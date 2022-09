Chile Vamos no irá a La Moneda tras su triunfo: la jornada que el Rechazo intentó contener la alegría

Cerca de las cinco de la tarde los partidos de la derecha comenzaron a escribir los discursos que, horas después, darían para abordar el triunfo por sobre el Apruebo en el plebiscito de salida. Una victoria que, con el 98.44% de las mesas escrutadas, dejaba a la alternativa contraria al nuevo borrador, con un 61.9% de los votos a favor del Rechazo. Si bien a esa hora recién algunas mesas comenzaron a contar los votos -que ya mostraban una ventaja a la opción de no aprobar la propuesta de Carta Fundamental- en la colectividades comenzaron con sus reuniones de emergencia.

Así, Renovación Nacional, en su sede de Antonio Varas, congregó a su directiva. En el segundo piso se reunieron el presidente, Francisco Chahuán, el secretario general, Diego Schalper, y algunos parlamentarios para comenzar a abordar la puesta en escena que, por la noche, realizarían todos los partidos de Chile Vamos en un hotel desde Las Condes.

Cerca de las siete de la tarde todos los partidos ya llegaron al Western Premier Marina, donde existía un ambiente de alegría. Allí se hicieron presentes los timoneles Chahuán (RN), Javier Macaya (UDI) y Luz Poblete (Evópoli), quienes estaban satisfechos por el triunfo, pero también reconocieron que fue más amplio de lo que esperaban.

Allí en el punto de prensa en común, dieron una serie de gestos y señales sobre cómo continuar: Primero ratificaron su compromiso con el proceso constituyente -pero dejando en vilo en qué fecha podría darse un encuentro con el gobierno. Desde la derecha resaltaron lo que calificaron como un triunfo de la “ciudadanía”, en línea con la estrategia del sector de dejar a los políticos fuera de la primera línea durante la campaña. “Habló el sentido común, es hermoso lo que está pasando, pero la sensación no es de celebración. Hoy día los chilenos dijeron que quieren dialógos, acuerdos. No quieren revanchismo, ni odio. Chile es uno solo”, dijo la timonel de Evópoli.

Luego criticaron al gobierno por haber apoyado el Apruebo, que se quedó con un 38.1% de los votos y cedió todas las regiones del país, y remarcaron que la pérdida de esta opción fue una “derrota” de La Moneda. “El proyecto que impulsó y apoyó el Presidente Boric fue derrotado por la ciudadanía”, dijo Chahuán, mientras que Macaya agregó: “Es la derrota de la refundación de Chile y en eso no se puede disociar al gobierno de esta derrota, de la opción que apoyó con mucha fuerza”.

De todas maneras, Macaya recalcó que “es evidente que el gobierno tiene un rol que jugar con esto”. En Chile Vamos no había confirmación de si acudirían a La Moneda el mismo día que el gobierno los había convocado. De hecho, en la noche trascendió que no acudirían a la reunión fijada por el gobierno en La Moneda, en la tarde de lunes. Eso, a pesar de que el ministro Jackson llamó a Macaya y le envió una invitación formal a su correo. Además, los presidentes de Chile Vamos estarían esperando a que sus nuevos interlocutores sean nombrados.

En ese sentido, para este lunes los partidos de la coalición tenían programado una serie de encuentros con sus parlamentarios, con los que esperaban arrojar una serie de evaluaciones sobre los pasos a seguir. En esa línea es que también, desde la derecha, promovieron criticar al gobierno respecto de con quién se darán los diálogos para continuar el proceso. En ese sentido, es que Chahuán hizo un llamado a La Moneda a “ordenar la casa”, agregando que “Chile Vamos está disponible para continuar el proceso constituyente, pero no de cualquier forma. El llamado es a hacerlo bien”.

Con todo, ayer el Presidente Boric se comunicó por teléfono con el timonel UDI Macaya, con quien pudo hablar la idea de continuar el proceso constituyente. Previo a ello, había conversado con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson sobre el mismo tema. En el diálogo con el Mandatario, le dijo a Boric que deben hacer una reflexión crítica, mientras que a Jackson le recalcó que definieran interlocutores. El Presidente le pidió cerrar un acuerdo antes del 11 de septiembre -por un simbolismo- a lo que Macaya estuvo de acuerdo.

