¿Postergar sus elecciones? El conflicto que enfrenta la DC tras la renuncia de Chahin

Que se quede al mando de la directiva de la Democracia Cristiana y que posponga las elecciones internas fijadas para el 25 de julio. Esa fue la petición que le hizo el diputado de la DC Iván Flores a la presidenta interina de la colectividad, Carmen Frei, en medio de una reunión con la bancada la tarde del miércoles.

La solicitud del expresidente de la Cámara de Diputados -que fue secundada por varios de los presentes- se dio luego de la crisis en la que se precipitó la colectividad tras los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes y tras una dura semana en la que no solo sufrieron la renuncia de su timonel, Fuad Chahin, sino que también perdieron a su candidata presidencial, Ximena Rincón, y estuvieron a punto de ser excluidos de una primaria con sus socios históricos en la centroizquierda.

En ese contexto, al interior del partido reconocen que la situación en la que quedó la colectividad es compleja y que sostener una elección interna en estas condiciones podría transformarse en un problema.

“Es perfectamente posible postergar esas elecciones. No parece aconsejable tener una campaña interna cuando vamos a estar en plena campaña de apoyo a los gobernadores regionales de la DC y de Unidad Constituyente”, sostuvo el diputado Matías Walker.

En ese sentido, algunas voces en la DC han advertido que el calendario fijado tras la renuncia de Chahin daría poco margen para que la colectividad pueda sortear todos los temas que hoy debe enfrentar, como la segunda vuelta de gobernadores regionales (13 de junio) y el escenario presidencial. Sobre esto último, en la DC aún deben discutir sobre la posible candidatura de Yasna Provoste y, además, iniciar conversaciones con el Partido Socialista, con el fin de acordar una eventual primaria convencional.

Además, según explican en la DC, todas esas materias podrían afectar el desarrollo de la elección interna. En el partido miran con nerviosismo los resultados de la elección del 13 de junio, en la que cinco de sus cartas compiten en una segunda vuelta. Los democratacristianos repiten que de tener un mal desempeño -el que estará medido por la carrera que lidera Claudio Orrego en la Región Metropolitana- se profundizaría la crisis electoral de la DC y sería inevitable replantearse los comicios internos. De la misma forma, en la directiva DC explican que no podrían tener una campaña interna al mismo tiempo que una medición presidencial con el PS.

Sin embargo, la solicitud que le hicieron diputados a Carmen Frei no es compartida por todos en el partido.

Al interior de la directiva y en el círculo de Fuad Chahin aseguran que mientras no haya primarias presidenciales el escenario sería “perfecto” para tener una disputa interna. De hecho, el extimonel ya inició conversaciones para levantar una lista y prepararse para un “escenario de competencia”.

“La junta nacional del partido por unanimidad fijó la elección de mesa directiva para el 25 de julio, lo que es concordante con el acuerdo del consejo nacional del pasado lunes respecto de que hoy la prioridad es apoyar las candidaturas en segunda vuelta de gobernaciones regionales. Después del 13 de junio se tomará la definición presidencial y la conducción del partido”, manifestó el secretario general, David Morales.

Pese a esto, algunos en la DC están promoviendo la conformación de una mesa unitaria, tratativas que ya había impulsado la directiva el año pasado, pero que finalmente quedaron estancadas. Y si bien los dirigentes aseguran que aún no se perfila un nombre para presidirla, algunos sostienen que la figura de Carmen Frei podría concitar apoyo desde los distintos sectores de la DC. No obstante, varios en el partido creen que esas conversaciones no llegarían a puerto.