Importaciones siguieron imparables en julio, con alzas de 131% en transporte y 91% en combustibles

La actividad económica doméstica repunta con fuerza y el comercio exterior no es ajeno a esta tendencia. Así ha quedado de manifiesto en el reporte de julio elaborado por el Servicio Nacional de Aduanas, que muestra un incremento interanual del intercambio comercial de 46,4% en julio al alcanzar los US$ 15.305 millones, y anota un aumento de 35% en lo que va transcurrido del año, totalizando 94.222,5 millones.

El mes pasado el punto alto volvieron a marcarlo las exportaciones, que lograron escalar 58,7% con US$ 7.703 millones. Su componente más importante, los combustibles, es uno de los grandes impulsores, gracias a saltos como los de 223,2% en petróleo crudo o de 83,1% en gas natural, de manera tal que ese grupo de productos en su conjunto registra un alza de 91% llegando a US$ 1.178,9 millones

Otra área que destaca en el reporte son las importaciones de transporte, que trepan 131,8% hasta los 924,7millones. En este caso, sobresalen los aumentos de 192% de automóviles para mercancías, 148,3% de automóviles para pasajeros y 124% de tractores. Mientras que no se queda muy atrás el alza de 119,2% de chasis, carrocerías, partes y accesorios de vehículos automóviles.

Exportaciones al alza

Las cuentas positivas de las importaciones, donde también se vieron aumentos relevantes en vestimenta (71,9%), alimentos (54,6%) y maquinarias (19,3%), también se replicaron en las exportaciones, aunque con aumentos un poco más acotados. En este caso el incremento observado el mes pasado fue de 39,9%, hasta llegar a los US$ 8.300,1 millones.

En el análisis por sector, es la minería la que vuelve a dar la nota más alto con un incremento de 56%, totalizando US$ 5.554,9 millones. El componente más importante, los minerales de cobre y sus concentrados, generaron un importante impulso gracias a envíos por US$ 3.078,5 millones, que equivalen a un alza de 85,5%, mientras que igualmente sobresalen los aumentos de 120% en el litio y 64,6% en el hierro. Esto, en un contexto de precios más altos que los registrados hace un año.

Por otra parte, también destacaron los envíos de forestales, que subieron 34,2% a US$ 576,4 millones. Más acotadas fueron los avances de 10,8% en productos del mar, 1,2% en frutas y 15,9% en otros alimentos, mientras que los envíos de productos vitivinícolas cedieron 2,8%.

En tanto, la fotografía respecto a los destinos de las exportaciones también muestra una dinámica interesante, gracias a que la potente recuperación de Estados Unidos quedó plasmada en los envíos nacionales con un salto de 57,4% hasta llegar a los US$1 293,7 millones. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente para alcanzar a China.

El gigante asiático en julio siguió ocupando el trono entre nuestros socios comerciales, al acaparar el 40% de todos nuestros envíos. Solo el mes pasado los bienes exportados a China llegaron a US$ 3.370,2 millones, un aumento de 35,9%.

De esta manera, en el conjunto del año, el podio de los destinos de exportación queda estático con China en el primer lugar con US$ 20.277 millones, seguido de Estados Unidos con US$ 8.207 millones y Japón con US$ 4.067 millones. En tanto, en el vecindario es Brasil la que encabeza el listado con US$ 2.483 millones, seguido de Perú con US$ 889 millones y México con US$ 776 millones.

Balance positivo

En lo que va transcurrido del año las importaciones chilenas crecen 47% hasta US$ 45.931,3 millones, mientras que las exportaciones lo hacen en 27,3% a US$ 51.906,9 millones. De esta manera la balanza comercial sigue positiva, en US$ 5.975,6 millones, aunque más acotada que en enero-julio del año pasado cuando marcaba un saldo a favor de US$ 9.538,1 millones.

La positiva fotografía del comercio exterior chileno fue celebrada por las autoridades. Para Alejandro Weber, Subsecretario de Hacienda, “las estadísticas de estos primeros 7 meses del año con crecimiento de doble dígito en exportaciones e importaciones reflejan el escenario de recuperación económica que se encuentra Chile y que se va a seguir sintiendo con fuerza en el segundo semestre de este año”. En ese marco, destaca que “el comercio exterior ha sido parte importante de este proceso de reactivación y esperamos que nos siga aportando en empleo y mayor recaudación”.

En tanto, el director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, plantea que “la meta como servicio fiscalizador y recaudador es seguir siendo un soporte del comercio exterior y de la reactivación económica de Chile, por lo que las cifras de importaciones y exportaciones nos tienen muy satisfechos”.

Cabe destacar que el comercio exterior ha aportado, en términos de recaudación de impuestos, un total de US$ 9.432,9 millones, un aumento de 37,7% en relación al mismo periodo del año anterior. Se “está cumpliendo plenamente con los objetivos que nos hemos propuesto desde el inicio de la pandemia en el 2020 y durante el transcurso de todo este año”, indicó Palma.