Adentro del hotel el ambiente era de celebración. Los presidentes de la UDI fueron recibidos con aplausos por sus adherentes. Allí se dispuso una tarima con la bandera chilena detrás donde hablaron los timoneles, escoltados por una serie de dirigentes, como diputados, senadores y vicepresidentes de partido. Algunos de ellos portaban mascarillas con banderas chilenas, mientras que en el hotel también habían banderas. La idea era resaltar los símbolos patrios algo que, a juicio de ellos, no hicieron los adherentes del Apruebo. En ese sentido, la intervención de los presidentes terminó con un “¡Viva Chile!” y un “¡Chi! ¡Chi! ¡Chi! ¡Le! ¡Le! ¡Le!”. Afuera del hotel, se escuchaban una decena de autos que tocaban bocinas para celebrar el triunfo.

Los desafíos que vienen

Uno de los principales desafíos que asoman para Chile Vamos luego del triunfo del Rechazo, es poder concretar el compromiso que hicieron de darle continuidad al proceso constituyente. Fue en julio de este año, cuando el bloque elaboró un documento con diez compromisos públicos en caso de que su preferencia resultara vencedora.

Sin embargo, ahora uno de los desafíos para el sector es cómo concretar ello, en el sentido de que la discusión que viene es sobre el mecanismo para continuar con la elaboración de una nueva Carta Magna. Algunos en la derecha son promotores de convocar a un nuevo plebiscito, para que la gente elija la forma. Mientras que otros piensan en convocar a una nueva Convención Constitucional -con reglas distintas-. Hay un tercer grupo partidario de que una comisión de expertos zanje la materia y otros, de hacer reformas constitucionales desde el Congreso.

De ahí que asoma un nuevo debate para la derecha, que tendrá que disputarse entre los sectores más duros -radicados en el Partido Republicano y en algunas partes de la UDI- que no quieren grandes cambios. Mientras otros, promueven mayor apertura de cambios. En ese sentido es que se espera que esta semana sea clave en las conversaciones que se den en el Congreso para llegar al acuerdo.

Otro debate interno que se dará en el sector es sobre el rol que tendrá la oposición y el gobierno en formar el acuerdo. En Chile Vamos hay algunos que son partidarios de hacer ver que el triunfo del Rechazo es una derrota para el gobierno y que, en se sentido, hay que quitarle cualquier protagonismo que quiera tener el Presidente Gabriel Boric en la búsqueda de los acuerdos. Mientras que otros consideran que, al ser Chile un país con un sistema político presidencialista, no se le puede quitar relevancia.

De todas maneras, lo que al sector le interesa recalcar es que el compromiso de ellos por darle continuidad al proceso constituyente no está en duda. “Nuestra definición en esto no cambia un ápice porque el triunfo haya sido mucho más holgado”, dijo Macaya, justamente porque en la derecha algunos sostenían que si el Rechazo sacaba mucha ventaja se podría justificar no hacer cambios constitucionales.

En ese sentido, es que en la derecha también comenzará la disputa por quién será el liderazgo que lleve la batuta en torno a la discusión sobre el acuerdo. En la UDI esperan que Macaya adopte un rol relevante, dado que ha tendido puentes con sectores de la centroizquierda. Tras el discurso del presidente Boric reconociendo la derrota del Apruebo, el líder gremialista comentó que no vio una reflexión profunda en las palabras del mandatario y que tampoco gustó su tono.

RN tampoco quiere quedarse abajo de ese debate. En esa misma línea, Schalper fue claro: “el presidente tiene que hacer su auticritica”.

La discusión interna en el Partido Republicano

En el Partido Republicano de José Antonio Kast la discusión era otra, pues en esa colectividad gran parte de sus militantes eran partidarios de mantener la Constitución como está dado el triunfo del Rechazo, mientras que otros -como su presidente el senador Rojo Edwards- buscaban hacer algunos cambios que apuntaran a urgencias sociales.

