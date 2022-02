Marca Trump: El multimillonario y variado negocio detrás de la imagen del expresidente de EE.UU.

“Prepárate. Tu presidente favorito te verá pronto”. Este fue el primer mensaje que el expresidente de Estados Unidos (2017-2021), Donald Trump emitió a través de su nueva red social lanzada el lunes y bautizada como Truth Social, cuya traducción a español significa Verdad Social. La aplicación desarrollada por Trump Media & Technology Group (TMTG) promete a los usuarios una “experiencia libre de censura” y llegó a encabezar los listados de app más descargadas en el país a pesar de que recién en marzo estará disponible para todo el público. El regreso del republicano a las redes sociales se da después de ser suspendido de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube por “incitar la violencia” y “difundir noticias falsas” tras sus declaraciones durante el ataque al Capitolio, el 6 de enero de 2021, y cuando aún se mantiene en vilo su posible repostulación para las elecciones 2024.

A un año de su salida del Despacho Oval, el empresario sigue ampliando los negocios entorno a su imagen y abultando sus cuentas. TMTG, el cerebro detrás de Truth Social surgió hace un año y ya acumula más de US$ 1 mil millones en inversiones privadas. De acuerdo al diario estadounidense The New York Times, la compañía ofrecía como beneficio una llamada telefónica del propio Trump para todos los que invirtieran al menos US$ 100 millones, aunque después corría para los que entregaran US$ 50 millones.

El logotipo de la red social Truth se ve en un teléfono inteligente frente a una pantalla con la imagen del Presidente de EE.UU., Donald Trump.

La monetización de su excargo estaría dando una serie de réditos para Trump, un magnate de bienes raíces que luego saltó a la fama siendo una celebridad estadounidense que participó en películas y llegó a tener su propio programa de televisión, el reality show llamado “El Aprendiz”. Desde esta vitrina construyó el camino para llegar a la política en 2016, cuando el Partido Republicano respaldó su candidatura a la Casa Blanca.

Según el ranking de las personas más ricas del mundo elaborada por la revista Forbes, Donald Trump está en el puesto 1.299 con una fortuna de US$ 2,5 mil millones de patrimonio neto relacionados en su mayoría a negocios con propiedades en Nueva York, siendo el único billionario en ser mandatario en la historia de EE.UU.

Sin embargo, el empresario de 75 años está ampliando sus negocios y apuesta por más. Además de la inmobiliaria por la cual cuenta con seis hoteles en Estados Unidos y una decena de clubes de golf, el expresidente está cobrando a sus fanáticos por aparecer en eventos privados. En diciembre, Trump viajó a Florida en época navideña para participar en una exclusiva fiesta con barra libre y música en vivo, en la que los asistentes pagaron entre US$ 10 mil y US$ 30 mil por persona para compartir y fotografiarse con el republicano.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una aparición pagada en el Festival Canyon Moon Ranch en Arizona, el 15 de enero de 2022.

Aunque no fue lo único, Trump también participó en una gira por estadios de cuatro ciudades estadounidenses junto al exconductor de noticias del canal Fox, Bill O’Reilly. Las entradas iban desde los US$ 100, pero entre los paquetes que ofrecían a los trumpistas aparecía un acceso VIP por más de US$ 7.500, la organización cifró en más de US$ 2 millones los “ingresos brutos” en el primer encuentro.

Una tienda, un libro y un bar

A lo largo de su vida, el empresario estadounidense publicó cinco libros, en su mayoría tratan sobre secretos para volverse un empresario exitoso, pero el sexto y más reciente trata sobre su periodo presidencial. “Our Journey Together”, tiene un valor de US$ 75 y el precio llegó a subir hasta US$ 230 por ediciones autografiadas que se agotaron rápidamente.

Una investigación del diario The Washington Post sostiene que el expresidente recibió un multimillonario anticipo por el libro, que según Trump está cerca de superar las 250 mil copias vendidas, cifra que ni siquiera se acerca a los 950 mil ejemplares vendidos el primer día del lanzamiento del libro de su sobrina, Mary Trump “Too much and never enough: How my family created the world’s most dangerous man”.

