“Diagnósticos en etapa avanzada”: listas de espera para enfermos de cáncer aumentan un 166% en dos años

Diversos especialistas ya habían advertido que, cuando la batalla contra el Covid-19 diera tregua, las personas acudirían de golpe a hospitales y consultorios para atender sus dolencias, visibilizando la necesidad de asistencia médica que debió postergarse desde la llegada del coronavirus al país y que podría redundar en una nueva pandemia, esta vez de las enfermedades crónicas descompensadas.

Y así ocurrió. Desde hace meses que las cifras y las autoridades dan cuenta que las listas de espera actuales son las más abultadas: las patologías del AUGE/GES son las que más crecieron. De acuerdo al informe que envió el Ministerio de Salud al Congreso, al 31 de julio de 2020 la cantidad de tratamientos postergados era de 45.866; al 31 de julio de 2022, las garantías retrasadas marcaron 67.417, es decir, en dos años se produjo un incremento del 47% (21.551).

Dentro de las patologías retrasadas hay diversos tipos de cáncer, una situación que preocupa a los expertos: según los informes, a mediados de 2020 habían 4.368 personas con esa enfermedad esperando ser atendidas. Dos años después, esta cifra subió a 7.262, es decir, se configuró un aumento del 166%.

Hay algunos más perjudicados que otros. Por ejemplo, en 2020 había 577 oportunidades GES retrasadas que correspondían a cáncer gástrico, ahora son 2.165 (aumento de un 275%). Lo mismo con el cáncer de mama: si hace dos años había 671 pacientes en espera, actualmente son 2.380 (alza de un 254%).

Los tiempos también se vieron afectados, pues si en 2020 un paciente con cáncer gástrico debía esperar 90 días, ahora debe aguardar 130.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, explica que “durante 2020 y gran parte del año 2021 no se hicieron diagnósticos de cáncer, pues la atención asistencial estaba concentrada en el Covid-19. Entonces, se están identificando ahora, cuando están más complicados y cuando están en un estado que requieren tratamientos más agresivos y más prolongados”.

Las cifras demuestran que la toma de exámenes también se vio afectada, y en el caso de las mamografías la caída es preocupante, según revela el informe Health at a Glance. Ya antes de la pandemia Chile mostraba una baja cobertura, con un 40% en mujeres de entre 50 y 69, la que cayó al 36% por efecto de la pandemia. Mientras, países con buen desempeño en el testeo, como España, alcanzaban un 81% previo a la crisis del Covid-19 y pasaron al 74%.

Aumento en los decesos por cáncer

De acuerdo al último informe publicado por el Minsal, más de 40 mil personas que estuvieron en alguna lista de espera murieron durante este año y 4.385 fallecieron con al menos una garantía GES incumplida. La principal causa de muerte en este grupo son los tumores, pues el 62% tenía algún cáncer diagnosticado.

Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma y exsubsecretario de Redes Asistenciales, afirma que el aumento en las listas de espera relacionadas con el cáncer tiene graves consecuencias: “Es probable que aumente la mortalidad asociada a esta patología. Hay varios estudios que dicen que como cayó el diagnóstico de cáncer por las cuarentenas, es probable que el diagnóstico que se realice ahora sea en etapas más avanzadas o donde solo se puede acceder a terapias paliativas”.

Los decesos por cáncer ya iban en aumento desde antes de la pandemia. De hecho, según estadísticas Vitales 2019 del INE -el informe más actualizado- por primera vez desde que hay registros en el país, los tumores ocupaban el primer lugar en causas de muerte desplazando a las enfermedades del sistema circulatorio, que estuvieron en ese sitial durante los últimos años.

La académica en salud pública de la Universidad Diego Portales, Dennisse Brito, afirma que “aunque las cifras no están del todo actualizadas, se sabe que la pandemia causó el atraso de las listas espera. Eso significa que el sistema no ha podido dar solución o respuesta a la mortalidad, es decir, cada vez más aumentan las personas que mueren por cáncer o aparecen otras complicaciones relacionadas con la enfermedad. Es muy complejo que el sistema público no pueda dar respuesta frente a esta necesidad, porque las personas llegan en condiciones muy avanzadas o incluso fallecen esperando”.