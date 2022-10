Negociación constitucional se tensiona otra vez: oficialismo suspende reunión y Chile Vamos presiona para reanudar este jueves los diálogos

“Hola, ¿esta es una reunión por el acuerdo constituyente o es otra? Nosotros nos vamos a reunir aquí a esta hora”, preguntó el diputado UDI Guillermo Ramírez cuando abrió la puerta del comedor de la presidencia del Senado, casi a las 14.00 de este miércoles.

Cuando entró en el salón el parlamentario vio al senador Juan Ignacio Latorre (RD), la senadora Claudia Pascual (PC) y el presidente de Comunes, Marco Velarde, reunidos en un almuerzo. Ramírez iba acompañado del secretario general de RN, Diego Schalper, y llegaron ahí porque a esa hora, en ese mismo lugar, estaba citada una nueva reunión entre el oficialismo y la oposición para continuar con las negociaciones del nuevo acuerdo constituyente.

“Nos citó Diego Ibáñez”, respondió Pascual a Ramírez.

Lo que se supone que iba a ser un nuevo encuentro para continuar con las tratativas para habilitar un nuevo proceso constituyente, terminó en un bochorno. La reunión había sido suspendida el día anterior unilateralmente por el oficialismo y ninguno de los dirigentes de la mesa negociadora le avisó a Chile Vamos de esa decisión. Cuando Ramírez y Schalper se retiraban indignados del cuarto piso del Senado, apareció en el pasillo el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez.

“Estuve contigo hace 10 minutos y no me dijiste nada. Diego, no me llamó nadie a tiempo”, gritó ofuscado Ramírez, mientras que Ibáñez se limitó a decir: “Sorry”.

Pero el diputado UDI no lo dejó ahí e insistió: “Ayer trataste de suspender, también suspendieron el jueves pasado y ahora nos dejan plantados. ¿Qué onda?”. “Vamos a conversar a otro lado”, afirmó el timonel del CS para intentar aplacar los ánimos.

Mientras ambos parlamentarios gritaban en el pasillo, el representante de Amarillos Zarko Luksic iba camino al salón. Al llegar también se llevó la sorpresa y se tuvo que retirar de vuelta a Santiago. Cuando Ramírez se devolvía a la Cámara, se topó con el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, y le dijo en la escalera que el encuentro había sido suspendido. La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, tomó el ascensor del Senado, arribó al cuarto piso, pero ahí también se topó con la decepción. Quien sí llegó y se sentó a la mesa junto a Apruebo Dignidad fue el senador DC Francisco Huenchumilla.

El suceso molestó a Chile Vamos. “Esta es la segunda semana consecutiva en que esto ocurre y viene, además, precedido por un ánimo de dilatar las conversaciones”, comentó minutos después el diputado Ramírez. El parlamentario gremialista, además, apuntó directamente a La Moneda: “En vista de que Diego Ibáñez es quien preside el partido del Presidente Boric, no hay otra interpretación de que este ánimo dilatorio tiene que ser algo que viene del gobierno, no creo que sea solamente de Diego Ibáñez”.

En la derecha esta descoordinación fue una mala señal del rumbo que podrían tomar las conversaciones, sobre todo, cuando hasta el momento se había mantenido el buen clima al interior de la mesa negociadora. “Nosotros seguimos con la misma buena disposición, así que esperamos que el gobierno deje de dilatar, ordene sus filas y que les pida a los representantes de su coalición que enfrenten estas negociaciones con ese mismo espíritu”, añadió Ramírez.

El origen de la descoordinación

Las causas del problema se remontan al martes 25 de octubre. Ese día, ambas fuerzas políticas se reunieron en el mismo lugar de la fracasada cita del miércoles.

En ese encuentro fue el PPD el que tomó la palabra y procedió a compartir las ideas sobre cómo debe ser el nuevo órgano redactor. Dado que semanas antes el oficialismo había compartido una propuesta preliminar -que fijaba en 125 integrantes y Chile Vamos les respondió que no había ninguna posibilidad de replicar la Convención con un número tan alto de representantes-, esta vez la timonel PPD, Natalia Piergentili, puso sobre la mesa un modelo que fuera más pequeño, pero que dejara tranquilos a ambos bloques.

