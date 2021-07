Eric Adams, el expolicía que podría convertirse en el segundo alcalde negro de Nueva York

“Pese a que aún restan por contabilizarse una cantidad muy pequeña de votos, los resultados son claros: una coalición histórica y diversa de cinco condados, liderada por neoyorquinos de clase trabajadora, nos llevó a la victoria en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York”, dijo a través de un comunicado el expolicía Eric Adams, que está en camino a convertirse en el próximo alcalde de Nueva York, tras la publicación de los resultados electorales de la primaria demócrata, que confirman que Adams está a la cabeza, luego de un largo y complicado escrutinio.

El pasado 22 de junio terminaron las votaciones para las primarias de la ciudad de Nueva York, donde los votantes eligieron a sus candidatos para alcalde, miembros del Concejo Municipal y otros cargos locales.

Electores en la escuela PS 250 durante las primarias para alcalde de la ciudad de Nueva York en Brooklyn, el 22 de junio de 2021. Foto: Reuters

El presidente del distrito de Brooklyn, que podría convertirse en el segundo alcalde negro de la ciudad más grande del país (el anterior fue David Dinkins, entre 1990 y 1993), se adjudicó la victoria luego de que la Junta Electoral anunciara que tenía una ventaja de un punto porcentual sobre su rival más cercana, la demócrata moderada Kathryn García.

El sitio web de la junta electoral otorga a Adams el 50,5% de las preferencias, con 403 mil votos, mientras que posicionan a García en el segundo lugar con el 49,5%, equivalentes a casi 395 mil votos. Aunque aún quedan votos por escrutar y no se esperan resultados finales antes de un par de semanas más, The Associated Press dio por ganador a Adams. Sin embargo, García todavía no reconoce su derrota.

Kathryn García habla en su mitin nocturno tras las elecciones primarias, el 22 de junio en Brooklyn. Foto: Reuters

De confirmarse estos resultados, el demócrata enfrentaría al candidato republicano Curtis Sliwa en las elecciones a la alcaldía en noviembre. Entre los neoyorquinos afiliados a un partido, un 86% son demócratas, por lo que se espera que Adams obtenga la victoria en los comicios del 2 de noviembre, sucediendo al actual alcalde Bill de Blasio, en el cargo desde 2014 y en la actualidad sumamente impopular.

Eric Leroy Adams, nacido el 1 de septiembre de 1960 en Brownsville, Nueva York, es un policía retirado, político y autor estadounidense. Adams fue oficial de la Policía de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, y desde 1984 estuvo en el Departamento de Policía de la ciudad por más de dos décadas, hasta que se retiró con el rango de capitán.

Eric Adams se une a cientos de policías, bomberos y otros trabajadores de primeros auxilios en un desfile en Nueva York, el miércoles. Foto: AFP

Mientras estaba en el Departamento de Policía, Adams cofundó 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, un grupo que hacía campaña por una reforma de la justicia penal y contra la discriminación racial.

Además, se desempeñó como miembro del Senado del estado de Nueva York entre 2006-2013, en representación del distrito 20. Posteriormente, en noviembre de 2013, Adams fue elegido presidente del condado de Brooklyn, convirtiéndose en la primera persona negra en ocupar el cargo. Fue reelecto en noviembre de 2017 y ocupa el cargo hasta la actualidad.

Eric Adams habla con sus partidarios después de participar en el debate de las primarias demócratas en la ciudad de Nueva York. Foto: Reuters

El demócrata tiene un hijo de 25 años, Jordan Coleman, junto a su exnovia. Su pareja actual es Tracey Collins, que trabaja en el área administrativa del sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.

Quien gane el próximo 2 de noviembre deberá impulsar la recuperación pospandemia de la Gran Manzana. Adams tiene además un programa con énfasis en la seguridad pública, necesario tras un aumento de la delincuencia en Nueva York, al igual que en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos.