EE.UU. y sus aliados libran una guerra de información con Rusia para impedir la invasión de Ucrania

Las tropas rusas se encuentran cerca de las fronteras de Ucrania y los funcionarios estadounidenses advierten que una invasión podría ocurrir en cualquier momento. Pero una guerra de información entre Moscú y Occidente ha estado en marcha durante meses.

En una ruptura con las prácticas pasadas, los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña han declarado en repetidas ocasiones que tienen inteligencia secreta advirtiendo que Rusia se está preparando para invadir Ucrania. El objetivo, dicen los funcionarios occidentales, es detener cualquier ataque de este tipo y desequilibrar al Kremlin.

Funcionarios estadounidenses dijeron la semana pasada que Rusia publicaría un video escenificado que muestra los ataques de las fuerzas ucranianas para justificar una invasión militar.

A fines de enero, el gobierno de Reino Unido dijo que tenía inteligencia, parte de la cual procedía de EE.UU., que mostraba que Rusia tenía la intención de reemplazar al presidente ucraniano con un líder pro-Kremlin.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, llega para una conferencia de prensa con su par francés, Emmanuel Macron, en Moscú, el 7 de febrero de 2022. Foto: Reuters

El año pasado, Estados Unidos publicó un documento desclasificado que decía que Rusia estaba concentrando decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania. El fin de semana, Estados Unidos afirmó que un ataque ruso era inminente.

Un alto funcionario estadounidense señaló que la administración de Joe Biden se ha involucrado en un esfuerzo deliberado para compartir inteligencia adicional sobre las acciones de Rusia en Ucrania con aliados y socios desde el otoño. Desclasificar parte de la información por completo para su publicación pública es una consecuencia de ese esfuerzo.

“Hemos visto (a Rusia) ejecutar operaciones de bandera falsa y usar la confusión para lanzar acciones militares muchas veces en la historia reciente”, dijo el funcionario sobre la estrategia. “Exponer estos complots hace que sea mucho más difícil para Rusia ejecutarlos”.

El Kremlin ha negado repetidamente que esté planeando invadir Ucrania y calificó la información de propaganda.

“Son tan consistentes en sus declaraciones, diciendo que es inminente, que Rusia tendrá que pagar el precio. A veces parece que preferirían ver este ataque”, dijo el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov.

Liberar información para dañar o disuadir a un enemigo es una táctica antigua. Lo que es nuevo aquí es su escala, dijo Jonathan Eyal, director asociado del Royal United Services Institute, un think tank de defensa británico. Al marcar las operaciones antes de tiempo, evita que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, “recurra a las mismas viejas técnicas” que Moscú usó para justificar las incursiones en Crimea en 2014 y Georgia en 2008, dijo.

También tiene como objetivo causar confusión en las agencias de inteligencia rusas mientras buscan la fuente de las filtraciones, dijeron las autoridades.

Los movimientos no están exentos de riesgos para las agencias de inteligencia de EE.UU. y Reino Unido. Potencialmente exponen fuentes en Rusia. Además, si la guerra no se materializa, los gobiernos de EE.UU. y Reino Unido, que han proporcionado pocas pruebas para sus afirmaciones, podrían ser acusados de alarmismo. También podría no tener ningún efecto en absoluto.

En 1962, Estados Unidos publicó fotografías como esta que muestran despliegues de misiles soviéticos en Cuba.

“¿Hasta ahora ha disuadido a Putin de hacer la operación? No. ¿Lo ha disuadido de contemplar el uso de la fuerza? No”, dijo Eyal.

Los lanzamientos también reflejan una verdad incómoda para los aliados occidentales: si los tanques rusos entran en Ucrania, su margen de acción es limitado.

Tanto EE.UU. como Reino Unido dicen que no enviarán tropas a Ucrania, que no es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En cambio, ambos países han prometido sanciones punitivas contra Moscú.

“En este caso, la administración no tiene muchas flechas en la funda. Probablemente sea una buena idea”, dijo John Sipher, un oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia que sirvió en Moscú y dirigió las operaciones de la CIA en Rusia.

Gran parte de la información publicada hasta ahora es de bajo grado o está potencialmente disponible a través de numerosas fuentes, dijeron los analistas, lo que significa que es poco probable que comprometa a los informantes occidentales. El objetivo es que los gobiernos de EE.UU. y Reino Unido validen la autenticidad de la información y le otorguen legitimidad, dijeron funcionarios de seguridad.