Piergentili dijo que si Chile Vamos quería un órgano de 50 integrantes y el oficialismo estaba dispuesto a llegar a 100, entonces se podía consensuar un número intermedio, por ejemplo 75. Además, el nuevo organismo podía tener un consejo de expertos que trabaje antes de la instalación de la futura Convención y que, de manera “republicana”, pudiera presentar, por ejemplo, un índice del nuevo texto.

Todos los testigos de esa reunión comentan que fue notorio que la idea cayó mal en el Frente Amplio, sobre todo en Ibáñez, quien incluso casi no habló en la cita y entraba y salía del salón. Al timonel de CS le habría molestado que el propio oficialismo patrocinara la idea de achicar el futuro órgano. Esto debido a que, junto con Piergentili, ya había hecho lo mismo el secretario general del PS, Camilo Escalona, en una cita en los días previos, instancia en la que asistió en representación de su colectividad y propuso acotar el número de representantes electos a 100.

Sin embargo, desde Socialismo Democrático aclaran que la postura de tener un nuevo órgano redactor más chico está instalada en la coalición desde el 4 de septiembre, luego de la dura derrota del Apruebo. Fuentes del oficialismo agregan que, además, otro asunto que les molestó y causó incomodidad es que los partidos -el PS y el PPD- llegaran a la reunión junto con la oposición con propuestas propias sin antes compartirlas con el resto de los partidos de gobierno.

Eso lo consideraron, dicen, una deslealtad, ya que no les permite llegar coordinados a estas negociaciones y quedan en una compleja posición estratégica para enfrentar a Chile Vamos. La oposición, dicen, actúa “religiosamente” en bloque y gracias a eso han podido ir marcando el ritmo de las tratativas.

En Apruebo Dignidad tampoco convencen las ideas propuestas por sus socios de Socialismo Democrático. Por lo mismo, según algunas versiones, Ibáñez y el resto de esa coalición pidieron suspender la reunión. La idea del Frente Amplio (FA) era pausar las tratativas para no seguir profundizando en áreas que no les convencen y que ni siquiera han tenido tiempo de debatir internamente. Además, según las mismas fuentes, así ganan tiempo para alinear al oficialismo.

En el FA, en todo caso, descartan esas versiones y argumentan que la suspensión solo respondió a problemas de coordinación y que el responsable de notificar el cambio de fecha era el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Sin embargo, desde el entorno de Elizalde niegan que haya sido su tarea y que su rol de convocar solo ocurre cuando se trata de las reuniones ampliadas con todos los partidos.

Testigos del encuentro comentan que el senador Huenchumilla le aconsejó a Apruebo Dignidad que era urgente que pudiesen tener una sola voz y no andar peleados ni descoordinados con Socialismo Democrático. El senador decé, además, les dijo que en una negociación, cuando la contraparte ve que están divididos aprovechará esa debilidad para instalar sus ideas.

Ante el enojo de la derecha, el oficialismo intentó desdramatizar la situación. “Hubo una descoordinación, pero está todo bien”, se limitó a responder Ibáñez. En tanto, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, rechazó las críticas de Chile Vamos y de manera enfática dijo que “la idea no es dilatar”.

La oposición apuntó sus dardos directamente a Ibáñez, ya que dicen que su actitud es la que no permite avanzar en el acuerdo. Esto, sobre todo, cuando hace días que han notado un mayor interés de Socialismo Democrático para llegar a consenso respecto de las ideas que han ido compartiendo sobre qué mecanismo usar para armar una nueva Convención.

El oficialismo espera reunirse este jueves para despejar todas sus diferencias y retomar las tratativas con el resto de los partidos el viernes. Sin embargo, pasadas las 18.30, Chile Vamos y el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, enviaron una declaración de tres puntos exigiendo que se reanuden las conversaciones este jueves. “Vemos con preocupación una suerte de entorpecimiento y dificultad de las negociaciones por parte de un sector del oficialismo. Los chilenos nos exigen claridad, prontitud y certezas. Le pedimos al oficialismo disponer los medios para que así sea”, dice el texto, el cual agrega que “instamos al oficialismo a convocarnos mañana jueves 27 de octubre, de las 14.00, en el ex Congreso Nacional de Santiago, para seguir trabajando en pos de alcanzar un acuerdo que avance en una solución constitucional”.

Así, en las colectividades del Ejecutivo dicen que es probable que accedan a esa petición, pero que sí o sí deben reunirse antes como sector.