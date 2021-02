Las inéditas medidas adoptadas por China para evitar los contagios de Covid-19 durante las masivas vacaciones por el Año Nuevo Lunar

El año pasado, por estas fechas, la principal estación de trenes de Beijing estaba repleta de pasajeros las semanas previas al Año Nuevo Lunar, también conocido como el Festival de Primavera o Chunyun en chino, ya que las autoridades chinas aún no anunciaban que el coronavirus era contagioso ni admitían que ya se estaban presentando casos en lugares fuera de la ciudad de Wuhan, el epicentro de la pandemia.

La migración por el Año Nuevo Lunar comenzó el 28 de enero y debía extenderse hasta el lunes pasado. Este período, apunta la BBC, da tiempo suficiente para viajar potencialmente miles de kilómetros a través de China a tiempo para el Año Nuevo Lunar, que se celebra el 12 de febrero.

Para muchos chinos, la festividad es el único momento en el que se pueden ver con sus familias durante todo el año, y ahora no es excepción. En un año normal se registran cerca de 3.000 millones de viajes durante el período de Chunyun, destaca la cadena británica.

Pasajeros son vistos en los andenes de la Estación de Trenes en Wuhan, el 3 de febrero, Foto: Reuters

Existe preocupación entre las autoridades chinas de que el Año Nuevo Lunar sea motivo de una nueva ola de contagios, como lo fue hace un año. Debido a esto, el gobierno y las empresas del país recurrieron durante este período a inéditas medidas con tal de que los trabajadores no viajaran previo a las celebraciones. Con ese objetivo, ofrecieron incentivos como bonos de dinero, vales de compras, entradas al cine y a atracciones locales, incluso comida y decoraciones para el hogar. Todo esto con el objetivo de disminuir el flujo de pasajeros en la migración anual más grande del mundo.

La Comisión China de Salud Nacional también implementó nuevas reglas para los viajes durante el Año Nuevo Lunar. Así, todo trabajador que se dirija hacia zonas rurales tiene que tener una prueba PCR negativa siete días previo a su viaje, y debe cumplir 14 días de confinamiento en su destino.

Personas con mascarillas caminan cerca de la calle Qianmen antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, en Beijing. Foto: Reuters

El Ministerio de Transporte chino estimó que se harían 1.150 millones de viajes durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El Aeropuerto Internacional de Beijing registró una caída del 86% en el flujo de pasajeros, comparado con el mismo período del año pasado. A lo largo del país, el descenso de pasajeros durante el primer día de la temporada de viajes del Festival de Primavera alcanzó a un 71%, según la Administración Civil de Aviación de China.

El gobierno central ha restringido los viajes de pasajeros con historiales de destinos a zonas de alto y mediano riesgo de contagio. Estos últimos pueden desplazarse solo si cuentan con autorización de las autoridades sanitarias locales y un test PCR negativo, tomado en las 72 horas previas al viaje. Las autoridades no han prohibido los viajes hacia zonas de bajo riesgo, pero insisten en que toda la población permanezca en sus hogares para las festividades.

Personas con mascarillas caminan por la calle Qianmen antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, en Beijing. Foto: Reuters

El Ministerio de Salud de China informó este miércoles de 21 nuevos casos de Covid-19, 14 sintomáticos y siete asintomáticos, ninguno de ellos de transmisión local. Con los últimos datos, China acumula ya 89.734 positivos desde el inicio de la pandemia, de los que 84.129 se han recuperado ya, mientras son 4.636 los fallecidos, ninguno en la última jornada.

El gobierno chino también ha estado acelerando su campaña de vacunación en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Según el sitio Our World in Data, al 9 de febrero se habían aplicado 40,52 millones de dosis entre sus casi 1.400 millones de habitantes. El esfuerzo parece no alcanzar el objetivo interno de vacunar a 50 millones de personas antes de las festividades.