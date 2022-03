Evelyn Matthei por hostigamientos sexuales a alumnas de liceos en Providencia: “Los estudiantes están suspendidos y me la voy a jugar para que no vuelvan más al Lastarria”

Cuando una situación la molesta, de entrada, al hablar, el tono de voz le cambia completamente. Prefiere no relacionar nada de lo ocurrido a la política, porque para la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lo que ocurrió este jueves con los alumnos del Liceo Lastarria “es demasiado grave y fuerte”.

Al mediodía de ayer, los grupos de seguridad de la Municipalidad de Providencia comenzaron a alertar al gabinete de la alcaldesa de que un grupo grande de alumnas de los liceos Carmela Carvajal y Liceo 7 marchaban hacia el Liceo Lastarria, ubicado en la calle Miguel Claro. “Las niñas entraron al colegio y agredieron a alumnos que no tenían nada que ver. No entendíamos muy bien qué pasaba, hasta que comenzamos a recabar información y esclarecer un poco el fondo de todo”, comenta la jefa comunal a La Tercera.

¿Y cuál era el fondo?

Se supo que existía este grupo de WhatsApp entre alumnos donde se compartían fotos de estudiantes de estos liceos para después amenazarlas con difundir estas imágenes, hablando de una manera inaceptable y asquerosa de las mujeres. Es todo lo que no queremos.

¿Vio estos mensajes?

Vi los pantallazos y no podía creerlo. Me provocó una indignación que no te puedo contar. Lo otro que tenemos es que hay una sensación de impunidad de las alumnas y ahí radica su reacción de ir al liceo a tomar justicia por sus propias manos, porque no les creen a las instituciones y eso es muy grave. Les pegaron a niños chicos que no tenían nada que ver, tenemos a mucha gente que se sintió corriendo riesgo por su integridad. Ahora, no podemos aceptar ningún tipo de violencia contra la mujer, eso es lo principal, y es importante que los hombres sepan que ni siquiera se atrevan, ni siquiera en broma a insultar a una mujer. A la mujer se le respeta siempre.

¿Pudo establecer algún tipo de contacto con las estudiantes afectadas?

Por otro hecho, a fines del año pasado, nuestro equipo de violencia contra la mujer estuvo en contacto con las alumnas, trabajando por tres meses para establecer un contacto permanente ante situaciones de este tipo. Con ellas tomaron contacto y ellas nos facilitaron los pantallazos, pero aún no logramos determinar qué niñas recibieron amenazas directas. Son todas cosas que ya tiene que ver la PDI, tras la denuncia que presentamos a través Eduardo Vásquez, abogado de la corporación, junto a una abogada especialista en género, Alejandra Navarro.

¿Temen que esto escale a niveles de violencia física, como enfrentamientos entre las comunidades escolares de los colegios involucrados?

Espero que a partir de esto se conformen los diálogos, algo que ya habíamos hecho con los liceos, de tal manera que las alumnas y alumnos, ante este tipo de situaciones, denuncien, estableciendo un canal directo con la municipalidad, con profesionales especialistas en la violencia contra la mujer. Tenemos que lograr la confianza de las alumnas para que estos temas se investiguen y se castiguen.

¿El municipio puede tomar determinaciones sobre los alumnos involucrados en estos amedrentamientos o eso está radicado únicamente en el liceo?

Están todos suspendidos y yo me la voy a jugar para que no vuelvan más al Lastarria.

¿Cuántos son?

Siete, y sabemos los nombres y apellidos.

A usted se le reconoce como una figura crítica: ¿Qué les diría a quienes cometieron estos actos contra estas adolescentes?

Primero, me gustaría saber de qué tipo de hogares vienen estos estudiantes, qué les pasa por la cabeza, cómo se juntaron…. Es que lo que yo vi es tan asqueroso. Me pasa que en Providencia, en general, toda nuestra educación es muy mala. Por lo mismo, estamos empezando un programa de “Sanos y Felices” para trabajar con los niños y potenciarlos, porque los tenemos atosigados de Matemáticas y Lenguaje, pero no saben jugar, respetarse, quererse, y si no son felices, no aprenderán nada de Lenguaje y Matemática. Hay que cambiar todo.

El portazo al Ministerio de Educación: “No les creo nada”

¿Venían trabajando en algún plan con el Ministerio de Educación?

No.

¿Le gustaría entablar algún tipo de trabajo con las nuevas autoridades de gobierno?

Mire, yo hice clases un año entero y la cantidad de materia en Matemáticas era de locos, muchas de las cosas inservibles, y yo siento que el Ministerio de Educación funciona en esa lógica. ¡Vamos metiendo más horas de clases! En Mineduc hace rato que se olvidaron del niño como persona. No les creo nada.

¿Pero tal vez con esta nueva administración hay un cambio o no espera nada?

Es que antes estuvieron 20 años en el ministerio como asesores y dígame usted, ¿dónde están sus programas que hablen de la calidad de la educación? Tenemos niños de cuarto medio que salen y no entienden lo que leen, pero vamos con la reforma, y miles de millones de dólares.

¿Cómo se soluciona entonces?

Nosotros el año pasado hicimos un test de lectura a niños de entre primero y cuarto básico. A los que tenían más dificultades les contratamos 22 profesores y nos nos costó mucho, porque funcionaron tres veces a la semana a partir de 30 minutos para cada niño. Eso partió en mayo, y en diciembre no teníamos a ningún niño no lector. Esto se soluciona con poca plata y de manera simple, pero todos creen en grandes reformas y vamos metiendo más materia. Es una locura. Y lo digo yo, que hice clases a un primero y segundo medio un año completo, con materia que el Ministerio de Educación nos exigía. No servía de nada y los alumnos nunca la entendieron. Eso es el Mineduc.