Salud despliega en 91 comunas test rápido de antígeno para mejorar la pesquisa y trazabilidad de casos Covid-19

Según los datos más recientes de la plataforma de datos ICovid -con información del Minsal, procesados por las principales universidades del país-, el indicador de confirmación temprana de un caso con coronavirus, es decir, “la proporción de personas sintomáticas sospechosas cuyo resultado de laboratorio de test PCR es informado a la autoridad sanitaria dentro de tres días desde la fecha de inicio de síntomas”, solo alcanza un 44% del total de los casos positivos.

Frente a ello, con un alza de los contagios y, por consecuencia, de la demanda del examen de detección, esos plazos se estiran. Por ejemplo, el pasado viernes, cuando la autoridad informó el número más alto de casos diarios registrados hasta ahora (9.171), la cantidad de exámenes en espera era de 35.164.

Para subsanar esta situación, y con el fin de poder acelerar la cadena de testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos, ayer la Subsecretaría de Salud Pública presentó formalmente la estrategia de test de antígeno, una nueva modalidad de búsqueda de contagios que estará disponible en 91 comunas del país y que entrega los resultados -positivo o negativo- en solo 30 minutos.

La subsecretaria Paula Daza señaló que “estos exámenes estarán presentes en las 16 regiones del país, en la atención primaria, en hospitales de baja, de mediana y de alta complejidad y también en los Servicios de Alta Resolutividad (SAR). Ahora hemos dado un paso más adelante, que es ir a buscar a quienes pueden ser positivos, con operativos móviles de testeo de antígenos que nos va a permitir encontrar los casos oportunamente, en lugares donde sabemos que hay una alta incidencia”.

Además de mejoras en el tiempo de obtención del resultado -que en el caso de los test PCR puede superar las 48 horas-, Daza asegura que permitirá reforzar la trazabilidad. Una situación que, especialmente, en la Región Metropolitana se ha tornado compleja, tal como reconoció el martes pasado en ministro de Salud, Enrique Paris, en la Comisión de Salud del Senado. “(La RM) es la que está más débil en trazabilidad (...). Estamos trazando 1,9 personas por cada caso índice”, comentó.

En ese sentido, esta estrategia está presente en 41 de las 52 comunas de la capital y es Puente Alto -la comuna con mayor incidencia de casos activos a nivel país- la comuna pionera en implementar este tipo de testeo. Así, y además de estar disponible en las urgencias de hospitales como el Félix Bulnes, San Juan de Dios y el Barros Luco, Santiago contará con seis móviles de búsqueda activa para este test.

Las ventajas del testeo

La técnica opera así: se obtiene una muestra de hisopado nasal que es depositada en un reactivo donde se procesa y, sin necesidad de pasar por el laboratorio, es capaz de confirmar en 30 minutos si hay presencia de proteínas del virus. De hallarse, se determina que el paciente es positivo para Covid-19.

Este tipo de análisis está indicado principalmente para pacientes sospechosos con síntomas (entre el primer y séptimo día desde el inicio de molestias), aunque no se eximirá a las personas, por la eventualidad de que sean asintomáticos.

Los operativos de búsqueda activa de este examen ya se iniciaron el mes pasado y suman hasta ahora 48.125 test a nivel país. Y hasta ahora, 8.804 pacientes se han identificado como positivos.

Solo en los operativos sanitarios realizados en la Región Metropolitana -desde el 20 de marzo a la fecha-, de 2.223 exámenes, 141 dieron positivo y permitió en pocas horas derivar a 26 de esos pacientes a residencias sanitarias. Y esa es una de las ventajas del procedimiento: permite poner en aislamiento inmediato al caso positivo, iniciar in situ el rastreo de sus contagios y gestionar su derivación.

Para ello, cada móvil que realiza búsqueda de casos cuenta con médicos capacitados en uso de plataforma Epivigila, para ingresar el caso y dar curso a la trazabilidad.

En total, y para sostener la estrategia en el tiempo, ya se han adquirido 324 mil kits para realizar este examen, el cual tiene una sensibilidad del 97% para pesquisar las proteínas del virus vivo.

Al corto plazo, el objetivo es que los 29 servicios de salud del país tengan disponibilidad para realizar este tipo de pruebas, y que el 10% del total de exámenes de diagnóstico que se reporten a diario en el país sean mediante antígeno.

El profesor del magíster en Salud Pública de la Usach Claudio Castillo destaca que esta “es una medida altamente efectiva si se disponibiliza en toda la red de atención primaria, para evitar que las personas tengan que ser derivadas a las urgencias hospitalarias e inicien oportuna y tempranamente el aislamiento, cortando así la transmisión. Para eso, lo importante también es que al paciente se le emita una licencia médica. La estrategia se debe focalizar en lugares donde hay alta positividad, con una selección estratégica, y además se recomienda aplicar una vigilancia genómica: donde se produce un aumento muy rápido de casos se debe secuenciar tempranamente”.

A su vez, Carlos Pérez, decano Medicina USS e infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, sostuvo que el test “tiene la ventaja de que es rápido, no requiere la implementación del PCR, pero hay que tener presente que es un poco menos sensible. Y al igual que el PCR, un test negativo no descarta que la persona esté infectada, sobre todo si tiene síntomas. Este examen también acelera los procesos del TTA, va a permitir pesquisar mas casos y con resultados más rápidos”.