construir con ellos, no a la guerra con policías, dispararon en los barrios. La gente espera una vacuna, no un disparo”, señaló.

El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) también coincidió en que es vital sentarse a hablar con los que organizaron el paro. “Convocar un diálogo social en el cual tienen que ser incluidos los movimientos sociales y los partidos de oposición que participaron en la protesta y no solamente para estudiar otra reforma tributaria, sino para analizar fuentes alternativas de financiamiento”, indicó el miembro del Partido Liberal.

A través de las redes sociales, el exmandatario Andrés Pastrana (1998-2002) se preguntó por qué continúan las marchas en el país si Duque ya ordenó el retiro de la reforma tributaria. “El Comité Nacional del Paro y sus patrocinadores políticos deben aclarar al país que su motivación no era la reforma tributaria, ya que una vez la retiraron prolongaron el paro. ¿Cuál es su verdadera intención?”, les preguntó Pastrana a los integrantes del Comité Nacional del Paro.

Pastrana había pedido el domingo la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a raíz de la polémica generada por la reforma tributaria. “El retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor, único ministro de Hacienda a quien le ha tocado retirar dos reformas, la del 2004 y ésta, sin contar la del 2018, en la que propuso lo mismo sobre el IVA. Después de la segunda tarjeta amarilla viene la roja”, dijo el líder natural del Partido Conservador Colombiano en su cuenta de Twitter. Carrasquilla renunció este lunes, un día después de que Duque ordenara el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria presentado al Congreso.

Ante el escalamiento de la violencia, Duque anunció el martes la instalación de una mesa de diálogo nacional para que todos los sectores y actores del país encuentren conjuntamente soluciones urgentes al descontento ciudadano expresado en el paro nacional.

“Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. (Aquí) no deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes y los líderes de la sociedad civil”, aseguró el mandatario. En el marco de esta mesa de diálogo nacional, Duque se reunió este miércoles con órganos de control, gremios y los presidentes de Senado y Cámara, indicó el diario El Tiempo.