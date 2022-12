“Estoy dispuesta a trabajar 24/7 para cerrarlo antes del viernes”: el mensaje de Tohá a los partidos para lograr acuerdo en seguridad

Desde el lunes, todos los días han sido claves para concretar una de las principales tareas que se impuso el gobierno: el acuerdo transversal en materia de seguridad y así cerrar un 2022 marcado por esta materia. Por lo mismo, esta semana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, han liderado reuniones diarias con las bancadas de los partidos para firmar una serie de iniciativas que vayan dirigidas a la reducción de los delitos y su prevención.

Fue una idea del propio Ejecutivo el firmar un acuerdo transversal en materia de seguridad, siendo el 22 de noviembre la fecha en que Interior extendió y formalizó la invitación a los parlamentarios de todos los partidos para sentarse a trabajar en La Moneda. A más de un mes de esta iniciativa, aún no hay un acuerdo entre las bancadas y el gobierno.

Por lo mismo, lunes, martes y miércoles han sido días intensos en Interior. En las reuniones -realizadas vía Zoom- se ha llegado a algunos acuerdos, principalmente en materia operativa (la sanción a los autos que circules sin patente, mejorar los estándares para eventos masivos, la ley de crimen organizado y tener una nueva legislación antiterrorista), también hay otros puntos donde no hay tanto consenso.

A pesar de eso, donde incluso se negocia el hecho de decretar el estado de excepción en la Macrozona Norte, el gobierno quiere materializar sí o sí un acuerdo. Así, incluso, se los manifestó el miércoles en la mañana la propia ministra Tohá a los parlamentarios de RN, la UDI, Evópoli, RD, el PC, el PPD y el PS. En la cita también estaba un representante del Partido Republicano.

Fue justo cuando se hablaba sobre para cuándo se fijaría la próxima reunión que la ministra intervino y advirtió: “Estoy dispuesta a trabajar 24/7 para cerrar el acuerdo antes del viernes”, dijo Tohá, según recordaron algunos de los presentes. La frase generó algunos ruidos entre los parlamentarios de la oposición, quienes son los más escépticos en lograr un consenso antes de que termine el año.

La disposición de los parlamentarios

El senador que representó a RN en la cita, Manuel José Ossandón, señaló que “yo veo muy difícil, por no decir imposible, que esto se cierre de acá al viernes. Falta profundizar un montón de temas y, sumado a eso, hay que asegurar el apoyo parlamentario de cada una de las ideas que van saliendo en la mesa”.

Ossandón agregó: “Yo no tendría problemas en firmar un acuerdo para resolverlo rápido, pero no sacamos nada con hacer eso sólo por un tema de imagen. Hay que seguir trabajando”, dijo.

Por su parte, el senador PS José Miguel Insulza advirtió que todos los días se fija una última reunión. “Si usted me preguntaba el miércoles a las 10 de la mañana, le hubiera dicho que no, si me preguntaba a las 12.00, le decía que sí. Esto se va discutiendo en cada cita, pero espero que se resuelva lo antes posible”, dijo.

En Interior, en tanto, dicen tener confianza en lograr un acuerdo antes de fin de año. Mismo espíritu ha manifestado el Presidente Gabriel Boric, quien ha transmitido a su equipo que espera que de aquí al viernes salga este compromiso nacional de seguridad.

Para el jueves está fijada otra reunión de los parlamentarios con Interior, donde -se espera- se llegue a algunos puntos de encuentro, como, por ejemplo, en la Ley de Armas, Ciberseguridad, acelerar la discusión del Ministerio de Seguridad y aumentar el presupuesto a los fiscales, entre otros temas. Para que termine el 2022 quedan tres días.