Plebiscito: La Moneda pasa a la ofensiva y Boric pide al oficialismo confiar en su conducción política

Actividades “improvisadas”, sin prensa o con prensa convocada mientras la agenda del Presidente Gabriel Boric ya está en desarrollo. En las últimas dos semanas, la planificación del itinerario de actividades del Mandatario ha estado principalmente en terreno.

La Legua, Quilicura, Reñaca Alto y la salida de este lunes a Renca con el fin de sostener la cita usual de los lunes del comité político, han sido parte de las locaciones de las salidas a terreno de Boric. Según él mismo ha transmitido, parte de este diseño tiene que ver con la intención del Jefe de Estado de conocer ciertos lugares sin “aspavientos”, de forma más espontánea. Este martes, de hecho, visitará la Biblioteca Municipal de La Pintana y desde el gobierno confirman que se evalúa una gira en tren hacia el sur durante el mes de agosto.

Aunque el Mandatario está limitado de un despliegue mayor por en la campaña informativa por el plebiscito -como sí están habilitados los ministerios de la Segegob, Segpres y Desarrollo Social- en La Moneda saben el valor que tiene su presencia en terreno, y más aún sus declaraciones. Así quedó de manifiesto el viernes, cuando -y sin ser socializado previamente con las colectividades oficialistas- dio cuenta del Plan B del gobierno en caso que gane el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y se abrió a reeditar una Convención Constitucional.

Así, parte del diseño de Palacio es pasar a la ofensiva en lo referido al proceso de cara a las elecciones, cuidando de no caer en un “intervencionismo” como garantes del proceso. Así se dio cuenta la mañana de este lunes, cuando tras finalizar sus actividades en Renca, Boric endureció su discurso, principalmente contra la derecha, y remarcó que tras su anuncio “quedó claro que quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”, aludiendo a las voces de Chile Vamos y del Partido Republicano que salieron a oponerse a la vía trazada por el Mandatario.

El gobierno pretende dar señal de cercanía con mayor presencia en terreno de las autoridades, no solamente de Boric. Quien ha liderado estos esfuerzos ha sido la vocera de gobierno, Camila Vallejo. La ministra ha encabezado un despliegue informativo en el contexto de la campaña de cara al plebiscito, “Chile Vota Informado”. La semana pasada, por ejemplo, visitó la región de Los Lagos para participar de un encuentro ciudadano en Osorno.

Como parte del despliegue, la secretaria de Estado anunció que habilitarán 100 pantallas en distintas regiones del país para exhibir el texto de la propuesta de nueva Constitución. También señaló que se imprimirán 900 mil ejemplares del proyecto de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional para entregar a la ciudadanía.

Vallejo también sostuvo que estará disponible la lectura completa de la propuesta de nueva Carta Magna en audio, a través de la plataforma Spotify, y que se presentará una versión en sistema braille para que “todas y todos accedan al texto y puedan votar informados”.

Esta semana, según detallan desde la Segegob, la vocera se mantendrá en la capital y las actividades asociadas a la campaña de Voto Informado se concentrarán en “diversas comunas” de la Región Metropolitana. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien también acudió a la reunión de comité político, tendrá puesto el foco en llegar a poblaciones excluidas, como pueblos originarios.

El paso a la ofensiva del gobierno en relación al plebiscito y los que defienden el Rechazo también quedó de manifiesto en unas bajadas comunicacionales que enviaron el fin de semana a los partidos oficialistas. En esos mensajes, indicaron que “queremos una nueva Constitución” y que “el presidente de la UDI había dado por muerta la Constitución de 1980, pero cuando el Presidente habló volvió a decir lo de siempre: no a una nueva Constitución. Las reformas que prometen sigue siendo el traje a medida que les dejó la dictadura”.

En el texto, además, agregaron que el Rechazo es volver a cero: los mismos que se opusieron a los cambios por 30 años vuelven a tener la batuta. El Apruebo es un camino claro, seguro y conocido para tener un país con derecho a la educación, salud, propiedad y vivienda garantizada. El Rechazo es un salto al vacío”.

Rendición de cuentas

Al llegar hasta el colegio Gustavo Le Paige en Renca no había claridad entre los timoneles de que el Presidente asistiera al comité político ampliado. Por eso mismo, sorprendió la presencia del “invitado estelar” a la reunión de los lunes, como bromearon algunos de los representantes tras el encuentro. Y es que por primera vez -en los cuatro meses de gobierno- el Jefe de Estado asiste a dicho espacio, aunque también es una práctica que hacían sus antecesores en otras administraciones.

