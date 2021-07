“Vamos a dar una gran sorpresa”, dijo pasado el mediodía, cuando acudió a votar en el Liceo María Luisa Bombal, en Vitacura. Sin embargo, los resultados de las primarias presidenciales arrojaron una pésima noticia para Ignacio Briones. Esto, porque el exministro de Hacienda y abanderado de Evópoli, terminó empatado en el último lugar junto a Mario Desbordes, en los comicios internos de Chile Vamos.

Evópoli puso “todas las fichas” para que Briones se transformara en el candidato del oficialismo para las presidenciales del 21 de noviembre. Pero las urnas dijeron lo contrario. De hecho, apenas logró un 9,8% de respaldo, lo que se traduce en poco más de 131 mil votos, con el 99,9% escrutado. “Felicito a Sebastián (Sichel), con quien hablé hace poco. También destacar la votación que hemos conocido, que da cuenta de una amplia votación de Apruebo Dignidad. Va a ser una elección presidencial muy competitiva”, dijo a las 19:20, para luego acudir al comando de Sichel para felicitarlo en persona.

Por ahora, los planes del exministro son inciertos. En las semanas previas a las elecciones primarias, tanto en su equipo como el propio expresidenciable transmitieron que no había “plan B” y optaron por señalar que no había sido tema de conversación ni siquiera en su círculo más íntimo. Claro que en virtud de la experiencia que el extitular de Hacienda tenía antes de llegar al gabinete, algunas fuentes consultadas prevén que Briones podría retornar a la academia.

Antes de integrarse al gobierno del Presidente Sebastián Piñera -el 28 de octubre de 2019 en el marco de los cambios que debió realizar el Ejecutivo a causa del estallido social-, el economista se desempeñaba como decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. En ese sentido, algunos creen que podría retomar sus labores en esa casa de estudios.

Una opinión distinta tiene su exjefe, el rector Harald Beyer, quien explica que “mi impresión es que él dejó, en su momento, el Ministerio de Hacienda para influir en la política nacional, porque sentía que había una pobreza de ideas y una renuncia a defender proyectos de largo plazo. Esa convicción me parece que la mantiene”, razón por la que –precisa- “si su candidatura presidencial no prospera, va a intentar seguir en ello desde otra plataforma. ¿Cuál? La va a evaluar detenidamente. Con todo, no me imagino una vuelta a la academia”.

De acuerdo con algunos dirigentes de Evópoli, antes de su entrada al gabinete, uno de los principales nexos de Briones con el mundo político se había dado a través del centro de estudios Horizontal, donde fue director y colaboró permanentemente con el partido en la elaboración de distintas propuestas y políticas públicas, junto con visitar en algunas oportunidades el Congreso para exponer respecto de distintas iniciativas.

“Debiese mantenerse vinculado a lo público, y lo puede hacer desde la academia o desde un centro de estudios”, expone un cercano a Briones, que añade: “Él fue presidente ejecutivo de Horizontal antes de ser ministro, así que esa es una opción”.

Además, cercanos al excandidato resaltan que ese era un trabajo que le gustaba mucho, de modo que reintegrarse al centro de estudios podría ser una “buena alternativa”, luego -estiman- de “unas merecidas vacaciones”. “Y sin celular”, según el mismo dijo en una entrevista con La Tercera el domingo 11 de julio.

Foto: @ignaciobriones_

Algunas fuentes no descartan, sin embargo, que Briones pudiera asumir un “cargo más político” en Evópoli, integrándose, por ejemplo, a una mesa directiva. Para eso, en todo caso, falta un año, pues la directiva que preside el diputado Andrés Molina culmina su período el segundo semestre de 2022.

Un personero de la tienda sostiene que “nadie duda que Ignacio va a estar en el partido en primera línea o de lateral, pero apoyando, como lo ha hecho siempre”. Una persona que conoció de cerca el trabajo de Briones en Teatinos 120 dice que “yo lo veo bien comprometido con lo público, por la experiencia que tiene y porque fue ministro de Hacienda en un momento de crisis. Ya cruzó el río (del mundo privado a la política) y es muy difícil irse para la casa 100%”, acota.

Una opinión similar tiene el senador Jorge Pizarro (DC), quien conoce al exministro desde su época de estudiante en París -donde realizó un doctorado en Economía Política en el Institut d´Etudes Politiques- y con quien tuvo varios encuentros –y desencuentros- en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. “Ignacio está haciendo un testimonio que es importante en su sector y que habla muy bien de él, porque no cualquiera lo hace”, comenta el DC acerca de la candidatura presidencial que asumió Briones. A él le encanta la política y no cabe duda que va a seguir vinculado, es un tipo joven y tiene mucho que aportarle al país”, agrega.

“Hay batallas en las que tú sabes que vas a perder, pero finalmente ganas porque estás sembrando, estás dejando un testimonio de vida de lo que uno cree que debe ser una sociedad, un país, una relación entre iguales. Yo creo que la formación que tiene Ignacio, desde el punto de vista profesional, político y de vivencia en Europa es un plus”, reflexiona el senador.

Eso sí, otros recuerdan que si bien en su momento Briones fue uno de los ministros más queridos del gabinete, su buena evaluación se desplomó al liderar el rechazo a los proyectos del 10% de retiro de los fondos de pensiones. Aquello le costó cuestionamientos ciudadanos y también de los parlamentarios.

Ignacio Briones junto a Javiera Parada. Foto: Aton

Aunque su estilo directo logró el respeto de Piñera, también tuvo varios roces con sus pares. De hecho, varios personeros de gobierno lo describen como alguien inteligente y con un estilo franco, pero “que cae en la soberbia”.

“Caminos mágicos”

Durante su votación en la mañana, el propio Ignacio Briones trazó su postura respecto de lo que él considera como el desafío clave para el país: “Tenemos que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos de las personas para no proponer caminos mágicos, ventas de humo”.

Preguntando en la reciente entrevista con La Tercera respecto de si esta será su última aventura presidencial, respondió: “No tengo idea. Uno nunca tiene que escupir al cielo”.