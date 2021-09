Intérprete afgano que ayudó a rescatar a Biden en 2008 se quedó atrás después de la salida de Estados Unidos

Hace 13 años, el intérprete afgano Mohammed ayudó a rescatar al entonces senador Joe Biden y otros dos senadores varados en un remoto valle de Afganistán después de que su helicóptero se viera obligado a aterrizar en una tormenta de nieve. Ahora, Mohammed le pide al Presidente Biden que lo salve.

“Hola, señor Presidente: sálveme a mí y a mi familia”, dijo Mohammed, quien pidió no usar su nombre completo mientras estaba escondido, a The Wall Street Journal cuando los últimos estadounidenses salieron de Kabul el lunes. “No me olviden aquí”.

Mohammed, su esposa y sus cuatro hijos se esconden de los talibanes después de que su intento de muchos años de salir de Afganistán se enredara en la burocracia. Se encuentran entre los innumerables aliados afganos que quedaron atrás cuando Estados Unidos terminó su campaña militar de 20 años en Afganistán el lunes.

John Kerry y Joe Biden durante su visita a Asad Abad, la capital provincial de Kunar, en Afganistán, el 21 de febrero de 2008. Foto: AP

Mohammed era un intérprete de 36 años para el Ejército de EE.UU. en 2008 cuando dos helicópteros Black Hawk del Ejército norteamericano hicieron un aterrizaje de emergencia en Afganistán durante una tormenta de nieve cegadora, según los veteranos del Ejército que trabajaron con él en ese momento. A bordo iban tres senadores estadounidenses: Biden (demócrata de Delaware), John Kerry (demócrata por Massachusetts) y Chuck Hagel (republicano por Nebraska).

Mientras un equipo de seguridad privada con la exfirma Blackwater y los soldados del Ejército de EE.UU. monitoreaba a los combatientes talibanes cercanos, la tripulación envió un llamado urgente para pedir ayuda. En la Base Aérea de Bagram, Mohammed se subió a un Humvee con una Fuerza de Reacción Rápida de la 82 División Aerotransportada y condujo durante horas hasta las montañas cercanas para rescatarlos, dijo Brian Genthe, que luego se desempeñaba como sargento de personal en la Guardia Nacional de Arizona que trajo a Mohammed a la misión de rescate.

Mohammed pasó gran parte de su tiempo en un valle difícil donde los soldados dijeron que estuvo en más de 100 tiroteos con ellos. Los soldados confiaban tanto en él que a veces le daban un arma para usar si se metían en problemas cuando entraban en áreas difíciles, dijo Genthe.

Un cirujano de la Marina de Estados Unidos habla con un intérprete mientras brinda asistencia médica a una familia durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, el 21 de agosto de 2021. Foto: Reuters

“Su servicio desinteresado a nuestros hombres y mujeres militares es el tipo de servicio que deseo que muestren más estadounidenses”, escribió el teniente coronel Andrew R. Till en junio para respaldar la solicitud de Mohammed para una Visa Especial de Inmigrante.

La solicitud de visa de Mohammed se atascó después de que el contratista de defensa para el que trabajaba perdió los registros que necesitaba para su solicitud, dijo Genthe. Luego, los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto. Como miles de otros, Mohammed dijo que probó suerte yendo a las puertas del aeropuerto de Kabul, donde fue rechazado por las fuerzas estadounidenses. Mohammed podría entrar, le dijeron, pero no su esposa ni sus hijos.

Los veteranos del Ejército llamaron a los legisladores y pidieron ayuda a los funcionarios estadounidenses. “Si solo puedes ayudar a un afgano, elige (a Mohammed)”, escribió Shawn O’Brien, un veterano de combate del Ejército que trabajó con él en Afganistán en 2008. “Se lo ganó”.

Vehículos estacionados en la Base Aérea de Bagram, después de que las tropas estadounidenses la desocuparon, en la provincia afgana de Parwan, el 5 de julio de 2021. Foto: Reuters

Un funcionario de la Casa Blanca se negó a comentar, diciendo que la Administración no podía discutir casos individuales por razones de confidencialidad.

Durante la campaña presidencial de 2008, Biden, que entonces se postulaba para vicepresidente, a menudo hablaba del incidente del helicóptero y del viaje como una forma de pulir sus credenciales en política exterior.

“Si quieres saber dónde vive Al Qaeda, quieres saber dónde está (Osama) bin Laden, vuelve a Afganistán conmigo”, dijo en la campaña electoral en octubre, pocos meses después del rescate de febrero. “Vuelve al área donde mi helicóptero fue derribado… en medio de esas montañas. Puedo decirte dónde están”.

El viaje a Afganistán fue uno de los muchos viajes al extranjero que los tres senadores hicieron juntos.

El aterrizaje de emergencia de sus helicópteros del Ejército en un valle a unos 32 kilómetros al sureste de la Base Aérea de Bagram no fue en un área controlada por los talibanes, pero no fue exactamente amigable. El día anterior, la 82 División Aerotransportada había matado a casi dos docenas de insurgentes talibanes en una pelea importante a unos 16 kilómetros de distancia, dijeron los soldados que combatieron allí en ese momento.

Mientras trataban de mantenerse calientes en el helicóptero, los tres hombres bromearon sobre lanzar bolas de nieve a los talibanes, dijeron los senadores más tarde.

“Íbamos a enviar a Biden a luchar contra los talibanes con bolas de nieve, pero no teníamos que hacerlo”, dijo Kerry después de que fueron rescatados.

Combatientes talibanes a bordo de un vehículo Humvee participan en una manifestación en Kabul, el 31 de agosto de 2021. Foto: AFP

En cambio, Mohammed se unió a los Humvees de la 82 División Aerotransportada y a tres SUV Blackwater mientras avanzaban a través de la espesa nieve para encontrar los helicópteros. Los senadores regresaron rápidamente a la base estadounidense con el convoy, dijo Matthew Springmeyer, quien dirigía la seguridad de Blackwater en los helicópteros ese día.

Mohammed montó guardia con soldados afganos en un lado de los helicópteros mientras miembros de la 82 División Aerotransportada protegían el otro lado, dijo Genthe. Cuando los lugareños curiosos se acercaban demasiado, Mohammed usaba un megáfono para decirles que se fueran. Se quedaron allí durante 30 horas a temperaturas bajo cero hasta que el Ejército de Estados Unidos pudo hacer que los helicópteros volvieran a volar y los soldados regresaran a Bagram.

Ahora, Mohammed está escondido. “No puedo salir de mi casa”, dijo el martes. “Estoy muy asustado”.