Fue tanta la diferencia, que el tema provocó que el propio excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, tuviera que salir a las 20:30 a hablar para no quedarse fuera. El ex parlamenario de la UDI fue duro con La Moneda: “El triunfo del Rechazo es una gigantesca derrota para el Presidente Boric y su Gobierno”, sostuvo, agregando que “el Presidente Boric abandonó su deber de trabajar por todos los chilenos y se convirtió en el Jefe de una campaña electoral, usando todo el peso del Estado para influir en el resultado de este plebiscito”. Con la contundencia del resultado, Kast proyectó que, “gracias a este Rechazo, Chile tiene una segunda oportunidad. La oportunidad de reconstruir nuestro país y superar el dolor, la miseria y la división que algunos han intentado imponer en Chile”

De todas maneras, los republicanos hicieron un primer gesto en el discurso de Edwards, quien enfatizó que “los chilenos quieren y merecen que sus urgencias sociales sean atendidas hoy, y nuestras instituciones protegidas y fortalecidas. Cualquier diálogo constitucional en el futuro, debe incorporar estas dimensiones adicionales”. Añadiendo que “los Republicanos participaremos de todos los procesos políticos venideros. Y lideraremos cambios en la dirección de la libertad, la familia y el Estado de Derecho, fortaleciendo un estado social y subsidiario de derechos”, algo que Edwards enfatizó en conversación con La Tercera (ver entrevista)

Con todo, los republicanos salieron a recalcar críticas al acuerdo del 15 de noviembre que dio apertura al proceso constituyente, y a resaltar que ellos fueron quienes primero estuvieron por el Rechazo. En ese partido pensaban que podría tener costos políticos para ellos quedarse fuera de la discusión, y por ello era importante participar de alguna manera.

Pero la tesis que primaba es que no se debía volver a convocar a una nueva Convención Constitucional y la forma de darle continuidad al proceso constituyente debía ser definida a través de una discusión desde los distintos sectores políticos.

El grito Amarillo

Los adherentes del colectivo Amarillos por Chile, liderados por Cristián Warnken, se reunieron en el MR Hotel de Providencia. Hasta ahí, además del escritor y poeta, llegaron Javiera Parada, Carolina Goic, Felipe Harboe, Mario Waissbluth, Andrés Jouannet, entre otros. En un punto de prensa a las 19:30 horas, Warnken dijo “hemos superado la cancelación y la funa, pero nos encontramos hoy en un abrazo con el pueblo de Chile. Gracias ciudadanos de Chile por este resultado que nos da esperanza. Nosotros siempre dijimos que este era un rechazo con amor con esperanza. Esta no es la hora de la soberbia, la soberbia ha sido hoy derrotada”.

Javiera Parada, exmilitante RD, también tomó la palabra: “A los partidos políticos de Chile Vamos, de centroizquierda y de gobierno, y a la sociedad civil: Chile va a tener una nueva Constitución, pero una que sea de encuentro, que nos una y que nos permita avanzar hacia el futuro. No una Constitución basada en los dolores del pasado, sino en un desafío que tenemos para el futuro “.

El exconvencional Felipe Harboe, por su parte, hizo un llamado a construir un “nuevo movimiento” dentro de la centroizquierda. “El pueblo ha hablado fuerte y claro. No quiere radicalidad ni violencia, al contrario. Quiere acuerdos, quiere una centroizquierda democrática (...). Los convocamos a crear un gran movimiento de centroizquierda hacia el futuro que le de nuevas a esperanzas a este gran Chile”, dijo.

Luego de un discurso del diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet (ind), la exsenadora Carolina Goic (DC) destacó la alta participación en las elecciones e hizo un llamado al “diálogo” para elaborar una nueva Constitución.

“Lo que nos está diciendo el pueblo de Chile hoy es que queremos una Constitución a la altura. Queremos dejar atrás las divisiones y exclusiones del pasado. Este proceso no vio ese resultado y, por lo tanto, desde este minuto de cada uno de nosotros depende trabajar por generar diálogo, por representar aquellas cosas que nos unen en nuestro país, poner al frente la mejor cara de nuestra gente”, agregó Goic emocionada.

La trabajadora social nacida en Magallanes, además, comentó a La Tercera que espera que las relaciones en la Democracia Cristiana mejoren para centrar los esfuerzos en “entregar a Chile la Constitución que la gente común y corriente está esperando”. “La gente nos está diciendo que quiere que nos pongamos de acuerdo, que reflejemos el sentido común, no nos quiere enfrentados. Sobre todo ese mundo de centro, que tiene que tener alternativas. Yo espero que se sepa leer esa señal contundente dentro de la DC”.