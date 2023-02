Paula Daza: “Habría sido importante partir el año con buena cobertura de vacunación, claramente no hay voluntad de la Subsecretaría de Salud”

Un duro diagnóstico sobre la actual situación de la vacunación en Chile plantea la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Ahora, como directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Daza acusa que no hay una estrategia clara del actual Ministerio de Salud para potenciar la inoculación y hacer frente a la gran cantidad de rezagados que hay respecto de la vacuna bivalente contra el Covid, cuyo proceso cuenta con una cobertura bajo el 25% en cuatros meses y medio.

Daza apunta específicamente a su sucesor, Cristóbal Cuadrado, al asegurar que “no tener una estrategia que tiene tanta evidencia nacional como internacional es tremendamente grave y habla de un fracaso de la estrategia de vacunación de la Subsecretaría de Salud Pública”.

Y asegura que se debiera dar prioridad a la comunicación respecto de la inmunización de los niños -que por estos días vuelven a las salsas de clases-, ya que “hay muchos papás que no saben, que no conocen cuáles son las dosis que les tocan a sus hijos”.

¿Cómo ve las campañas de vacunación ahora que se terminan las vacaciones, considerando a la bivalente y la próxima de influenza en vistas del invierno?

Lamentablemente no se ha logrado la meta esperada con respecto a la bivalente, partió en octubre y recién tenemos un 25% de cobertura. En el último mes, todas las últimas semanas hemos puesto menos de cien mil dosis y hemos visto que el objetivo que se quería lograr, o que al menos dijo el subsecretario Cuadrado, era alcanzar un 80% de las personas de alto riesgo vacunadas en la próxima ola invernal, estamos lejos de cumplirlo si seguimos así.

No hemos visto una campaña de vacunación, no hemos visto estrategias focalizadas de vacunación. Hubiera sido importante partir el año con una buena cobertura de vacunación como se hizo en el pasado. Siempre es difícil, pero claramente aquí no hay voluntad por parte de la Subsecretaría de Salud Pública en armar una estrategia dirigida a vacunas, y tampoco comunicacionalmente hemos visto al subsecretario dando a conocer aquellas prioridades de la campaña, los niños no han sido una prioridad.

Las personas responden a los mensajes que manda la autoridad. A mí me parece que no tener una estrategia que tiene tanta evidencia nacional como internacional es tremendamente grave y habla de un fracaso de la Subsecretaría de Salud Pública.

¿Por qué es grave, si los números de contagios, muertes y camas clínicas es bajo? Ud. plantea sobre todo una alerta frente al inicio del año escolar y la baja inoculación de niños y niñas.

Hoy día si hay una población que ha pasado más de cinco o seis meses sin vacunas al día, la posibilidad de tener brotes en los colegios es mayor. Eso significa que esos niños que no están protegidos podrían enfermarse y contagiar a otros niños que producto de distintos motivos podrían terminar hospitalizados.

Yo no quiero minimizar, sabemos que en Chile tenemos niños que han fallecido, más de 4 mil han sido hospitalizados producto del Covid. Por lo tanto, es fundamental que niños que van a empezar el año escolar tengan sus vacunas al día. Hoy día vemos que la cobertura de vacunación de la cuarta dosis, la que le corresponde a todos los niños mayores de 3 años, esos niños hoy día tienen una protección menor y frente a un brote podrían aumentar los contagios en ese colegio.

¿Cuál es la estrategia a seguir en vistas del invierno?

Primero hay que tener la convicción de que esto es urgente, los niños ya comienzan las clases. Por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos, primero comunicacionalmente, hacer campañas por parte de la autoridad a nivel nacional y focalizada. Hay que ir a vacunar donde las personas estén, a los colegios, jardines infantiles y salas cuna.

Hoy día no vemos comunicación de riesgo, no vemos estrategias, no vemos al subsecretario invitando a los alcaldes a sumarse a esta gran meta de que los niños estén cubiertos. Yo lo veo difícil, ojalá que ocurra que de aquí a que empiece el invierno alcancemos ese 80% que se propuso el subsecretario.

¿Hay riesgo de volver al escenario de un eventual cambio en las fechas de las vacaciones de invierno, como ocurrió el año pasado?

Antes de cualquier toma de decisiones tenemos que ver lo que pasa en invierno, depende de los otros virus circulantes y también de tener una campaña exitosa de la influenza.

Si esa campaña de invierno está completa vamos a tener un mejor invierno. No podemos seguir esperando, no vemos ninguna campaña, ninguna acción, hay muchos papás que no saben que no conocen cuáles son las dosis que les tocan a sus hijos.

Ud. critica una falta de estrategia, pero el gobierno aseguró que a partir de marzo relanzarán su campaña de invierno con la vacunación conjunta para proteger a los grupos de riesgo de la población contra el Covid-19 y la influenza.

Primero hay que conocer qué es lo que incluye. Cada una de las campañas tiene ciertas estrategias, entonces sería muy importante que si van a lanzar una campaña de invierno incorporen la vacunación de la bivalente en los niños para alcanzar ese 80% que la misma Subsecretaría se propuso para antes de invierno.

Para alcanzar esa meta se requiere aumentar muchísimo el número de personas que se está vacunando semanalmente. Los análisis que hemos hecho dicen que en las últimas semanas se han vacunado menos de 90 mil personas semanales, con esa cobertura estamos vacunando alrededor de 400 mil mensuales. Si seguimos así, no vamos a alcanzar esa meta que son probablemente cerca de 4 millones de personas.

¿El Minsal debiera pensar en hacer obligatoria la vacunación Covid para los grupos de riesgo?

Yo creo que no, la obligatoriedad no necesariamente te aumenta la cobertura de vacunación, siempre ha sido voluntaria. Cuando tú educas a la población, las personas se vacunan.

Usted es sumamente crítica del proceso que lleva adelante el actual Minsal, ¿no responde eso a lo crítico que fueron las actuales autoridades de su propia gestión en Salud Pública?

No, para nada. Mi objetivo como directora ejecutiva del CIPS es hacer respuestas concretas en base a evidencias científicas. Yo busco mejorar la salud de las personas y por eso hemos estado hablando todo este tiempo de la importancia de que se vacunen y de hacer estrategias. Es levantar una alerta y hacer respuestas concretas, yo estoy disponible para apoyar e informar, pero mi objetivo principal son las personas.

El gobierno se apresta para hacer un cambio de gabinete, ¿cómo ve el equipo de Salud?

Yo creo que la llegada de Ximena Aguilera le produjo un gran impulso al Ministerio de Salud, la conozco, es una gran profesional y ministra. Está liderando un ministerio que es difícil. Ha puesto los focos en temas que son relevantes, como las listas de espera, pero obviamente ella necesita un apoyo de las subsecretarías.