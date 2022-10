¿Qué piensan los chinos de Xi Jinping? Es muy difícil de decir

Cualquiera que se pregunte qué piensan los chinos sobre Xi Jinping cuando está a punto de ascender a un tercer mandato en el poder que romperá precedentes, tendrá dificultades para encontrar pistas.

En China, donde las encuestas de opinión independientes son prácticamente inexistentes, las redes sociales han sido una forma de medir las opiniones de las personas, incluso bajo censura. Pero en el período previo a un congreso del Partido Comunista que comienza el domingo, es esencialmente imposible buscar puntos de vista sobre Xi u otros políticos de alto nivel que no ofrezcan elogios ilimitados.

Incluso las búsquedas del sentimiento público sobre la famosa esposa de Xi, la cantante de folk Peng Liyuan, no arrojan resultados en la mayoría de las plataformas.

De hecho, es más fácil encontrar opiniones sobre el Presidente Joe Biden o el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, con opiniones que van desde la aclamación hasta la crítica, que sobre los hombres que gobiernan China.

Un guía habla con los visitantes frente a las imágenes del Presidente Xi Jinping, en el Museo del Partido Comunista de China, en Beijing, el 13 de octubre de 2022. Foto: Reuters

Esta limpieza de las redes sociales destaca lo difícil que es discutir una pregunta candente en el corazón de la política del país: ¿Qué tan popular es el líder más enérgico de China desde Mao Zedong?

Si bien las discusiones sobre los líderes de China siempre han estado restringidas, Xi ha presidido una expansión de la censura que ha amordazado el debate en línea de formas completamente nuevas. Las autoridades chinas tomaron medidas enérgicas contra influencers con puntos de vista disidentes, introdujeron leyes que limitan la expresión en la web y multaron a empresas por no vigilar adecuadamente el contenido de internet.

Algunas de las plataformas de redes sociales más populares del país devuelven páginas en blanco en respuesta a las búsquedas de los siete líderes que forman la cúspide del poder en China, el Comité Permanente del Politburó, que incluye a Xi y al primer ministro Li Keqiang. Otros proporcionan enlaces a informes de medios estatales que promueven una narrativa estrictamente controlada.

En el popular foro de discusión en línea Tieba de Baidu Inc., hay más de 184.000 publicaciones sobre Biden. Mientras tanto, una búsqueda del nombre de Xi devuelve el mensaje: “Lo siento, de acuerdo con las leyes y regulaciones gubernamentales relacionadas, no se pueden mostrar los siguientes resultados”.

El único contenido relacionado con Xi que se muestra en Douyin, la versión china de TikTok administrada por la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., es el generado por los medios estatales o las entidades del partido. Para todos los videos libres de la aplicación, es casi imposible encontrar videos de chinos comunes que expresen opiniones sobre su líder.

El Presidente de China, Xi Jinping, junto a su esposa, la famosa cantante Peng Liyuan.

En la omnipresente plataforma de redes sociales de China WeChat y el sitio de preguntas y respuestas Zhihu.com, similar a Quora, las discusiones sobre el líder chino involucran de manera similar solo fuentes de medios relacionadas con el Estado o el partido.

Una publicación de Zhihu sobre un discurso de Xi ante una rama del Ejército Popular de Liberación en el que pedía que “la patria se unificara”, una referencia a tomar el control de Taiwán, pareció haber atraído casi 220 comentarios. Ninguno de ellos podía ser visto; se mostró un mensaje que decía que la sección de comentarios estaba cerrada.

La plataforma Weibo, similar a Twitter, permite búsquedas del nombre de Xi solo por parte de usuarios en China, quienes deben registrarse con un número de teléfono celular chino vinculado a su documento de identidad e iniciar sesión para ver los resultados de la búsqueda. Nuevamente, los resultados son casi todos artículos o videos vinculados de alguna manera a los medios estatales o agencias gubernamentales.

Baidu, ByteDance, Zhihu, Weibo y el propietario de WeChat, Tencent Holdings Ltd., no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Debido a que China ha bloqueado muchos sitios web de noticias y fuentes de información extranjeras, hay poco para equilibrar el flujo constante de presentadores de televisión estatales o portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores hablando líricamente sobre Xi, o imágenes de él siendo aclamado por multitudes en visitas a empresas estatales, exposiciones de fiestas o provincias en toda China.

Durante la mayor parte del mandato de Xi, marcado por campañas dirigidas a la corrupción o la pobreza y una retórica asertiva para elevar el perfil de China en el escenario mundial, pareció disfrutar de una gran popularidad entre los chinos comunes. Eso está respaldado por las pocas encuestas disponibles realizadas por investigadores independientes, generalmente con una muestra comparativamente pequeña.