Este año se publicaría un nuevo libro del expresidente, mientras que la agenda para discursos pagados sigue abierta para quien tenga el dinero necesario. Los seguidores que no pueden desembolsar grandes sumas han encontrado un consuelo en la tienda en línea MAGA (nombrada así por las siglas de la popular frase de Trump Make America Great Again). En el sitio que comenzó a enviar ofertas a todos los correos electrónicos que se inscribieron en los boletines de la campaña política de 2020, las personas pueden comprar desde las gorros, adornos navideños hasta stickers con el rostro del exjefe de Estado.

El personal de seguridad ingresa a la Torre Trump en Nueva York, EE. UU. Foto. Reuters

En la Torre Trump, un símbolo del expresidente y donde se realizan hasta tours para turistas, se instaló una tienda de souvenirs que vende un abanico de diversos objetos todos relacionados a Donald Trump, que incluye tazas, figuras de acción, chocolates y calendarios. Además, se remodeló el bar del primer piso del edificio ubicado en Manhattan llamado Trump Grill, cuya decoración blanca y negra está acompañada por retratos presidenciales del republicano, y donde las personas pueden pedir por US$ 20 una copa de Trump Blanc.

De acuerdo a The New York Times, tal como Donald Trump utilizó su imagen de hombre de negocios para generar credibilidad cuando ingresó a la política, ahora está haciendo lo mismo, pero al revés convirtiendo a un grupo de seguidores que le está entregando cientos de millones en pequeñas contribuciones de campaña en una base de consumidores de todo lo relacionado a la marca Trump.

No obstante, el patriarca no es el único en la familia Trump en hacer una fortuna con su imagen. De sus cinco hijos y 10 nietos, Donald Trump Jr. es dueño de una tienda online donde comercializa entre otros vestimenta con mensajes en defensa del uso de armas. En tanto, la exprimera dama, Melania Trump ha participado en una serie de subastas, en enero vendió una copia de un retrato suyo en criptomonedas. Sin embargo, el mayor contrato habría llegado en los últimos días, cuando la red social Parler la contactó y cerraron un acuerdo para publicar “contenido exclusivo”.

Según el diario británico Daily Mail, Melania lanzó el lunes su última ronda de NFT o también conocidos como tokens no fungibles, con 10 mil opciones de obras de arte digital que recuerdan momentos “icónicos” del periodo presidencial de su esposo, por un valor de US$ 50 cada uno, el comprador desconoce la imagen hasta después de su pago.

En una especie de tradición estadounidense, los inquilinos de la Casa Blanca tras su salida del poder negocian jugosos compromisos monetarios. En el caso de Barack y Michelle Obama habrían vendido un acuerdo por un libro conjunto por US$ 65 millones; Bill y Hillary Clinton informaron US$ 153 millones un año después de dejar el cargo; y George W. Bush realiza constantes discursos pagados a lo largo del país.

En el camino por ampliar su herencia, mantener su nombre en la retina de los estadounidenses e intentar posiblemente volver al terreno político de la mano de su nueva red social Truth Social de cara a las presidenciales de 2024 cita en la que volvería a enfrentar a Joe Biden en las urnas, Donald Trump y su familia enfrenta una serie de problemas judiciales. Si durante su mandato, el republicano rechazó develar su secreto bancario, ahora deberá responder en el estrado bajo juramento en el marco de una investigación civil por prácticas comerciales.

La semana pasada, un juez de Nueva York ordenó que Trump y sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr. deberán cumplir con las citaciones enviadas en diciembre y en un plazo de 21 días enfrentarán a la justicia ante un posible “fraude financiero”, ya que la fiscalía acusa que la familia utilizó valoraciones “fraudulentas” de activos, como campos de golf y edificios para acceder a préstamos y beneficios estatales. Por esto, se instruyó nuevas investigaciones a las empresas familiares, las que fueron rechazadas por Donald Trump, quien acusa la “continuación de una caza de brujas” en su contra.