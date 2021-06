“Era de interés público”: la arremetida de La Red contra el CNTV que busca revocar la sanción por la entrevista al “comandante Ramiro”

El 1 de junio de 2021, La Red presentó una reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto la amonestación que le aplicó el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por emitir -el 15 de marzo- una entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, uno de los condenados por el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI), en el programa Mentiras Verdaderas.

La estación televisiva -propiedad del grupo Albavisión- defendió la entrevista, apelando al “interés público” que pudo haber suscitado su testimonio, considerando sus actuaciones durante la transición, sus delitos cometidos en Chile y Brasil. Además, debido a que “su familia y su abogada defensora han reclamado por las condiciones en que estaría cumpliendo su condena, las cuales serían ilegales e inhumanas”.

“El homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards -ambos delitos cometidos por Mauricio Hernández Norambuena- tuvieron una gran repercusión pública, marcando el proceso de transición a la democracia en la década de 1990. El señor Hernández Norambuena también fue protagonista de una vistosa fuga desde la Unidad de Alta Seguridad de la ex Penitenciaría y, luego, marcó parte de la vida política del país, pues un sector político realizó largas gestiones para obtener su extradición desde Brasil, la que logró en agosto de 2019″, explicó La Red.

“La entrevista se realizó con el debido respeto, dada la seriedad de los temas involucrados, respetando la libertad de expresión del señor Hernández Norambuena a la vez que guardando el tono serio que la gravedad de los delitos cometidos requería”, consignó el recurso de reclamación.

En el mismo documento, La Red lanzó duros cuestionamientos al gobierno. En esa lógica, calificó la llamada que efectuó la jefa de gabinete del Presidente Sebastián Piñera, Magdalena Díaz al dueño de Albavisión, Remigio Ángel González, como una “auténtica amenaza de censura previa”. Estos hechos fueron comunicados por el canal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relator Especial para la Libertad de Expresión.

Para la estación televisiva se trata de antecedentes relevantes que deben ser tomados en cuenta para revocar la sanción que si bien no es monetaria, significa una vulneración -a su juicio- de la libertad de expresión.

En paralelo, el canal cuestionó al abogado Gastón Gómez y consejero del CNTV, pues, a su parecer, su voto resultó clave para la formulación de cargos en contra del canal de televisión. Para La Red, el abogado debió inhabilitarse, ya que carecía de imparcialidad a la hora de emitir su voto, pues ha defendido al gobierno en diversos litigios.

A modo de fundar la relación que mantiene el abogado con el gobierno, La Red acompañó una copia de los antecedentes que confirman que el abogado Jorge Gómez, durante el año 2021, ha sido contratado a honorarios por la Subsecretaría de Hacienda para representar al gobierno ante el Tribunal Constitucional en dos procesos distintos. Específicamente, los montos pagados por el gobierno al Sr. Gómez Bernales ascienden a dos pago de UF 420 y UF 1.330 respectivamente, equivalentes a más de $ 51 millones”, concluyó.

“Inaceptable, dañina para la convivencia democrática”

El pasado 24 de mayo, la jefa de gabinete del Presidente Sebastián Piñera, Magdalena Díaz, contestó al recurso de protección que presentó el 10 de abril en la Corte de Apelaciones de Santiago, el senador Alejandro Navarro (País Progresista) en defensa de la libertad de prensa y expresión.

En su presentación, su defensa -encabezada por el abogado Samuel Donoso- denunció que el recurso plantea “falsedades y que se basan en un reportaje de Interferencia”. En efecto, la acción judicial sostiene que la funcionaria llamó al dueño del Grupo Albavisión para decirle que “su canal se fue a la izquierda” (…) “El daño que se le hace a la democracia con esta línea editorial es complicado, pues genera divisiones en el país”.

En su contestación, Magdalena Díaz reconoció haber tomado contacto con el dueño del Grupo Albavisión, sin embargo, dijo “el contenido real y las circunstancias de aquella conversación difieren radicalmente de las falsedades expuestas en el reportaje de Interferencia”. “A diferencia de lo que señala la nota del medio digital, ella simplemente se quejó a título personal de la entrevista a Hernández Norambuena, sujeto condenado por el asesinato del Senador Jaime Guzmán y, transparentándole, además, los comentarios negativos sobre la entrevista y malestar que ello habría generado”, añadió en su presentación.

“No recurrió ni llamó para manifestar su intención de interferir en el contenido de los programas presentes o futuros, simplemente le dio a conocer su legítima opinión sobre una entrevista que le resultaba inaceptable, dañina para la convivencia democrática y provocativa en cuanto es condescendiente con la violencia y el terrorismo”, respondió la defensa de Magdalena Díaz.

En la conversación, González le reconoció a Magdalena Díaz que “no era la primera persona que lo llamaba para quejarse por el programa”. En efecto, le indicó que una amiga personal suya le había advertido sobre la situación. “El Sr. González se mostró comprensivo de su malestar, entendiendo perfectamente la situación, sin embargo, le afirmó a mi representada que no tenía relación directa con los ejecutivos de sus canales, toda vez que no era un jefe que liderara los contenidos de aquellos”, recalcó.

Para la defensa de la jefa de Gabinete no existe una infracción a la Ley Nº 19.733, porque en el llamado no existió una censura previa, puesto que “no se solicitó de ninguna manera” la eliminación de la entrevista o su no difusión. Además, insistió en que el llamado fue a título personal y que sirvió para manifestar la preocupación de otras personas e instituciones, particularmente de Gendarmería de Chile.

“Una eventual falta de pluralismo”

A través de un correo electrónico, La Tercera consultó al CNTV: ¿Qué le parece que La Red cuestione a uno de sus consejeros, acusándolo de parcial en la votación que determinó la sanción? y ¿cuáles, a su juicio, debieran ser las medidas que debería haber tomado el canal en la emisión de la entrevista para evitar la sanción? Frente a las consultas, el CNTV respondió: “Respecto de las preguntas requeridas, cabe señalar que el Consejo Nacional de Televisión es un órgano colegiado compuesto por 11 miembros y, como tal, se pronuncia sobre cada caso en particular a través de los acuerdos que adopta en sus sesiones, los que constan en sus actas respectivas, las cuales remitimos anteriormente a La Tercera. Además, cada caso puede ser objeto de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que es imprescindible mantener la formalidad del proceso”.

Según el acta del 5 de abril de 2021, el CNTV concluyó que “del análisis de la emisión televisiva fiscalizada es posible inferir la existencia de una presunta vulneración a la preceptiva constitucional, legal y reglamentaria que regula el contenido de las emisiones de los servicios de televisión, toda vez que, en el programa exhibido por la concesionaria, se podría apreciar una posible falta de pluralismo”.

“Como bien jurídico que integra el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, pues se advierte en ella una carencia de diversidad política en quienes participaron de la misma respecto de los contenidos en ella tratados, los cuales se abordan de manera uniforme o, al menos, la ausencia de visiones distintas sobre los mismos”, consignó en el mismo documento.

El pasado 16 de junio, la presidenta del CNTV, Carolina Cuevas, solicitó al tribunal más tiempo para contestar al recurso de reclamación presentado por La Red.