En la oportunidad, Boric saludó uno a uno y rápidamente pasó al tema de fondo. Así, según presentes, les señaló a los líderes de los partidos de ambas coaliciones que “venía a hacerse cargo” de la inquietud que habían provocado sus dichos del viernes, cuando indicó que “de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso (constituyente) por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”. Unas declaraciones que provocaron incomodidad en el sector, sobre todo, entre aquellos que transmitieron que sus palabras debilitaban la opción del Apruebo.

En una línea similar a la vocera Vallejo -quien en entrevista con La Tercera Domingo señaló que convocar a un nuevo proceso es parte de cumplir el “mandato popular” expresado en el plebiscito de entrada por una nueva Constitución-, Boric explicó que era una forma de dar certidumbre a la población. Y, de cierta forma, se excusó por no haber “reflexionado” la medida antes con los partidos. Sin embargo, argumentó que el temor a las “filtraciones” (en la prensa) dificulta tener esas conversaciones más específicas.

Uno de los que tomaron la palabra fue el dirigente de Comunes, Marco Velarde, quien se plegó a las palabras de quienes retrucaron durante el fin de semana que el anuncio los tomó por sorpresa. En particular, Velarde contó que al momento de la entrevista televisada de Boric, esta era seguida con atención desde el comando del Apruebo, y que las palabras del Mandatario golpearon en la “moral” y el “ánimo” de quienes han estado participando de la campaña.

Y es que para algunos, abrir una vía para reeditar el proceso era asumir que la Convención Constitucional había sido un “fracaso”, como circuló en algunos chats internos de la coalición durante esa jornada.

Quien también reparó en la forma en la que fue comunicado el anuncio del Mandatario fue el jefe del PL, Patricio Morales. El presidente de los liberales recalcó que la forma no fue la indicada pues las colectividades no estaban al tanto, pero a la vez reconoció que la estrategia fue buena y que desorientó a los partidarios de la opción Rechazo. Sin embargo, enfatizó en que esa no puede ser el único método o statement del gobierno en los 48 días que restan hasta el plebiscito.

Por otro lado, la timonel PPD, Natalia Piergentili, recalcó la apertura que tiene que hacer el sector -principalmente a las colectividades de Apruebo Dignidad- a tomar acuerdo para abrirse a consensuar reformas si es que la nueva Constitución es refrendada en la elección de septiembre.

En respuesta -según presentes-, el Presidente pidió a las colectividades confiar en su conducción política. Boric también aportó con datos: le recalcó a los partidos que durante las últimas semanas, los sondeos de opinión han mostrado que la opción Rechazo alcanzó su “techo”, que está estancado y que el Apruebo, por otro lado, está marcando un leve repunte. Esa última intervención varios la interpretaron como un “empujón” a las colectividades oficialistas para ir a cazar el voto indeciso y plegarse a la campaña por el Apruebo con mayor convicción.

Alinear a las colectividades

Con las declaraciones del Presidente Boric más digeridas y la explicación del mismo Mandatario a dirigentes oficialistas en Renca, los partidos intentaron dar señales de estar alineados con el gobierno durante un punto de prensa realizado tras la cita.

En la instancia, de forma transversal, valoraron el hecho de que el Presidente Boric haya participado del comité político. Sin embargo, algunos explicitaron en privado que hubiesen preferido que se les hubiese avisado con antelación sobre la declaración del viernes referida al proceso constituyente.

En esta línea, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, indicó que, desde la perspectiva del partido, se planteó que el anuncio “podía generar un poquito de incertidumbre”. Y agregó: “Para nada (es un error). Es un punto de vista (...). Estamos en un momento en que tenemos legítima incertidumbre, yo no le pondría más adjetivos a eso”.

En todo caso, desde otras colectividades justificaron que el Presidente haya tomado la decisión sin avisarles. “No tiene por qué consultarlo previamente con los parlamentarios o con los partidos, es parte de su liderazgo como Jefe de Estado. Se le ha pedido muchas veces que él muestre claridad o dé certezas respecto a un posible escenario, que es lo que ocurre (...)”, sostuvo el senador Juan Ignacio Latorre, quien además es el nuevo presidente de Revolución Democrática.

Una postura similar tomó la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien expresó que ”nos parece que el Presidente no tiene por qué comunicarle todo a todos” y que “hizo una jugada política magistral, entregándole al mundo político la acción de encabezar este proceso que esperamos que llegue al apruebo de salida”.

En este sentido, Velarde añadió que “los partidos de gobierno le estamos entregando confianza (a Gabriel Boric). Él es el Presidente de la República y nosotros vamos a respaldar su labor”.