Tang Wenfang, un académico de opinión pública china de la Universidad China de Hong Kong con sede en Shenzhen, dijo que para medir cómo se sienten los chinos comunes con respecto a los líderes del país, su equipo se basa en encuestas cara a cara. Más recientemente, en 2018, más del 50% de los 3.000 encuestados dijeron que apoyaban a un “líder fuerte que no tuviera que preocuparse por las elecciones”, frente al 37% en 2002.

Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, saludan a la multitud cuando llegan a una estación de trenes en Hong Kong, el 30 de junio de 2022. Foto: AP

Encuestas en línea a pequeña escala más recientes realizadas por la Universidad de California en San Diego, la última en marzo de 2022, indican que la confianza pública en el gobierno central se ha mantenido alta, aunque se ha debilitado ligeramente desde julio de 2021. Los académicos construyeron su conjunto de datos preguntando alrededor de 1.000 encuestados urbanos, quienes respondieron una serie de preguntas en varios sondeos, y advirtieron que, desde su medición más reciente, el país ha experimentado confinamientos de Covid-19 a gran escala y un deterioro acelerado en la economía que, según dijeron, podría haber profundizado el descontento.

Los investigadores dicen que la naturaleza sin precedentes del tercer mandato de Xi como máximo líder de China es parte de la razón por la que las expresiones de la opinión pública han sido más restringidas de lo habitual. Básicamente, está eliminando un límite de mandato vigente desde la muerte de Mao Zedong, el fundador de la República Popular.

Alfred Wu, decano asistente de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, dijo que los líderes saben que es probable que el tercer mandato de Xi genere debate en línea. “Está nervioso”, dijo Wu.

Eric Liu, analista del sitio web de noticias centrado en la censura China Digital Times, dijo que la eliminación de publicaciones en internet sobre líderes chinos era irregular antes de 2012, el año en que Xi asumió el cargo.

Liu, quien trabajó como censor de Weibo entre 2011 y 2013, dijo que, en ese entonces, la censura de las redes sociales todavía seguía una estrategia de “aplasta al topo”: los comentarios considerados ofensivos se eliminaban solo una vez que los censores humanos o el software los vio. Ahora, dijo, las empresas chinas de internet mantienen una lista de términos para Xi y utilizan una combinación de inteligencia artificial y censores humanos para bloquear las publicaciones que los contienen y evitar que lleguen a la web.

Visitantes posan para un video fuera del Museo del Partido Comunista de China en Beijing, el 13 de octubre de 2022. Foto: Reuters

China Digital Times publicó recientemente un memorando filtrado que muestra que, durante dos meses en 2020, la plataforma similar a Instagram, Xiaohongshu, agregó 564 “términos sensibles” a una lista de apodos para el presidente chino. Incluían xijingping, un homófono del nombre de Xi que significa “botella de cuello delgado”, “Adolf Xi-tler” y “Winnie the Poo”, no Pooh, por su supuesta semejanza con el oso amarillo. The Wall Street Journal no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del memorando.

En la clasificación anual de libertad en línea de Freedom House, con sede en Washington, en 70 países de todo el mundo, el internet de China fue clasificado como el menos libre en 2021. En 2011, el año anterior a que Xi asumiera el poder, se clasificó como más libre que Cuba, Myanmar e Irán.

Las discusiones sobre los jefes del Partido Comunista de las 31 regiones y provincias autónomas de China, el equivalente a los gobernadores en EE.UU., también están fuertemente censuradas en las redes sociales. Los nombres de los jefes regionales de los partidos no se consideraban términos sensibles en línea en 2011, recordó Liu; ese julio, un político de alto rango soportó un aluvión de críticas públicas en Weibo después de una colisión mortal en un tren de alta velocidad en la ciudad de Wenzhou.

Los investigadores dicen que la censura de las redes sociales podría ser contraproducente al oscurecer la comprensión de los líderes chinos sobre las necesidades y quejas de los ciudadanos, particularmente en ausencia de instituciones democráticas como una prensa libre.

Censuradas o no, las redes sociales no son una buena representación de la sociedad china, dijo el investigador de opinión pública Tang, porque sus usuarios son en su mayoría profesionales de cuello blanco más jóvenes y educados. Llevará a cabo su próxima encuesta cara a cara el próximo año.

“Muchos chinos todavía pueden, y lo hacen, expresar sus opiniones en privado, como durante una cena”, dijo.