Durante la Guerra Fría se utilizó la publicación juiciosa de inteligencia para contrarrestar la acción rusa. En 1962, el gobierno del Presidente John F. Kennedy publicó fotografías de misiles balísticos soviéticos en Cuba en medio de la escalada de tensiones con el Kremlin.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, responde una pregunta de un reportero durante una conferencia de prensa en Washington, el 7 de febrero de 2022. Foto: AFP

Pero la táctica resultó contraproducente en 2003, cuando la administración del Presidente George W. Bush publicó información de inteligencia que, según dijo, mostraba los programas de armas de destrucción masiva del Presidente iraquí Saddam Hussein y sus vínculos con grupos terroristas. Ambas acusaciones resultaron ser falsas.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, Putin ha explotado repetidamente la vacilación de los gobiernos occidentales para entrar de forma preventiva en una guerra de información.

Estados Unidos acusó a Moscú de usar desinformación antes de que las fuerzas rusas ingresaran a Georgia en 2008 y antes de anexar la península de Crimea a Ucrania en 2014. También acusó a Rusia de brindar apoyo a una insurgencia separatista prorrusa en la región de Donbás, en el este de Ucrania.

Un punto de inflexión llegó con el intento de asesinato de Sergei Skripal en Inglaterra en 2018. El excoronel de la inteligencia militar rusa, también conocido como GRU, que había vivido en Gran Bretaña desde un intercambio de espías en 2010, quedó gravemente enfermo junto con su hija después de que un agente nervioso fue untado en la manija de la puerta principal de su casa. Aunque el Kremlin negó su participación en el envenenamiento, el gobierno británico nombró y acusó a tres hombres que, según dijo, trabajaban para el GRU por intento de asesinato.

Las revelaciones llevaron a la mayor expulsión de diplomáticos rusos de países occidentales desde el final de la Guerra Fría. El objetivo, dijeron los funcionarios de seguridad, era mostrarle a Putin que un ataque a un Estado soberano tendría un alto precio mientras se lucha agresivamente contra la desinformación.

El año pasado, la administración de Biden se movió rápidamente para llamar la atención de Rusia hacia Ucrania y se ha coordinado con las agencias de inteligencia de otras naciones. Advirtió que las tropas rusas se estaban concentrando a lo largo de la frontera de Ucrania. Eso puede haberle costado a Putin el elemento sorpresa, dijo Eyal, ya que en ese momento sus fuerzas no estaban completamente en su lugar y no podían lanzar un ataque a gran escala. A mediados de enero, Estados Unidos dijo que Rusia había enviado saboteadores al este de Ucrania para preparar una provocación. También publicó hojas informativas sobre la desinformación rusa respecto de Ucrania.

Un miembro del servicio ucraniano opera un sistema de misiles tierra-aire Osa-AKM durante simulacros de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea, el 28 de enero de 2022. Foto: Reuters

En enero, la oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido dio el paso inusual de esbozar un supuesto plan de Moscú para instalar a un líder prorruso en Kiev. Esa afirmación se basó en un análisis de inteligencia proveniente de varias naciones, incluido EE.UU., según un funcionario de Reino Unido familiarizado con el asunto. El Kremlin llamó a la acusación de desinformación.

Este enfoque novedoso ha sido aceptado hasta ahora por los medios de comunicación de EE.UU. y Reino Unido, que han publicado las acusaciones de los gobiernos.

“Si dudas de la credibilidad del gobierno de Estados Unidos, del gobierno británico, de otros gobiernos y quieres, ya sabes, encontrar consuelo en la información que los rusos están publicando, eso es lo que debes hacer”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, cuando un reportero lo presionó repetidamente de que los cargos estadounidenses carecían de pruebas sólidas.

Un funcionario de inteligencia de EE.UU. dijo que el material de Rusia y Ucrania que se ha publicado hasta ahora pasó por los canales estándar de desclasificación, en lugar de algún grupo de trabajo especial para manejarlo.

“La comunidad de inteligencia aprovechó su proceso establecido que utiliza para desclasificar información que está diseñada para proteger fuentes y métodos”, dijo el funcionario.

La táctica ha causado cierta consternación en los círculos de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos, dijeron las autoridades. Sipher advirtió que él y sus colegas siempre se preocupan de que tales divulgaciones eventualmente puedan conducir a revelaciones que podrían dañar la recopilación de inteligencia. “Como oficial de inteligencia, me preocuparía que la fuente” quedara expuesta, dijo. Aún así, señaló, “es hora de una respuesta inusual”.