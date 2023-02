Padres de Madeleine McCann aceptan realizar test de ADN a joven polaca que afirma ser su hija

La cuenta de una joven polaca que aseguraba ser Madelaine McCann, la niña británica que a sus tres años desapareció en Portugal en 2007, y que fue buscada por toda Europa se hizo viral. Julia Wendell, la joven que hizo una cuenta para contar su historia, señaló una serie de coincidencias, parecidos físicos y vivencias personales por las cuales está segura de que es la niña desaparecida.

El caso de McCann nunca llegó a resolverse, aunque el año pasado se juzgó –por otros delitos– al principal sospechoso que tenían los investigadores de un posible secuestro de la menor, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. El caso conmocionó al mundo entero, y por eso mismo, con particular rapidez, la cuenta Instagram de Wendell, llamada @iammadeleinemccann (Yo soy Madeleine McCann, en inglés) ya lleva 16 mil seguidores con apenas dos días en línea.

De nacionalidad polaca, Wendell afirma no tener muchos recuerdos de su primera infancia, y que, entre otras cosas, su familia no le ha entregado un certificado de nacimiento que acredite que nació en Polonia. Su biografía en Instagram reza: “Creo que puedo ser Madeleine. Necesito un test de ADN. Los investigadores policiales del Reino Unido y de Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia con mis publicaciones aquí. Ayúdenme”.

Otra actualización en el caso tuvo lugar hoy lunes: según Wendell, familiares de los McCann la habrían contactado para tomar un test de ADN en los próximos días. En una historia en Instagram, la joven aseguró: “Hablé con alguien de la familia de Madeleine, y tendré la oportunidad de hablar con los padres de Madeleine mañana, y los test de ADN se harán pronto”.

Una fuente cercana a los McCann contó al Daily Star Sunday al respecto: “La familia no se está arriesgando, van a mirar por todos los caminos. Es importante que miren todos los factores, y la chica se ve realmente similar. En eso, no hay ninguna duda”.

“Si lo que dice es cierto”, comenta la fuente citada por Daily Star, “hay una chance de que sea ella”. De momento, ni Kate ni Gerry McCann, los padres de Madelaine, han hecho alguna declaración pública respecto al tema.

Kate y Gerry McCann, en una conferencia de prensa. Foto: AP.

La historia de la rápida fama que ha hecho Wendell empieza este fin de semana, cuando creó la cuenta, donde compartió fotos y textos explicando su historia. Según ella, se empezó a preguntar si era Maddie “hace unos meses”, luego de escuchar “algo” dicho por su abuela.

Wendell asegura tener una peca en la pierna y una mancha en el ojo, en los mismos lugares que Madeleine tiene. Tiene 21 años, pero asegura que ese número podría ser incorrecto: Madelaine nació en mayo del 2003, por lo que ahora tendría 19.

Según la policía alemana, Maddie podría haber sido asesinada por Christian Brueckner, un alemán de 45 años con un gran prontuario en delitos sexuales y que está en la cárcel hoy por uno de ellos. Julia, al respecto, afirmó haber sido abusada en su infancia: “He tenido una vida muy dura y pasado por muchos traumas, y mi abusador fue un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann”, comentó en su cuenta de Instagram.

“No había escuchado de ese caso hasta que empecé a preguntarles a mis padres cosas de mi infancia, ya que no tengo muchos recuerdos al respecto. Los recuerdos son todos muy borrosos, y cuando hablaba con mis padres, las cosas no parecían tener sentido, y ellos siempre intentaban cambiar el tema”, aseguró Wendell.

En una de sus historias de Instagram, respondiendo a una pregunta de sus seguidoras, Wendell aseguró que “no recuerda” haber sido secuestrada, pero que en general no tiene mayores recuerdos de su infancia. “Le pedí a mi madre fotos de cuando mi mamá estaba embarazada de mí, o algún otro registro médico o imagen de mi infancia, pero ella no me las muestra, solo dice que estoy loca”, relató la joven.

Imagen subida a la cuenta de Instagram @iammadeleinemccann, donde se compara una foto de Madeleine y otra de Wendell cuando pequeña. Foto. Instagram.

En una de sus últimas publicaciones, la joven informó que su familia –en Polonia– estaría “rechazándola” a causa de sus esfuerzos para demostrar que es Madeleine McCann. En un video en vivo en Instagram, que llegó a tener medio millón de espectadores, Wendell contó: “Me llamó mi abuela. Dijo que era una muy mala persona, que no quería verme más. Me empezó a gritar”.

“Le pedí un test de ADN con ella o con mis padres, y ella me dijo que no lo hará”, relató Julia, que desde hace un tiempo duda de que los padres que la criaron sean sus padres biológicos. También señaló que su familia la ha tachado de “anormal” por darles esperanzas a los McCann.

Este rechazo no solo vendría por parte de su familia, sino también de su pareja. “Estoy sola. Mi novio quiere dejarme también, por este caso”, dijo Wendell en el video. Luego de eso, mostró un mensaje de su madre, en que le decía: “Estás enferma, Julia. Estamos vendiendo la casa, y nadie de nosotros responderá el teléfono si llamas, a causa de toda la vergüenza por la que nos estás haciendo pasar”.