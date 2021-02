Facebook le declara la guerra al gobierno de Australia por polémica ley que obliga a plataformas a pagar a medios

De “autoritario” calificó el gobierno australiano la decisión de Facebook de restringir el intercambio de contenidos de noticias en Australia, en respuesta a un proyecto de ley que busca obligar a la plataforma a compartir sus ingresos con los medios de comunicación locales.

“La ley propuesta malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los medios que la usan para compartir contenidos de noticias”, señaló William Easton, gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelandia.

Foto: Reuters

Frente a la pronta aprobación de una ley que obligaría a las empresas digitales a pagar por contenidos informativos, Easton dijo que el gobierno australiano los dejó “ante una dura elección: intentar cumplir con una ley que ignora las realidades de esta relación, o dejar de permitir contenidos informativos en nuestros servicios en Australia”, agregando que “con gran pesar, estamos eligiendo esto último”.

Como resultado, Facebook -que recibe a cerca de 17 millones de visitantes australianos cada mes- informó a través de un comunicado que los habitantes de Australia “no pueden ver ni compartir en Facebook contenidos de noticias australianas o internacionales”, mientras que personas de otras partes del mundo tampoco podrán ver ni compartir contenidos de noticias australianas en la red social. Aunque también se bloquearon varias páginas gubernamentales de salud y emergencias, la empresa admitió que había sido un error y la mayoría de estas volvieron a estar en línea.

Una página de Australian Broadcasting Corporation (ABC) en Facebook sin publicaciones. Foto: AP

Antecedentes

Según el Informe de Noticias Digitales del Instituto Reuters 2020, un 52% de los australianos utiliza las redes sociales para informarse. Según la misma encuesta, Facebook ocupa el primer lugar como fuente de noticias en las redes sociales, seguido por YouTube y Facebook Messenger.

Durante 18 meses, la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) estudió las prácticas comerciales de Google y Facebook, y su relación con los medios. Luego hizo un reporte donde concluye que el interés del público en la prensa ha disminuido en los últimos años, provocando una caída en los ingresos a falta de publicidad, mientras ésta aumentaba en Facebook y Google.

Foto: AP

De esta manera, los australianos pueden buscar noticias en Google y compartirlas en Facebook gracias al trabajo e inversión de los medios de comunicación. Por lo tanto, la ACCC recomendó al gobierno una ley para que las empresas de medios negociaran con los gigantes tecnológicos para cubrir el costo de la creación de noticias, y así nació la polémica propuesta.

Ante el anuncio de la red social, el gobierno australiano no tardó en reaccionar. “Facebook está equivocado. Las medidas adoptadas por Facebook son inútiles, autoritarias y van a empañar su reputación aquí en Australia”, dijo el ministro australiano de Finanzas, Josh Frydenberg.

El ministro de Finanzas australiano, Josh Frydenberg, habla en una conferencia de prensa, en Canberra. Foto: Reuters

El primer ministro australiano, Scott Morrison, señaló a través de un comunicado publicado en Facebook que las acciones del gigante tecnológico “fueron tan arrogantes como decepcionantes”. “Estas acciones solo confirmarán las preocupaciones que un número creciente de países están expresando sobre el comportamiento de las empresas BigTech que piensan que son más grandes que los gobiernos y que las reglas no deberían aplicarse a ellos. Puede que estén cambiando el mundo, pero eso no significa que lo dirijan”, aseguró Morrison, advirtiendo que no serán “intimidados por las BigTech que buscan presionar a nuestro Parlamento”.

Aunque Google también criticó la nueva ley, tomó una postura contraria a la de Facebook. Así, la compañía anunció un acuerdo con NewsCorp del magnate Rupert Murdoch, que permitirá que las noticias del gigante de los medios de comunicación puedan ser leídas en Google News. El pacto incluye contenidos de los estadounidenses The Wall Street Journal, MarketWatch y The New York Post, así como de los británicos The Times, The Sunday Times y The Sun, y varios medios de comunicación australianos, como The Australian.

El logo de News Corporation en un edificio de Manhattan, Nueva York. Foto: Reuters

La nueva ley australiana fue aprobada el miércoles en la Cámara Baja del Parlamento, y se espera que sea aprobada en el Senado la próxima semana.